Xiaomi, Mi Mix 3 5G’yi tanıttı!

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mobil Dünya Kongresi’nde geçtiğimiz zamanlarda duyurduğu Mi Mix 3 modelinin 5G teknolojisi ile buluşmuş halini tanıttı.

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Mi Mix 3 5G’nin fiyatı belli oldu!

Çinli telefon üretici Xiaomi Mobil Dünya Kongresi’nde gerçekleştirmiş olduğu etkinlikte Xiaomi Mi Mix 3 5G modelini tanıttı. Etkinlikte cihazın 5G görüşme demosunu yapan firma telefon hakkında detaylara yer verdi. 5G iletişim teknolojisini kullanacak yeni model, Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alırken, hibrit bir soğutma sistemini kullanacak. 6.39 inçlik AMOLED bir ekrana sahip olan telefon, yüzde 93.4’lük bir ekran kasa oranına sahip. Bildiğiniz gibi Mi Mix 3 modeli kaydırmalı bir yapıya sahip bir telefondu, bu özellik 5G‘li versiyonda da devam ediyor. Seramik kaplama gövde ile karşımıza çıkan Mi Mix 3 5G, arka tarafında çift kamera ile geliyor. Arka tarafında 12 MP çözünürlüğünde bir ana kamera, 12 MP çözünürlüğünde ikinci bir kamera yer alan telefonun, ön tarafında da çift kamera bulunuyor.

Kaydırılan mekanizma içinde yer alan kameralar, 24 MP ve 2 MP çözünürlüklere sahip. Bu kameralar video modunda da derinlik efektini bizlere sağlayabilirken, yapay zeka destekli olarak çalışabiliyor. 3800 mAh büyüklüğünde bataryaya sahip cihaz, Quick Charge 4+ hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Ayrıca cihazın üstünde fiziksel bir Google Asistan düğmesi bulunuyor.

Etkinlikte bu 5G’li versiyonun fiyatını da açıklayan Xiaomi, Mi Mix 3 5G versiyonu için 599 Euro’luk bir satış fiyatı belirlemiş durumda.