Akıllı Telefonlar
Huawei, yıl sonu satış rakamlarında büyüme elde etti!
Huawei, her türlü ambargoya rağmen bu yılı çok faal geçirdiğini söylemek mümkün. Son çeyreğe girdiğimiz şu günlerde Mate 30 ile sadece Çin sınırlarında bile yüksek satış rakamlarına ulaştığını görmekteyiz.
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Huawei, hatırlarsınız ki bu senenin başında yaptığı açıklamada 270 milyon telefon satmayı hedeflemişti. Fakat, ortaya çıkan krizin farklı bir yön alması, getirilen yaptırımların yan etkileri derken bu rakamın kıyısından köşesinden bile olsa bu rakamlara ulaşmasını düşünmüyorduk.
Sina Technology’in haberine göre Huawei Ceo’su Richard Yu’nun şirket içi toplantıda yaptığı açıklamalarda, bu yıl için toplamda 230 milyon telefon satacaklarını ön gördüğünü açıkladı. Huawei’nin ilerlediği yolda, bu demek oluyor ki 50 milyon yeni olarak sınıflandırılan cihaz satılmış olacak. Müşterilerin yılbaşı tatilinin gelmesine rağmen, firmanın yeni cihazlarına olan ilgilerini kaybetmeleri muhtemel.
Marka; ekim ayının sonunda, 200 milyon adetle bir kilometre taşını daha önce elde etmişti. Bu da ortalama olarak, haftada 5 milyon cihaz sattıkları anlamına geliyordu. Huawei, geçen senenin aynı döneminde 206 milyon ünite cihaz, 2017 yılında 153 milyon cihaz satmıştı.
Hala büyük bir ivme kateden firmanın ilerleyen dönemlerde firmanın cihazlarında Google ürünleri bulunmadığı için ilginin azalması bekleniyor. Umarız, bu sıkıntı Çin menşeili şirketin yerli işletim sistemini önümüzdeki sene çıkartmasıyla biraz olsun düzelebilir.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S10 Lite, Snapdragon 855 ve 48 MP kamera ile geliyor!
Geçtiğimiz günlerde cihaza ait render ve ön tasarım görselleri sızdırılmıştı, ailenin diğer üyesi Note 10 Lite ile benzerliği konuşulan ürünün teknik özellikleri de belli oldu. Samsung Galaxy S10 Lite modelinin Snapdragon 855 SoC, 6.7 inç AMOLED ekran ve 4500 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor.
Ortaya çıkan bilgilerde, Samsung’un S10 Lite modelini önümüzdeki ay Hindistan’da açıklayabileceği aktarıldı. Lansman tarihini beklerken, cihazın temel özellikleri sızdırıldı. Tasarım konusunda, ince çerçeveler ve kamera için bir ekran deliğiyle bizleri karşılayan model ayrıca Super AMOLED ekran teknolojisiyle beraber kullanıcılara sunulacak. Cihazın siyah, mavi ve beyaz renk seçenekleriyle çıkması bekleniyor.
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Samsung Galaxy S10 Lite teknik özellikleri
Son yayılanan rapora göre, model 2.400 x 1.080 piksel çözünürlük ve 6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED bir ekranla gelecek. İşlemci ve grafik kısmında Snapdragon 855 ve Adreno 640 grafik işlemcisi ile gelmesi beklenen modelde aynı zamanda 8 GB RAM tercih edilmiş. Cihazın MicroSD kart ile 1 TB’a kadar genişletilebilir, 128GB dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor.
Kamera konusunda S10 Lite’da, 5 MP makro kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 48 MP birincil kameraya yer verilirken, ön kısımda yer alan kamerada ise 32 MP tercih edilmiş. 45W süper hızlı şarj 2.0 destekleyen 4500 mAh pil kapasitesine sahip model, Android 10 ile kullanıcılara sunulacak gibi görünüyor. Üründe bir dezavantaj olarak 45W adaptörün ayrı olarak satılması bekleniyor. Son olarak ürünün Avrupa fiyatının 679 euro olacağı aktarıldı.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S11 ailesi 48 MP telephoto kamerayla gelebilir!
Samsung Galaxy S11 ailesindeki üç modelin de en az 48 MP telephoto kamerayla geleceği bir Twitter hesabı tarafından sızdırıldı.
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Samsung Galaxy S11 telephoto kamerası
Samsung‘un üst düzey telefon serisi Galaxy S‘in yeni nesil üyelerinin tanıtım tarihi yaklaşırken haberler de gelmeye devam ediyor. Geçen ay Galaxy S11 Plus ve S11 modellerinde dörtlü arka kamera kurulumuna yer verilmişti. Ayrıca telefonların telephoto kameralarının 48 MP çözünürlüğünde olacağı ortaya çıkmıştı.
Son olarak isabetli sızıntı haberleriyle tanınan Ice Universe adlı Twitter hesabı, Galaxy S11 ailesinin tüm modellerinin en az 48 MP telephoto kameraya sahip olacağı iddiasını paylaştı. Ayrıca Galaxy S11 Plus ve S11 modellerinde Samsung‘un ilk olarak Xiaomi modellerinde kullanılan yeni nesil 108 MP kamera sensörüne yer verilmesi bekleniyor. Ailenin ekonomik üyesi Galaxy S11e‘de ise daha mütevazı bir ana kamera kullanılabilir.
Galaxy S11 serisinin 18 Şubat‘ta düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi 9 MediaTek Helio G70 ile geliyor
Redmi 9 MediaTek Helio G70 ile geliyor. Redmi 9‘un 2020 yılının ilk aylarında çıkması bekleniyor. Redmi 9‘un, henüz resmen açıklanmasa da MediaTek Helio G70 ile geleceği hemen hemen kesinleşmiş durumda.
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MediaTek Helio G70 işlemcinin yanında, 6.6 inçlik büyük bir ekranla gelmesi beklenen Redmi 9‘da, giriş seviyesi sürümde 4 GB Ram ve 64 GB depolama olması bekleniyor. Ayrıca Redmi 9‘un MUI 11 ile gelmesi bekleniyor. Redmi’nin önceki versiyonu olan Redmi 8’e göre giriş seviyesindeki büyük gelişim günümüz şartlarına oldukça uyumlu gözüküyor. Redmi 8‘de giriş seviyesi modelde 3 GB Ram ve 32 GB depolama mevcuttu.
Redmi 8‘e göre kameranın da iyileştirmelerle gelmesi beklenen Redmi 9, özellikle fiyat performans telefonu arayan kullanıcılar için merakla beklenen bir model olacak gibi gözüküyor….