HUAWEI P Smart 2021 alana FreeBuds 3i hediye

Mart ayının sonuna kadar HUAWEI mağazalarından P smart 2021 akıllı telefon satın alan kullanıcılar; HUAWEI’nin tam kablosuz kulaklıklarından FreeBuds 3i hediyesine sahip oluyor.

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12-31 Mart 2021 tarihleri arasında sürecek kampanya dahilinde, İstinyePark HUAWEI Deneyim Mağazası, Canpark AVM, İzmir MaviBahçe HUAWEI Deneyim Mağazası ve Kadıköy HUAWEI Mağazası’ndan P smart 2021 akıllı telefon satın alan tüketicilere, 699 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlı HUAWEI FreeBuds 3i stoklarla sınırlı olmak üzere hediye ediliyor.

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Müzik dinlerken HUAWEI FreeBuds 3i, 10 mm dinamik sürücü ile optimum ses kalitesi sağlıyor. 32db’ye kadar aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip. Bulundukları ortam ne kadar gürültülü olursa olsun, (metro, otobüs, havaalanı gibi), müzik deneyiminin keyfini çıkarabilirler.

Kısaca P Smart 2021’in teknik özelliklerini de hatırlayacak olursak;

6.67 inç 2400×1080 çözünürlüğe sahip Full HD ekranla, iyi bir izleme deneyimi mevcut. HUAWEI P smart 2021, 5000mAh uzun pil ömrü ile tüketicilere sunuluyor. Ayrıca 22,5 W HUAWEI SuperCharge özelliğine sahip. Sadece 10 dakikalık şarjla akıllı telefon iki saat boyunca çalışıyor. Ek olarak, HUAWEI P Smart 2021 35 saat boyunca çevrimiçi video oynatmayı destekleyen uzun süreli bir ekran deneyimi var. Yüksek kapasiteli pil ayrıca 23 saat boyunca 4G internette gezinmeyi de sağlıyor.

HUAWEI P Smart 2021, 128GB dahili depolamaya sahip. Aynı zamanda akıllı telefon, harici hafıza kartıyla 512GB’a kadar depolama alanına da izin veriyor. Kirin 710A ile güçlendirilen ve EMUI 10.1’in en son sürümüne sahip HUAWEI P smart 2021, kullanımı kolay özellikler barındırıyor.

Ek olarak P Smart 2021, Gece Yarısı Siyahı, Tutku Yeşili ve Pembe Altın renk ile, 3.299 TL fiyatıyla satın almak mümkün.