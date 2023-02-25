Yeni bir Mortal Kombat görmeyeli birkaç yıl oldu, ancak Warner Bros Discovery’nin mali raporu Mortal Kombat 12’nin 2023’te çıkacağını doğruladı. Oyun henüz resmi olarak kamuoyuna açıklanmamış olmasına rağmen bilgiler kaydedildi.

Temel olarak, youtuber Valliant Renegade, Warner’ın çeşitli ürünlerin finansal sonuçlarının tartışıldığı toplantısını dinliyordu ve 2023’ün hala Suicide Squad: Kill the Justice League ve Mortal Kombat 12’yi içerdiğini doğruladılar. Aşağıdaki videoya göz atın:

MORTAL KOMBAT 12 CONFIRMEDpic.twitter.com/QBb3nvJing — 💙| Gui (@GuiLeena_) February 23, 2023

“Ve merakla beklenen Mortal Kombat 12 ve Suicide Squad: Kill the Justice League de dahil olmak üzere, bu yıl yüksek [finansal] sürüm tahminleriyle piyasaya sürülmesi beklenen oyunlar da dahil olmak üzere daha da fazlası gelecek.”

Ayrıca bkz: Steam’i Çökerten Sons of The Forest Yayınlandı: İşte Fiyatı ve Sistem Gereksinimleri

Her ne kadar onaylanmış olsa da muhtemelen yakın zamanda bir duyuru görmeyeceğiz. Tarihsel olarak, Mortal Kombat serisinden oyunlar E3’te açıklanıyor. (ancak Mortal Kombat 11 Aralık ayında 2018 TGA’da tanıtıldı).

Mortal Kombat 12 ne zaman yayınlanacak?

Warner Bros Discovery yöneticisi şimdilik sadece Mortal Kombat 12’nin 2023’te geleceğini açıkladı, ancak kesin bir tarih vermedi. Ancak Street Fighter 6’nın 2 Haziran’da çıkacağı düşünüldüğünde, oyunun Capcom’un dövüş oyunuyla doğrudan seçimlerde rekabet ederek yıl ortasında piyasaya sürüleceğini düşünmek zor.

Kısacası, Mortal Kombat 12’nin 2023’ün ikinci yarısından sonra piyasaya çıkması daha olası, çünkü rakibiyle arasında daha uzun bir süre var ve bu da oyunun yaygınlaştırılması ve pazarlanması için alan sağlıyor.

Mortal Kombat 12 hangi platformlar için piyasaya sürülecek?

Yeni konsol neslinin ikinci yılında olduğumuz için, Mortal Kombat 12’nin PS4, Xbox One ve Switch neslini bir kenara bırakarak sadece Xbox Series S ve X, PS5 ve PC’ye çıkması çok muhtemel. Bunu sekizinci konsol neslinde, yine varlığının ikinci yılında piyasaya sürülen Mortal Kombat X ile görmüştük.