Xiaomi Mi Mix 4 birkaç özelliği ile ortaya çıktı!

Xiaomi‘nin yüksek özellikli modellerinden birisi olacak olan Xiaomi Mi Mix 4 görüntülendi. İşte Mi Mix 4’ün ilk görüntüleri ve bilinen bazı özellikleri.

Akıllı telefon pazarında birçok farklı model ile karşımıza çıkan Xiaomi, şimdi Mi Mix modelleri arasına bir yenisini ekliyor. Yüksek özellikleri ile bilinen Mi Mix modelleri, şimdi yeni bir modeli bünyesine katmaya hazırlanıyor. İşte Xiaomi’nin yeni modeli Xiaomi Mi Mix 4!

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Xiaomi Mi Mix 4’ün ilk görüntüleri!

Birkaç gün sonra tanıtılacak olan Xiaomi Mi Mix 4, tanıtımdan önce bazı resimler sayesinde ortaya çıktı. 10 Ağustos’ta resmi olarak tanıtılacak olan Xiaomi Mi Mix 4, bir mağazadaki poster sayesinde ortaya çıktı. Posterde son halini insanlara gösteren Mi Mix 4, gerçek anlamda çok şık duruyor. Arka tarafında büyük bir kamera grubu taşıyan Mi Mix 4, şimdilik başka bir detay vermiyor. Ancak bu cihazın ön kamerasının ekranın altında olduğu söylentiler arasında. Cihazın ön kısmının gösterilmemesi bundan dolayı olabilir. Tabi bunun gibi özellikler cihazın lansmanında kesinleşecek.

Xiaomi Mi Mix 4’ün özellikleri!

Yakın bir tarihte GeekBench‘te görüntülenen Xiaomi 2106118C modelinin Xiaomi Mi Mix 4 olduğu biliniyor. Buradaki bilgilere baktığımızda Mi Mix 4’ün Android 11 destekli MIUI 12.5 işletim sistemine sahip olacağını söyleyebiliriz. Hemen resmin altında 12GB RAM belleğini sergileyen Xiaomi Mi Mix 4, Snapdragon 888’in geliştirimiş versiyonu olan Snapdragon 888+‘ı kullanıyor. Tabi bu işlemci ve RAM belleğin birleşimi GeekBench skoruna da yansıyor.

Öte yandan 8GB RAM bellekli bir versiyon ile de gelecek olan Xiaomi Mi Mix 4, muhtelemen 256GB ve 512GB depolama seçenekleri sunacak. Xiaomi’nin ilk ekran altı kamerasına sahip modeli olması beklenilen Mi Mix 4, arka kısmında 108MP‘lik bir kamera taşıyacak. 4500mAh‘lik bir pil ile gelecek olan Xiaomi Mi Mix 4, 120W kablolu hızlı şarj desteği sunacak.

Genel olarak Xiaomi Mi Mix 4‘e baktığımızda son derece yüksek özelliklere sahip bir model olduğunu görüyoruz. 10 Ağustos‘ta resmi olarak tanıtılacak olan Xiaomi Mi Mix 4, muhtemelen tüm bu özelliklere sahip olacak. Ancak bu özelliklerin şimdilik sızıntılardan ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Kesin bilgiler 10 Ağustos’ta gerçekleşecek olan tanıtımda belli olacak. Bakalım Xiaomi Mi Mix 4 daha ne gibi özellikler sunacak. Sizce Xiaomi Mi Mix 4’ün fiyatı ne kadar olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.