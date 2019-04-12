Huawei Y5 2019 sızdırıldı!

Huawei Y5 2019 için bu hafta içinde bir fotoğraf ve bazı özellikler ortaya çıktı. Bugün bu sızıntılara yeni bir fotoğraf bazı özellikler eklendi.

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Parmak izi tarayıcısı olmayacak!

Y5 2019, gücünü Helio A22 yonga setinden alırken, RAM kısmında 2 GB’lık bir boyut bizleri karşılıyor. EMUI 9 arayüzünü kullanacak olan telefon, 1520 X 720 piksel çözünürlüğünde su damlası çentik bir ekrana sahip olacak. Bu ekranın boyutu ise 5.71 inç.

Cihazın arka tarafı deri olarak tasarlanırken, arka tarafta bulunan ana kameranın 13 MP çözünürlüğünde olacağı sızdırılanlar arasında. Ayrıca telefonda herhangi bir parmak izi tarayıcısı yer almazken, cihazın güvenliği sadece yüz kilidi ile sağlanacak. Huawei Y5 ile ilgili henüz bir resmi açıklama bulunmuyor.