Haber
Huawei, yeni MateBook ve FreeBuds modellerini tanıttı
Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, yeni MateBook ve FreeBuds modellerini tanıttı. Huawei’nin ilk 16 inç dizüstü bilgisayarı olan MateBook D16, en üst seviye dizüstü bilgisayarı olan MateBook X Pro’nun yeni versiyonu ve akıllı gürültü engelleme özelliğine sahip FreeBuds’ın yeni üyesi FreeBuds 4i, Huawei tarafından satışa sunulan ürünler arasında.
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Huawei’den 3 yeni ürün yolda!
Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Eko Sistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı, gerçekleştirilen basın toplantısında Huawei’nin pazara sunduğu üç yeni ürünü tanıttı. Huawei’nin üst seviye dizüstü bilgisayarlarından olan MateBook X Pro, yeni versiyonda güncelleştirilip geliştirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer segmentte, yani 16 inç dizüstü bilgisayar sınıfındaki ürün gamını da açıklayan Huawei, MateBook D16 ile hem günlük kullanım hem yüksek performans isteyen kullanıcıları hedefliyor. Huawei’nin sevilen ve çokça talep gören ürünlerinden olan tam kablosuz (TWS) bluetooth kulaklık serisi FreeBuds ailesine de, yeni bir ürün katılıyor. Aktif gürültü engelleme özelliği sunan FreeBuds 4i, yeni dönemde Huawei’nin TWS kulaklık segmentindeki yerini aldı.
Türkiye’deki kullanıcıların bir dizüstü bilgisayardan beklentisi nedir?
Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Halkla İlişkiler Müdürü Bengi Güven’in yaptığı sunumda, 16-59 yaş arası, mevcut dizüstü bilgisayar kullanıcıları ve önümüzdeki 6 ay içinde dizüstü bilgisayar satın almayı planlayan kişiler arasında IPSOS araştırma şirketi tarafından hazırlanan raporda ortaya çıkan istatistiklere de değinildi. Rapora göre dizüstü bilgisayar alanların çok büyük çoğunluğunun satın alma motivasyonu iş veya eğitim aracı olarak kullanmak olduğu ortaya çıkarken; kişisel belgelerin saklanması ve film izleme motivasyonunda son 4 yıla göre bir düşüş söz konusu. Çoğu kişi birincil dizüstü bilgisayarını en düşük fiyat aralığından satın alırken; 1 yıl içinde dizüstü bilgisayar satın alanların tercihinin genellikle orta segment tercih ettiği de raporda ortaya çıkan veriler arasında. Dizüstü bilgisayar kullanıcılarının ve dizüstü bilgisayar satın almayı düşünenlerin yaklaşık %40’ı önümüzdeki 6 ay içinde, %21’i önümüzdeki 3 ay içinde dizüstü bilgisayar satın almayı planlıyor. Bu kitlenin %70’e yakını ise, orta segment veya daha yüksek segmentten dizüstü bilgisayar satın almayı planlıyor. Araştırmaya göre, yüksek ürün kalitesi, yüksek performans, uzun pil ömrü ve şık tasarım, Türkiye’de dizüstü bilgisayar satın almayı planlayanlar için en önemli faktörler olarak belirlenmiş durumda.
Huawei MateBook D16 neler sunuyor
16 inç ekranlı dizüstü bilgisayar segmentinde yer alan, yüksek performans gerektiren uygulamalar için tasarlanmış bir bilgisayar olan MateBook D16; 16,1 inç 1080P FullView ekran ve %90 ekran-gövde oranı sunarken; görüntü özellikleri sRGB renk gamutunun tamamını kapsıyor. AMD Ryzen 5 4600H işlemciyle sunulan MateBook D16, tek tuşla performans moduna geçebiliyor. Bu sayede, yüksek sistem başarımı gerektiren uygulamaların gerektiği hızda çalışması sağlanıyor. 15 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım süresi sunan SuperCharge özellikli pili, aynı zamanda bilgisayar kapalıyken 10W’a kadar ters şarj özelliğini de destekleyerek; kullanıcısını ayrı bir powerbank taşıma zahmetinden de kurtarıyor. Huawei MateBook D16’nın 16 GB RAM’li versiyonu, Huawei Online Mağaza üzerinden 7.999 TL, 8 GB RAM’li versiyonu ise 6.999 TL fiyatla satışa sunuluyor. Vade farksız 4 taksit avantajı sunulan ürünü satın alan tüketicilere, Huawei AF30 Mouse ve taşıma çantası da hediye ediliyor. MateBook D16’yla ilgili daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayarak; Huawei’nin resmi sayfasına ulaşabilirsiniz.
Huawei MateBook X Pro neler sunuyor
Huawei MateBook X Pro 13,9 inç, on parmak dokunmatik 3K FullView ekranında %91 ekran gövde oranı sunuyor. Önceki yılın versiyonlarının görsel estetiğini ve yüksek kullanılabilirliğini devam ettiriyor. Intel Iris Xe grafikli 11. Nesil Intel Core i7 İşlemci ile güncellenen modelde 16 GB LPDDR4x 4266MHz RAM bulunuyor. 1,33 KG ağırlığında olan ve en ince yarım santimetreden de ince olan yeni Huawei MateBook X Pro, Huawei’nin belirttiği kadarıyla, yalnızca 1 saat şarja takılı kalarak; pilini %78 oranında doldurabiliyor. Çok yüksek taşınabilirlik olanakları sunan MateBook X Pro, artırılmış güvenlik, gömülü kamera ve parmak izi okuyuculu güç düğmesi ile kullanıcıların güvenliklerinden endişe etmeden yanlarında taşıyabilecekleri bir dizüstü bilgisayar haline geliyor.
Huawei’nin yeni TWS kulaklığı FreeBuds 4i neler sunuyor
Freebuds 4i, 22 dB’e kadar akıllı aktif gürültü engelleme ve 200 güne varan stand-by pil süresi ile öne çıkıyor. Yeni nesil kulaklık, önceki haleflerine göre %10 daha küçük bir şarj kutusuna sahip olduğu için, taşınabilirlik özellikleri daha da yükseltilmiş durumda. Tek şarjla 10 saat kesintisiz müzik dinleme veya 7,5 saat boyunca telefonla konuşma süresi sağlayan FreeBuds 4i, şarj kutusuyla birlikte bu süreleri 22 saate çıkartıyor. 10 dakika şarj ile 4 saat kullanım sunabilen FreeBuds 4i, hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu olarak çalışabiliyor. FreeBuds 4i, 749 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla Huawei Online Mağaza’da ön siparişe açılmış durumda. Ürünü alan kullanıcılara ayrıca Huawei Akıllı Tartı 3 veya Huawei Band 4 ürünlerini satın alırken kullanabilecekleri 150 TL değerinde hediye kuponu da veriliyor.
Genel
Ford Otosan’dan Türkiye’nin en büyük otomotiv yatırımı
Türk otomotiv sanayinin öncü şirketlerinden Ford Otosan, Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim üssü olan Kocaeli Fabrikalarında gerçekleştirmeyi öngördüğü 2 milyar euroluk (20,5 milyar TL) yeni yatırımının en önemli fazını duyurdu.
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Ford Otosan’ın elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçireceği, önümüzdeki 10 yılı kapsayan yatırımın vizyonu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Ford Otosan Genel Müdür Baş Yardımcısı Dave Johnston katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda açığa kavuştu.
Ford’un ‘Yeni Nesil Transit Custom’ ailesinin dizel, şarjlı ve hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) versiyonları ile tam elektrikli versiyonu 2023 yılı ortası itibarıyla kademeli olarak seri üretime hazır hale gelecek ve müşterilerle buluşacak. Ayrıca, Ford ve Volkswagen’in stratejik ortaklığı kapsamında da Yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli Ford Otosan tarafından Türkiye’de üretilmesi plan dahilinde.
Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları, ilk etapta 2022 yılı itibarıyla Ford’un tam elektrikli ilk ticari aracı E-Transit’in Avrupa’ya yönelik seri üretimini gerçekleştirecek ve bataryalarını da Kocaeli’de temin edecek. Böylece, Kocaeli’de Türkiye’nin ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi olacak. Bugün açıklanan 1,4 milyar € tutarındaki proje fazı ile Ford Otosan’ın 1 tonluk orta ticari araç kapasitesinin 405 bin adede yükselmesi hedefler arasında.
Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç: Ford Otosan’ın ‘ilk’leri başarmaya ve değer üretmeye devam etmekte
Ali Y. Koç, sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle belirtmek isterim ki; pandeminin yarattığı belirsizlik ortamında ve herkesin yatırımdan uzak durduğu bir dönemde, tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımızın ülkemize olan inancının en büyük ispatıdır. Ayrıca bu yatırımla, Kocaeli Fabrikalarımız Türkiye’nin – bataryası dahil – ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek. 10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz. Ek olarak ortaya çıkacak büyük katma değerin yanı sıra; oluşturulacak ekosistemle de Memleketimizin otomotivdeki rekabet gücünün önemli ölçüde artmasına hizmet edeceğiz” dedi.
Akıllı Telefonlar
Snapdragon 888 işlemcili Honor telefon geliyor!
Huawei mülkiyetinde yaşadığı ticari ambargonun izlerini silmeye çalışan Honor, bir yandan da yeni cihazlar geliştiriyor. Markanın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu V40 modelinin ardından Snapdragon 888 işlemcili bir telefon hazırlığında olduğu belirtiliyor.
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Honor, Qualcomm Snapdragon 888 işlemcili bir telefon duyuracak!
Geçtiğimiz yıl satış işlemleri tamamlanan Honor, bilindiği üzere yoluna bağımsız bir marka olarak devam ediyor. Bu süreçte iş ortaklarıyla tedarik anlaşmalarını yenileyen marka, amiral gemisi V40 modelini de yakın dönemde duyurdu. Ancak görünüşe göre Honor’un tek üst seviye akıllı telefon modeli V40 olmayacak. Markaya yakın kaynaklara göre, bir ya da birden fazla amiral gemisi telefonun daha duyurulacağı ifade ediliyor.
Huawei’nin Mate/P serisi stratejisini izleyeceği düşünülen Honor’un ikinci amiral gemisi modeli “en üst seviyeyi” hedefleyecek. Zira gizemli cihazın gücünü Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden alacağı belirtiliyor. Honor V40 ise sahip olduğu MediaTek Dimensity 1000+ ile sürpriz telefonu bir adım geriden izleyecek. Öte yandan, Honor’un yeni üst seviye modelinin Magic serisine ait olacağı iddia ediliyor. Son modeli 2019 yılında duyurulan Magic serisi, hatırlanacağı üzere tasarım tarafındaki detaylarıyla öne çıkıyordu.
Honor’un yeni amiral gemisi cihazının tanıtım tarihi olarak ise Temmuz ayı işaret ediliyor. Ayrıca markanın bir katlanan telefon ve üst seviye Android tablet üzerinde çalıştığı da biliniyor. İddialara göre bu iki cihazın söz konusu etkinlikte duyurulması sürpriz olmayacak. Son olarak Avrupa’da satışa sunulması planlanan yeni Honor modellerinin kutusundan Google servisleriyle çıkacağını belirtelim.
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Akıllı Telefonlar
Bu telefon Xiaomi’nin üvey çocuğu mu?
Xiaomi, Çin menşeili bir telefon üreticisi olmanın dışında bir çok farklı alanlarda da ürününü olan bir marka. Ancak biz onu daha çok ürettiği telefonlarla tanıyoruz.
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Xiaomi telefon kanadında bir çok ürün segmentinde bir çok ürün gamına sahip. Alt, alt-orta, orta-üst ve üst seviye (amiral) şeklinde sınıflandırabiliriz. Ülkemizde de bu sınıflardaki her cihazı rahatlıkla görebiliyoruz. Xiaomi daha çok orta seviye cihazlara ağırlık veren ve en çok kazancını da buradan çıkarıyor. Unuttuğu bir nokta var ki o da amiralleri. Aslında ürettikleri amiral cihazları, sunduğu kalite bakımından gayet iyi gözükse de; Türkiye özelinde yaptıkları fiyatlandırma insanların akıllarında soru işareti bırakıyor. Ayrıca bu fiyatlandırma amiraller özelinde neredeyse hiç değişmiyor. Bu videoda da Xiaomi’nin üst seviyede olan ve Türkiye’de en yüksek fiyat etiketine sahip olan modelinin fiyatı hakkında değerlendirmesini yapıyoruz.
İyi seyirler…
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: levent_orgun, 3 gün önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 1 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 3 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 3 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 4 hafta önce
Ford Otosan’dan Türkiye’nin en büyük otomotiv yatırımı
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