Huawei, yeni MateBook ve FreeBuds modellerini tanıttı

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, yeni MateBook ve FreeBuds modellerini tanıttı. Huawei’nin ilk 16 inç dizüstü bilgisayarı olan MateBook D16, en üst seviye dizüstü bilgisayarı olan MateBook X Pro’nun yeni versiyonu ve akıllı gürültü engelleme özelliğine sahip FreeBuds’ın yeni üyesi FreeBuds 4i, Huawei tarafından satışa sunulan ürünler arasında.

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Huawei’den 3 yeni ürün yolda!

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Eko Sistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı, gerçekleştirilen basın toplantısında Huawei’nin pazara sunduğu üç yeni ürünü tanıttı. Huawei’nin üst seviye dizüstü bilgisayarlarından olan MateBook X Pro, yeni versiyonda güncelleştirilip geliştirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer segmentte, yani 16 inç dizüstü bilgisayar sınıfındaki ürün gamını da açıklayan Huawei, MateBook D16 ile hem günlük kullanım hem yüksek performans isteyen kullanıcıları hedefliyor. Huawei’nin sevilen ve çokça talep gören ürünlerinden olan tam kablosuz (TWS) bluetooth kulaklık serisi FreeBuds ailesine de, yeni bir ürün katılıyor. Aktif gürültü engelleme özelliği sunan FreeBuds 4i, yeni dönemde Huawei’nin TWS kulaklık segmentindeki yerini aldı.

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Türkiye’deki kullanıcıların bir dizüstü bilgisayardan beklentisi nedir?

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Halkla İlişkiler Müdürü Bengi Güven’in yaptığı sunumda, 16-59 yaş arası, mevcut dizüstü bilgisayar kullanıcıları ve önümüzdeki 6 ay içinde dizüstü bilgisayar satın almayı planlayan kişiler arasında IPSOS araştırma şirketi tarafından hazırlanan raporda ortaya çıkan istatistiklere de değinildi. Rapora göre dizüstü bilgisayar alanların çok büyük çoğunluğunun satın alma motivasyonu iş veya eğitim aracı olarak kullanmak olduğu ortaya çıkarken; kişisel belgelerin saklanması ve film izleme motivasyonunda son 4 yıla göre bir düşüş söz konusu. Çoğu kişi birincil dizüstü bilgisayarını en düşük fiyat aralığından satın alırken; 1 yıl içinde dizüstü bilgisayar satın alanların tercihinin genellikle orta segment tercih ettiği de raporda ortaya çıkan veriler arasında. Dizüstü bilgisayar kullanıcılarının ve dizüstü bilgisayar satın almayı düşünenlerin yaklaşık %40’ı önümüzdeki 6 ay içinde, %21’i önümüzdeki 3 ay içinde dizüstü bilgisayar satın almayı planlıyor. Bu kitlenin %70’e yakını ise, orta segment veya daha yüksek segmentten dizüstü bilgisayar satın almayı planlıyor. Araştırmaya göre, yüksek ürün kalitesi, yüksek performans, uzun pil ömrü ve şık tasarım, Türkiye’de dizüstü bilgisayar satın almayı planlayanlar için en önemli faktörler olarak belirlenmiş durumda.

Huawei MateBook D16 neler sunuyor

16 inç ekranlı dizüstü bilgisayar segmentinde yer alan, yüksek performans gerektiren uygulamalar için tasarlanmış bir bilgisayar olan MateBook D16; 16,1 inç 1080P FullView ekran ve %90 ekran-gövde oranı sunarken; görüntü özellikleri sRGB renk gamutunun tamamını kapsıyor. AMD Ryzen 5 4600H işlemciyle sunulan MateBook D16, tek tuşla performans moduna geçebiliyor. Bu sayede, yüksek sistem başarımı gerektiren uygulamaların gerektiği hızda çalışması sağlanıyor. 15 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım süresi sunan SuperCharge özellikli pili, aynı zamanda bilgisayar kapalıyken 10W’a kadar ters şarj özelliğini de destekleyerek; kullanıcısını ayrı bir powerbank taşıma zahmetinden de kurtarıyor. Huawei MateBook D16’nın 16 GB RAM’li versiyonu, Huawei Online Mağaza üzerinden 7.999 TL, 8 GB RAM’li versiyonu ise 6.999 TL fiyatla satışa sunuluyor. Vade farksız 4 taksit avantajı sunulan ürünü satın alan tüketicilere, Huawei AF30 Mouse ve taşıma çantası da hediye ediliyor. MateBook D16’yla ilgili daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayarak; Huawei’nin resmi sayfasına ulaşabilirsiniz.

Huawei MateBook X Pro neler sunuyor

Huawei MateBook X Pro 13,9 inç, on parmak dokunmatik 3K FullView ekranında %91 ekran gövde oranı sunuyor. Önceki yılın versiyonlarının görsel estetiğini ve yüksek kullanılabilirliğini devam ettiriyor. Intel Iris Xe grafikli 11. Nesil Intel Core i7 İşlemci ile güncellenen modelde 16 GB LPDDR4x 4266MHz RAM bulunuyor. 1,33 KG ağırlığında olan ve en ince yarım santimetreden de ince olan yeni Huawei MateBook X Pro, Huawei’nin belirttiği kadarıyla, yalnızca 1 saat şarja takılı kalarak; pilini %78 oranında doldurabiliyor. Çok yüksek taşınabilirlik olanakları sunan MateBook X Pro, artırılmış güvenlik, gömülü kamera ve parmak izi okuyuculu güç düğmesi ile kullanıcıların güvenliklerinden endişe etmeden yanlarında taşıyabilecekleri bir dizüstü bilgisayar haline geliyor.

Huawei’nin yeni TWS kulaklığı FreeBuds 4i neler sunuyor

Freebuds 4i, 22 dB’e kadar akıllı aktif gürültü engelleme ve 200 güne varan stand-by pil süresi ile öne çıkıyor. Yeni nesil kulaklık, önceki haleflerine göre %10 daha küçük bir şarj kutusuna sahip olduğu için, taşınabilirlik özellikleri daha da yükseltilmiş durumda. Tek şarjla 10 saat kesintisiz müzik dinleme veya 7,5 saat boyunca telefonla konuşma süresi sağlayan FreeBuds 4i, şarj kutusuyla birlikte bu süreleri 22 saate çıkartıyor. 10 dakika şarj ile 4 saat kullanım sunabilen FreeBuds 4i, hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu olarak çalışabiliyor. FreeBuds 4i, 749 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla Huawei Online Mağaza’da ön siparişe açılmış durumda. Ürünü alan kullanıcılara ayrıca Huawei Akıllı Tartı 3 veya Huawei Band 4 ürünlerini satın alırken kullanabilecekleri 150 TL değerinde hediye kuponu da veriliyor.