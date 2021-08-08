Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Mix 4 birkaç özelliği ile ortaya çıktı!
Xiaomi‘nin yüksek özellikli modellerinden birisi olacak olan Xiaomi Mi Mix 4 görüntülendi. İşte Mi Mix 4’ün ilk görüntüleri ve bilinen bazı özellikleri.
Akıllı telefon pazarında birçok farklı model ile karşımıza çıkan Xiaomi, şimdi Mi Mix modelleri arasına bir yenisini ekliyor. Yüksek özellikleri ile bilinen Mi Mix modelleri, şimdi yeni bir modeli bünyesine katmaya hazırlanıyor. İşte Xiaomi’nin yeni modeli Xiaomi Mi Mix 4!
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Xiaomi Mi Mix 4’ün ilk görüntüleri!
Birkaç gün sonra tanıtılacak olan Xiaomi Mi Mix 4, tanıtımdan önce bazı resimler sayesinde ortaya çıktı. 10 Ağustos’ta resmi olarak tanıtılacak olan Xiaomi Mi Mix 4, bir mağazadaki poster sayesinde ortaya çıktı. Posterde son halini insanlara gösteren Mi Mix 4, gerçek anlamda çok şık duruyor. Arka tarafında büyük bir kamera grubu taşıyan Mi Mix 4, şimdilik başka bir detay vermiyor. Ancak bu cihazın ön kamerasının ekranın altında olduğu söylentiler arasında. Cihazın ön kısmının gösterilmemesi bundan dolayı olabilir. Tabi bunun gibi özellikler cihazın lansmanında kesinleşecek.
Xiaomi Mi Mix 4’ün özellikleri!
Yakın bir tarihte GeekBench‘te görüntülenen Xiaomi 2106118C modelinin Xiaomi Mi Mix 4 olduğu biliniyor. Buradaki bilgilere baktığımızda Mi Mix 4’ün Android 11 destekli MIUI 12.5 işletim sistemine sahip olacağını söyleyebiliriz. Hemen resmin altında 12GB RAM belleğini sergileyen Xiaomi Mi Mix 4, Snapdragon 888’in geliştirimiş versiyonu olan Snapdragon 888+‘ı kullanıyor. Tabi bu işlemci ve RAM belleğin birleşimi GeekBench skoruna da yansıyor.
Öte yandan 8GB RAM bellekli bir versiyon ile de gelecek olan Xiaomi Mi Mix 4, muhtelemen 256GB ve 512GB depolama seçenekleri sunacak. Xiaomi’nin ilk ekran altı kamerasına sahip modeli olması beklenilen Mi Mix 4, arka kısmında 108MP‘lik bir kamera taşıyacak. 4500mAh‘lik bir pil ile gelecek olan Xiaomi Mi Mix 4, 120W kablolu hızlı şarj desteği sunacak.
Genel olarak Xiaomi Mi Mix 4‘e baktığımızda son derece yüksek özelliklere sahip bir model olduğunu görüyoruz. 10 Ağustos‘ta resmi olarak tanıtılacak olan Xiaomi Mi Mix 4, muhtemelen tüm bu özelliklere sahip olacak. Ancak bu özelliklerin şimdilik sızıntılardan ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Kesin bilgiler 10 Ağustos’ta gerçekleşecek olan tanıtımda belli olacak. Bakalım Xiaomi Mi Mix 4 daha ne gibi özellikler sunacak. Sizce Xiaomi Mi Mix 4’ün fiyatı ne kadar olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Fold 3 Tüm Özellikleri İle Karşımıza Çıktı!
Samsung‘un yeni katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 3 lansman öncesi karşımıza çıktı. İşte Samsung Galaxy Z Fold 3 modelinin tüm özellikleri.
Katlanabilir telefon pazarında liderliği elinde tutan Samsung, yeni modeli Galaxy Z Fold 3‘ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Uzun bir süredir beklenilen Galaxy Z Fold 3, insanların karşısına çıkmak için gün sayıyordu. Ancak Galaxy Z Fold 3‘ün özellikleri lansman öncesi ortaya çıktı.
Samsung tarafından 11 Ağustos‘ta gerçekleşecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan Galaxy Z Fold, özelliklerini o güne kadar saklayamadı. Tüm özellikleri sızdırılan Galaxy Z Fold 3 lansmana sayılı günler kala karşımıza çıktı. Gelin Samsung Galaxy Z Fold 3‘ün özelliklerine yakından bakalım. İşte Galaxy Z Fold 3 modelinin tüm özellikleri.
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Samsung Galaxy Z Fold 3 Özellikleri!
Samsung‘un yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Samsung Galaxy Z Fold 3 karşımıza 6.2 inç ve 7.6 inç boyutlara sahip iki adet ekran ile çıkıyor. Her iki AMOLED ekran da 120Hz yenileme hızına ve 370ppi piksel yoğunluğuna sahip. Özel olarak bakarsak 6.2 inç büyüklüğündeki ekran 832×2260 piksel çözünürlük sunuyor. Gorilla Glass Victus ile korunan bu ekran üzerinde 10MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor. 7.6 inç boyutundaki diğer ekran ise 1768×2208 piksel çözünürlük sunarken, yine ekranı Gorilla Glass Victus koruyor. Ayrıca gelen sızıntılara göre bu ekran altında 4MP‘lik bir ekran altı kamera taşıyor.
Performans tarafına baktığımızda karşımıza Qualcomm’un Snapdragon 888 yonga seti çıkıyor. 12GB LPDDR5 RAM ile performansını destekleyen Samsung Galaxy Z Fold 3, 256GB veya 512GB depolama ile birlikte gelecek.
Arka tarafında üçlü kamera kurulumunu taşıyan Samsung Galaxy Z Fold 3, 12MP‘lik OIS özellikli F/1.8 diyafram aralığına sahip ana kamera ile geliyor. Bunun yanında yine 12MP‘lik F/2.2 123º ultra geniş açılı sensöre sahip olan Z Fold 3, yine 12MP’lik bir telefoto sensörü de üzerinde taşıyor. Bu kameralar sayesinde Galaxy Z Fold 3 8K video kaydı özelliğine de sahip oluyor.
Batarya tarafında 4400mAh‘lik bir pil ile karşımıza çıkan Galaxy Z Fold 3, 25W hızlı şarj desteği sunacak. 5G teknolojisi ile donatılan cihaz aynı zamanda eSIM desteği de sunuyor. NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 gibi ek özelliklere sahip olan Galaxy Z Fold 3, IPX8 ile suya dayanıklılık gösterebiliyor. Ek olarak cihazın kalınlığından bahsetmek gerekirse kapalı konumdayken 14,4mm kalınlığında olan cihaz, açık konumda iken 6,4mm kalınlığa sahip oluyor.
Samsung Galaxy Z Fold 3’ün Fiyatı!
Son olarak gelen sızıntılarda cihazın fiyatı da var. 11 Ağustos‘ta lansman ile tanıtılacak olan Samsung Galaxy Z Fold 3, muhtemelen Ağustos ayının sonunda piyasaya sürülecek. Gelen sızıntılara göre Avrupa’da 1900 Euro (19.270TL) fiyat etiketi ile satılacak olan cihaz, üç farklı renk seçeneği sunacak. Bakalım cihaz ülkemizde ne kadar fiyat ile satılacak.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Temmuz ayında satış adetlerinde ilk kez dünya genelinde 1 numaraya yükseldi!
Xiaomi’nin son dönemlerde artan başarı grafiğiyle ilgili şuana kadar birçok farklı istatistik yayınlandı. Bu araştırmalar arasında en çok dikkat çekenlerden biri de, yaptığı araştırmalar ve ortaya çıkardığı istatistiklerle teknoloji sektörüne yön veren Counterpoint Research’ün yayınladığı yeni araştırma. Bu araştırmada yayınlanan verilere göre Xiaomi, Temmuz ayında dünya genelinde en çok akıllı telefon satmayı başaran üretici oldu.
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Xiaomi’nin başarı grafiği ciddi bir yükseliş trendinde
Counterpoint’in yaptığı araştırmaya göre Xiaomi, 2021 yılının Temmuz ayında Samsung ve Apple’ı satış adetlerinde geçmeyi başararak; şirket tarihinde global bazda ilk defa 1. sıraya yükseldi. Yayınlanan sonuçlara göre Xiaomi tarafında aylık bazda satış adetlerinde, Haziran ayından Temmuz ayına kıyasla %26 oranında artış gerçekleşti. Bu seri yükselişe karşılık Samsung ve Apple’ın düşüş trendine girmesiyle de, Xiaomi 1. sıraya yerleşmiş oldu. Son zamanlarda Xiaomi’nin başarılarından söz ettiğimiz tek pazar, global market de değil. Geçtiğimiz günlerde farklı bir araştırma şirketinin yaptığı araştırmalara göre şirketin Avrupa pazarında da yılın 2. çeyreğinde Samsung’u geride bırakarak 1 sıraya yükseldiğini görmüştük. Bütün bunlara nazaran Xiaomi’nin, rakiplerinin açıklarını iyi değerlendirdiğini söyleyebiliriz.
Counterpoint şirketinin Araştırma Direktör’ü pozisyonunda bulunan Tarun Pathak, Xiaomi’nin bu başarısını şu şekilde yorumladı; “Huawei’nin ambargolardan etkilenerek satışlarda ciddi düşüş yaşamaya başlamasının ardından Xiaomi agresif ve hızlı bir şekilde Huawei’nin düşüşünden kaynaklı olan boşluğu doldurmaya başladı. Huawei’nin özellikle güçlü olduğu Çin, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika gibi pazarlarda Xiaomi, Çin ve Avrupa’nın aşılama kampanyaları üstüne pandemi sonrası toparlanma sürecine girmesiyle beraber de satışlarını yükseltti. Fakat tam da bu sırada tedarik zincirinde sorunlar yaşayan Samsung, bu problemlerden kaynaklı olarak satış adetlerinde düşüş yaşadı. Bütün bunlar üst üste gelince de Xiaomi liderlik koltuğuna oturmayı başardı.”
Çin pazarı ve Samsung’un tedarik problemleriyle ilgili konuşan tecrübeli Counterpoint Analistlerinden Varun Mishra, “Çin pazarı aylık bazda %16 büyüme kaydetti. Bu büyüme içinde de en yüksek payı elinde bulunduran marka Xiaomi oldu. Büyüme stratejisi içinde ekonomisi daha küçük olan şehirleri hedef alan Xiaomi, bu bölgelerde Redmi 9, Redmi Note 9 ve Redmi K serilerini ciddi adetlerde satmayı başardı. Tam da bu sırada Vietnam’da yeni bir Covid-19 dalgasının oluşması, Samsung’un Haziran ayındaki üretim rakamlarını negatif etkiledi. Tedarikte problemler yaşamaya başlayan Samsung’un satış adetleri de bu durumdan negatif etkilendi. Güçlü orta segment akıllı telefonlara ve geniş ürün gamına sahip olan Xiaomi de Samsung’un özellikle A serisinden kaynaklı yarattığı bu boşluğu başarılı bir şekilde değerlendirdi. Bütün bu unsurların bir araya gelmesi de Xiaomi’nin 1. sıradaki yerini almasını sağladı” dedi.
Bundan sonra ne olacak
Eğer Vietnam’da işler kötüye giderse veya kötüye gitmeye devam ederse hiç şüphe yok ki Samsung da bu durumdan etkilenmeye devam edecek. Hatta bu süre zarfında Xiaomi tarafının, Samsung’un elini boş bıraktığı segmentte agresif bir pazarlama ve geniş ürün çeşidi sağlamaya devam etmesi; Xiaomi’nin Samsung’dan daha da fazla pay çalmasıyla sonuçlanacak gibi gözüküyor. Fakat eğer Vietnam’da işler düzelirse ve Samsung yeniden toparlanmaya başlarsa, Samsung’un Xiaomi’ye kaptırdığı koltuğu geri alması bekleniyor.
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