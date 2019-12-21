Vladimir Putin, Windows XP’den vazgeçemiyor!

Bir dönemin favori işletim sistemi Windows XP, 2014 yılında resmi destek sürecinin sonlanmasının ardından kullanıcı kitlesinin önemli kısmını kaybetti. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin ise yaklaşık 11 yıldır güncelleme almayan işletim sistemini bırakmaya pek niyetli görünmüyor.

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Vladimir Putin, Windows XP’yi kullanmaya devam ediyor

Kremlin Basın Bürosu’nun geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğraflar, teknoloji dünyasında büyük bir şaşkınlığa sebep oldu. Yayınlanan karelerde Rus lider Putin’in çalışma ofisinde bir dizi görüşme gerçekleştirdiği görülüyor. Ancak fotoğraflarda yer alan ve Putin’in kişisel kullanımına tahsis edilen bilgisayarda Windows XP’nin kurulu olması, teknoloji gündeminde yer edinmeyi başardı. Windows XP’nin mavi renkteki ikonik görev çubuğu ve Kremlin Sarayı’nın yer aldığı arka plan görseli göze çarpıyor.

2014 yılında destek süreci sona eren Windows XP, virüsler ve güvenlik açıkları konusunda dezavantajlı konumda bulunuyor. 2000’lerin popüler işletim sistemi, buna rağmen Rusya Savunma Bakanlığı’nın güvenlik sertifikasına sahip son Microsoft işletim sistemi olarak dikkat çekiyor. Popüler işletim sistemi Windows 10 ise devletin önemli sırlarını barındırmayan bilgisayarlarda kullanılabiliyor.