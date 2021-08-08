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Huawei’nin gelirlerinde büyük düşüş gerçekleşti!
ABD’nin kara listesinde yer alan Huawei‘nin gelirleri şimdiye kadarki en büyük düşüşü yaşadı. Huawei’nin gelirleri büyük oranda düştü.
Çinli teknoloji şirketi Huawei, birkaç yıl önce pazarda çok önemli yerlere gelmiş bir markaydı. Özellikle 2019 yılında 5G teknolojisi ile adından sıkça söz ettiren Huawei, dünyadaki birçok ülkede satılan cihazları ile liderliğe adım adım yükseliyordu. Daha sonrasında ABD yaptırımları ile karşı karşıya kalan şirket güç kaybetmeye başladı. Bu yaptırımlar tabiki Huawei’nin gelirlerini etkiledi.
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Huawei’nin gelirlerinde düşüş!
Son yıllarda ortaya çıkan çip sorunu nedeniyle birçok şirketin zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz. Böyle bir dönemde bir de ABD yaptırımları ile karşı karşıya kalan Huawei, hala ayakta durmaya devam ediyor. Bu zorlu dönem nedeniyle Honor markasını satmak zorunda kalan Huawei, şimdilik daha çok çalışarak ayakta kalmaya çalışıyor diyebiliriz. Ancak dönemin getirdiği sıkıntıları da kattığımızda Huawei’nin gelirlerinde düşüş gözüküyor.
2020 yılının ilk yarısında 454 milyar yuan gelir elde eden şirket, 2019’a göre büyüme eğilimi göstermişti. Ancak Koronavirüs nedeniyle piyasada oluşan çalkantı, Huawei‘yi de etkiledi. Bu yıl açıklanan verilere göre Huawei, 2021 yılının ilk yarısında 320,4 milyar yuan gelir elde etti. 2020 yılının ilk yarısındaki geliri, 2021 yılının ilk yarısındaki gelir ile karşılaştırdığımızda Huawei‘nin yaklaşık %29,5 gibi bir gelir düşüşü yaşadığını görüyoruz.
Huawei gelişmeye devam ediyor!
Öte yandan Huawei‘nin varlığını sürdürebilmesi için yeni çalışmalar yaptığını da biliyoruz. Yazılım alanında da çalışmalar yapan Huawei, kurumsal faaliyetler tarafını geçen yıla göre %18,2 artırdı. Google’dan yediği darbeler nedeniyle HarmonyOS işletim sistemini güçlendiren Huawei, şu anda HarmonyOS işletim sistemini kullanan 15 milyondan fazla cihaz bulunduğunu söylüyor. Yani Huawei, ABD’nin yaptırımlarına rağmen hayatta kalacağını açık açık vurguluyor.
Genel olarak baktığımızda Huawei zorlu bir dönemden geçse de gelişimini sürdürüyor. Huawei Başkanı Eric Xu ise yaptığı açıklamada hayatta kalmanın çok önemli olduğunu, şirketin çeşitlendirme yoluyla dayanıklılık inşa ettiğini dile getirdi. Ayrıca Eric Xu şirketin sürdürülebilir bir hayatta kalma planı izlediğini, araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi. Bakalım Huawei ABD’nin yaptırımlarına rağmen tekrardan eski popülerliğini yakalayacak mı.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Mix 4 birkaç özelliği ile ortaya çıktı!
Xiaomi‘nin yüksek özellikli modellerinden birisi olacak olan Xiaomi Mi Mix 4 görüntülendi. İşte Mi Mix 4’ün ilk görüntüleri ve bilinen bazı özellikleri.
Akıllı telefon pazarında birçok farklı model ile karşımıza çıkan Xiaomi, şimdi Mi Mix modelleri arasına bir yenisini ekliyor. Yüksek özellikleri ile bilinen Mi Mix modelleri, şimdi yeni bir modeli bünyesine katmaya hazırlanıyor. İşte Xiaomi’nin yeni modeli Xiaomi Mi Mix 4!
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Xiaomi Mi Mix 4’ün ilk görüntüleri!
Birkaç gün sonra tanıtılacak olan Xiaomi Mi Mix 4, tanıtımdan önce bazı resimler sayesinde ortaya çıktı. 10 Ağustos’ta resmi olarak tanıtılacak olan Xiaomi Mi Mix 4, bir mağazadaki poster sayesinde ortaya çıktı. Posterde son halini insanlara gösteren Mi Mix 4, gerçek anlamda çok şık duruyor. Arka tarafında büyük bir kamera grubu taşıyan Mi Mix 4, şimdilik başka bir detay vermiyor. Ancak bu cihazın ön kamerasının ekranın altında olduğu söylentiler arasında. Cihazın ön kısmının gösterilmemesi bundan dolayı olabilir. Tabi bunun gibi özellikler cihazın lansmanında kesinleşecek.
Xiaomi Mi Mix 4’ün özellikleri!
Yakın bir tarihte GeekBench‘te görüntülenen Xiaomi 2106118C modelinin Xiaomi Mi Mix 4 olduğu biliniyor. Buradaki bilgilere baktığımızda Mi Mix 4’ün Android 11 destekli MIUI 12.5 işletim sistemine sahip olacağını söyleyebiliriz. Hemen resmin altında 12GB RAM belleğini sergileyen Xiaomi Mi Mix 4, Snapdragon 888’in geliştirimiş versiyonu olan Snapdragon 888+‘ı kullanıyor. Tabi bu işlemci ve RAM belleğin birleşimi GeekBench skoruna da yansıyor.
Öte yandan 8GB RAM bellekli bir versiyon ile de gelecek olan Xiaomi Mi Mix 4, muhtelemen 256GB ve 512GB depolama seçenekleri sunacak. Xiaomi’nin ilk ekran altı kamerasına sahip modeli olması beklenilen Mi Mix 4, arka kısmında 108MP‘lik bir kamera taşıyacak. 4500mAh‘lik bir pil ile gelecek olan Xiaomi Mi Mix 4, 120W kablolu hızlı şarj desteği sunacak.
Genel olarak Xiaomi Mi Mix 4‘e baktığımızda son derece yüksek özelliklere sahip bir model olduğunu görüyoruz. 10 Ağustos‘ta resmi olarak tanıtılacak olan Xiaomi Mi Mix 4, muhtemelen tüm bu özelliklere sahip olacak. Ancak bu özelliklerin şimdilik sızıntılardan ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Kesin bilgiler 10 Ağustos’ta gerçekleşecek olan tanıtımda belli olacak. Bakalım Xiaomi Mi Mix 4 daha ne gibi özellikler sunacak. Sizce Xiaomi Mi Mix 4’ün fiyatı ne kadar olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Otomotiv
Alfa Romeo Tonale, kamuflajlı olarak sokaklarda görüntülendi!
İtalya’da test edilen iki farklı Alfa Romeo Tonale prototipi, casus kameralara yakalandı. Aracın kamuflajlı olmasından mütevellit, iç ve dış ayrıntıları oldukça iyi bir biçimde saklanmış. Fakat seri üretim versiyonunda kullanılacak ön farlar, kendini oldukça belli ediyor. Açıkça söylemek gerekirse sadece Tonale’nin farları bile onu beklerken gün saymanıza sebep olabilir.
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Casus fotoğraflara baktığımızda araçların genel hatları ve oranları, 2019‘da tanıtılan konsept model ile örtüştüğünü görüyoruz. Tabi ki seri üretim versiyonunda Tonale’nin, konseptten farklı olan detayları olacaktır. Malum, bazı tasarımlar/detaylar seri üretim kısmına gelindiğinde maliyetleri oldukça attırabiliyor.
Araçların ön farları, konseptteki halinden daha büyük bir yapıda gibi görünüyor. Gündüz LED’leri ve sinyallerin grafikleri tasarımıyla dikkat çekiyor. Arka farlar için herhangi bir ipucu göremesek de konseptteki gibi ortadaki marka logosunda birleşen LED farların kullanılması bekleniyor.
Prototiplere baktığımızda birinin jantlarının diğerinden daha büyük olduğu dikkat çekiyor. Muhtemelen bu iki araç arasındaki farklılık, donanım paketlerinden kaynaklı. Tonale’nin kabinine dair bir fotoğraf bulunsa da içerinin de kamuflajlı olması detayları gizliyor. Fakat araçta, dijital gösterge paneli ve temel menülere ve özelliklere kolay geçiş için üzerinde fiziksel düğmelere sahip dokunmatik bilgi-eğlence ekranının bulunması bekleniyor.
Aslında Tonale ile daha erken tanışacaktık
Alfa Romeo‘nun yeni CEO‘su Jean-Philippe Imparato, Tonale’de kullanılması planlanan plug-in hibrit sistemin performansını pek beğenmemişti. 2021 yılının başlarında gerçekleşen bu olaydan dolayı Alfa Romeo mühendisleri, Tonale’nin güç aktarma sistemini iyileştirme çalışmalarına başladı. Böylece araç, normalde planlanan sürecinin biraz gerisinde kaldı. Fakat endişelenmeye gerek yok, yine de belirtilen 2022 yılına kadar yetişeceği belirtildi.
Bu arada Tonale, Jeep Compass ile mimari kardeşi olacak. Muhtemelen de onunla aynı motoru paylaşacak. Yani 180 beygir gücündeki 1.3 litrelik 4 silindirli turbo beslemeli benzinli motor ve 60 beygirlik elektrik motorunun birleşiminden oluşan hibrit bir üniteyi, Tonale üzerinde görmemiz olası. Bu motorun dört tekerlekten çekişle satıldığını da belirtelim. 0-100 km/s hızlanmasını 7.3 saniyede tamamlayan bu ünitenin 100 km’deki ortalama yakıt tüketimi 2 litre. Tamamen elektrikli modda ise 50 km civarında bir menzil sunuyor.
Alfa Romeo Tonale ne zaman geliyor?
2022 yılının yaz aylarında tanıtılması beklenen C-SUV, plug-in hibrit olarak piyasaya giriş yapacak. İtalyan üreticinin elektrikli ilk modeli olmasıyla da oldukça önemli bir konumda bulunacak. Markanın ünlü dinamiklerinin Tonale’de de bulunacağı ve yol tutuş konusunda oldukça iddialı olacağı söyleniyor. Araç, Audi Q3, BMW X1, MINI Countryman gibi modellerle rekabet edecek.
Kaynak: Carscoops, S. Baldauf/SB-Medien
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