Huawei Y9 Prime 2019 inceleme | En uygun fiyatlı tam ekran deneyimi!

Huawei Y9 Prime 2019 incelemesi ile karşınızdayız. Huawei’nin tam ekran deneyimi sunan pop-up kameralı telefonu Y9 Prime 2019, en uygun fiyatlı geniş erkan deneyimi sunan telefon konumunda.

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Y9 Prime 2019 özellikleri

Huawei’nin pop-up kameralı telefonu olan Y9 Prime 2019, 6,59 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğünde LCD bir panel kullanıyor. Gücünü Kirin 710F’ten alan telefonda 4 GB bellek, 128 GB depolama ve Micro SD kart desteği mevcut.

Y9 Prime 2019 6 MP f/1.8 değerindeki ana kamerasına ek olarak 8 MP ultra geniş açılı bir lens ve 2 MP f/2.4 değerindeki derinlik sensörü barındırıyor. Ön tarafta pop-up olarak adlandırılan mekanizmalı bir kamera sunan Y9 Prime, burada da 16 MP değerinde bir kamera sunuyor.

Bağlantı tarafında Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ve Bluetooth 5.0 desteği sunarak yenilikçi bir düzeyde olan cihaz 4000 mAh bataryasıyla her türlü kullanım koşuluna da cevap verebiliyor.

Detayları videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…