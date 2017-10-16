Huawei’nin Yeni Canavarları: Mate 10 ve Mate 10 Pro!

Bir süredir detayları ortaya çıkan Huawei’nin yeni canavarı Mate 10, kardeşleri Mate 10 Pro ve Mate 10 Porsche Design modelleri ile beraber tanıtıldı.

Almanya’nın Münih kentinde yapılan özel lansman ile tanıtılan Huawei’nin yeni nesil canavarı Mate 10 ortaya çıkmış oldu. Özellikle f/1.6 diyafram açıklığı sunan çift kamerası ve çerçevesize yakın tasarımı ile dikkat çeken Mate 10, Pro modeline göre tasarımsal ufak bir değişikliğe de sahip.

Parmak izi okuyucusunun Mate 10’da ön tarafta, Pro’da ise arka tarafta olduğu telefonlar, güç olarak ise neredeyse benzer diyebiliriz. Sadece Mate 10’da 4GB RAM modeli bulunuyorken, her iki telefonda da 6GB RAM modelleri mevcut bulunuyor.

Huawei Mate 10 Özellikleri

Direkt olarak Mate 10’un özelliklerine değinecek olursak 77×150.5×8.2 mm boyutlarında ve 186gr ağırlığında olan cihaz, 5.9 inçlik IPS tabanlı ve HDR destekli 1440×2560 piksel çözünürlüğüne sahip FullView ekran ile geliyor. Kendi üretimi Kirin 970 işlemcisi ile beraber 4GB/6GB RAM seçenekleri sunuyor. Bununla beraber 64/128 ve 256GB depolama alanı sunan cihaz, 4.000mAh batarya ile geliyor.

12MP f/1.6 RGB ile 20MP monokrom lensleri yine Leica imzalı taşıyan Mate 10, 8MP ön kamerası ile beraber en iyi kamerayı sunduğunu iddia ediyor.

Android 8.0 Oreo tabanlı EMUI 8.0 ile yazılım desteği sunacak Huawei, dünyada ilk defa Cat.18 bağlantı teknolojisini kullanarak 1.2Gbps hıza çıkabilen ve çift simkart versiyonlarında ise bu iki kartta da LTE/4G desteği sunabilen telefon oluyor.

Huawei Mate 10 Pro Özellikleri

Pro modeli ise farklı olarak parmak izi okuyucusunu arka tarafa koyulduğu görülürken ekranın ise 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip olarak karşımıza çıkıyor. IP67 sertifikası ise suya ve toza karşı dayanıklı olacak cihaz, diğer özellikler açısından Mate 10’a benziyor. Bir de 6GB RAM olarak gelecek olan Mate 10 Pro, açıkcası daha şık görünüyor.

Elveda DEX, Karşınızda PC Mode

İlk olarak Microsoft kanadında Continuum’un ardından Samsung tarafında da DEX ile telefondan PC oluşturma modu meselesi, Huawei Mate 10 ile beraber başka boyuta taşınıyor. Herhangi ek bir aparat gerekmeden sadece kablo bağlantısı ile klavye, fare ve monitöre görüntü aktararak masaüstü deneyimi sunan Mate 10, aynı zamanda klavye ve fare yoksa kendi telefon ekranını touchpad ve klavye olarak kullanabilmenizi sağlıyor.

Türkiye’ye Gelecek mi?

Türkiye’ye gelmesi beklenen Mate 10 ve Mate 10 Pro’nun yanı sıra Porcshe Design versiyunu maalesef göremeyeceğimizi şimdiden söyleyelim.