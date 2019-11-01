Huawei Watch GT 2 Türkiye’de Satışa Sunuldu!

Huawei, uzun süredir beklenen yeni akıllı saati Huawei Watch GT 2 modelini Türkiye’de kullanıcılara sundu.

Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei’nin yeni nesil akıllı saati Huawei Watch GT 2’nin 46 mm versiyonu Türkiye’de tüketicilerin beğenisine sunuldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, düşük güç tüketimiyle yüksek performans sunan Kirin A1 işlemcisi sayesinde geliştirilmiş bir kullanıcı deneyimi ve uzun pil ömrü sunan Huawei’nin yeni nesil akıllı saati Huawei Watch GT 2, 3 boyutlu cam tasarımıyla daha geniş ve sınırsız bir ekran oluşturan ilk akıllı saati olma özelliğini taşıyor.

İlginizi çekebilir: Spotify Kids uygulaması kullanıma sunuldu

Huawei Watch GT 2’nin 46mm serisi, Huawei cep telefonlarına Bluetooth ile bağlantı kuruyor ve 150 metreye kadar Bluetooth çağrılarını destekliyor. Saat, telefon rehberi işlevini de desteklediği için iletişim bilgileri saate kaydedebiliyor ve kolayca arama yapabiliyor. Saatler, aynı zamanda 500 mp3 barındırılabilecek depolama kapasitesi ile geliyor.

Huawei Watch GT 2, 32 MB RAM ile günlük ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilecek donanıma sahip. 1.39 inçlik ekrana sahip olan Watch GT 2, 454×454 piksel çözünürlükte geliyor. Yeni akıllı saat modeli pek çok yeni özellikle birlikte geliyor. 2 haftaya kadar kullanım imkanı sunan Watch GT 2, 15 farklı spor aktivitesini takip edebiliyor.

445 mAh bataryadan beslenen Watch GT 2, tek şarj ile iki haftadan fazla kullanım ömrü vaat ediyor. Su altı nabız ölçme teknolojisine sahip olan GT 2 modeli 55 metreye kadar su geçirmemekte. Cihazda nabız takip modu ve GPS takipli spor modu bulunuyor. Ayrıca Watch GT 2’nin üzerinde bir adet mikrofon ve hoparlör bulunuyor. Bu sayede sesli asistana komutlar verebilir veya sesli aramalar yapabilirsiniz.

Huawei Watch GT 2 modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

Huawei’den yapılan açıklamaya göre Watch GT 2, 46 mm versiyonu spor ve klasik modelleriyle Türkiye pazarında satışa sunuldu. Huawei Watch GT 2’in tavsiye edilen son tüketici satış fiyatı ise 1499 TL olarak açıklandı.