Snapdragon 850’li Huawei MateBook E 2019 duyuruldu!

Çinli teknoloji devi Huawei‘nin Snapdragon 850 işlemcisini kullanan yeni ikisi bir arada dizüstü bilgisayarı Huawei MateBook E 2019 tanıtıldı.

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Huawei MateBook E 2019 özellikleri

Önceki MateBook E modelinden farklı olarak Intel yerine Snapdragon işlemcisini kullanan dizüstü bilgisayar Windows 10 işletim sistemiyle geliyor. Cihaza gücünü veren Snapdragon 850, 845‘in Windows çalıştırabilmesi için overclock edilmiş hali. Mobil bir işlemcinin bilgisayar kullanımında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Portatif bir klavyeye sahip olan MateBook E 2019 tablet formunu da alabiliyor. LTE ve eSIM desteği sunan bilgisayarda parmak izi okuyucu da bulunuyor.

3:2 ekran formatındaki 12 inç boyutunda QHD bir ekranla gelen MateBook E 2019, 4GB + 128GB/8GB + 256GB RAM ve dahili hafıza opsiyonlarına sahip.