Huawei’nin gelirlerinde büyük düşüş gerçekleşti!

ABD’nin kara listesinde yer alan Huawei‘nin gelirleri şimdiye kadarki en büyük düşüşü yaşadı. Huawei’nin gelirleri büyük oranda düştü.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, birkaç yıl önce pazarda çok önemli yerlere gelmiş bir markaydı. Özellikle 2019 yılında 5G teknolojisi ile adından sıkça söz ettiren Huawei, dünyadaki birçok ülkede satılan cihazları ile liderliğe adım adım yükseliyordu. Daha sonrasında ABD yaptırımları ile karşı karşıya kalan şirket güç kaybetmeye başladı. Bu yaptırımlar tabiki Huawei’nin gelirlerini etkiledi.

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Huawei’nin gelirlerinde düşüş!

Son yıllarda ortaya çıkan çip sorunu nedeniyle birçok şirketin zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz. Böyle bir dönemde bir de ABD yaptırımları ile karşı karşıya kalan Huawei, hala ayakta durmaya devam ediyor. Bu zorlu dönem nedeniyle Honor markasını satmak zorunda kalan Huawei, şimdilik daha çok çalışarak ayakta kalmaya çalışıyor diyebiliriz. Ancak dönemin getirdiği sıkıntıları da kattığımızda Huawei’nin gelirlerinde düşüş gözüküyor.

2020 yılının ilk yarısında 454 milyar yuan gelir elde eden şirket, 2019’a göre büyüme eğilimi göstermişti. Ancak Koronavirüs nedeniyle piyasada oluşan çalkantı, Huawei‘yi de etkiledi. Bu yıl açıklanan verilere göre Huawei, 2021 yılının ilk yarısında 320,4 milyar yuan gelir elde etti. 2020 yılının ilk yarısındaki geliri, 2021 yılının ilk yarısındaki gelir ile karşılaştırdığımızda Huawei‘nin yaklaşık %29,5 gibi bir gelir düşüşü yaşadığını görüyoruz.

Huawei gelişmeye devam ediyor!

Öte yandan Huawei‘nin varlığını sürdürebilmesi için yeni çalışmalar yaptığını da biliyoruz. Yazılım alanında da çalışmalar yapan Huawei, kurumsal faaliyetler tarafını geçen yıla göre %18,2 artırdı. Google’dan yediği darbeler nedeniyle HarmonyOS işletim sistemini güçlendiren Huawei, şu anda HarmonyOS işletim sistemini kullanan 15 milyondan fazla cihaz bulunduğunu söylüyor. Yani Huawei, ABD’nin yaptırımlarına rağmen hayatta kalacağını açık açık vurguluyor.

Genel olarak baktığımızda Huawei zorlu bir dönemden geçse de gelişimini sürdürüyor. Huawei Başkanı Eric Xu ise yaptığı açıklamada hayatta kalmanın çok önemli olduğunu, şirketin çeşitlendirme yoluyla dayanıklılık inşa ettiğini dile getirdi. Ayrıca Eric Xu şirketin sürdürülebilir bir hayatta kalma planı izlediğini, araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi. Bakalım Huawei ABD’nin yaptırımlarına rağmen tekrardan eski popülerliğini yakalayacak mı.