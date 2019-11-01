Genel
Huawei Watch GT 2 Türkiye’de Satışa Sunuldu!
Huawei, uzun süredir beklenen yeni akıllı saati Huawei Watch GT 2 modelini Türkiye’de kullanıcılara sundu.
Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei’nin yeni nesil akıllı saati Huawei Watch GT 2’nin 46 mm versiyonu Türkiye’de tüketicilerin beğenisine sunuldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, düşük güç tüketimiyle yüksek performans sunan Kirin A1 işlemcisi sayesinde geliştirilmiş bir kullanıcı deneyimi ve uzun pil ömrü sunan Huawei’nin yeni nesil akıllı saati Huawei Watch GT 2, 3 boyutlu cam tasarımıyla daha geniş ve sınırsız bir ekran oluşturan ilk akıllı saati olma özelliğini taşıyor.
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Huawei Watch GT 2’nin 46mm serisi, Huawei cep telefonlarına Bluetooth ile bağlantı kuruyor ve 150 metreye kadar Bluetooth çağrılarını destekliyor. Saat, telefon rehberi işlevini de desteklediği için iletişim bilgileri saate kaydedebiliyor ve kolayca arama yapabiliyor. Saatler, aynı zamanda 500 mp3 barındırılabilecek depolama kapasitesi ile geliyor.
Huawei Watch GT 2, 32 MB RAM ile günlük ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilecek donanıma sahip. 1.39 inçlik ekrana sahip olan Watch GT 2, 454×454 piksel çözünürlükte geliyor. Yeni akıllı saat modeli pek çok yeni özellikle birlikte geliyor. 2 haftaya kadar kullanım imkanı sunan Watch GT 2, 15 farklı spor aktivitesini takip edebiliyor.
445 mAh bataryadan beslenen Watch GT 2, tek şarj ile iki haftadan fazla kullanım ömrü vaat ediyor. Su altı nabız ölçme teknolojisine sahip olan GT 2 modeli 55 metreye kadar su geçirmemekte. Cihazda nabız takip modu ve GPS takipli spor modu bulunuyor. Ayrıca Watch GT 2’nin üzerinde bir adet mikrofon ve hoparlör bulunuyor. Bu sayede sesli asistana komutlar verebilir veya sesli aramalar yapabilirsiniz.
Huawei Watch GT 2 modelinin Türkiye fiyatı belli oldu
Huawei’den yapılan açıklamaya göre Watch GT 2, 46 mm versiyonu spor ve klasik modelleriyle Türkiye pazarında satışa sunuldu. Huawei Watch GT 2’in tavsiye edilen son tüketici satış fiyatı ise 1499 TL olarak açıklandı.
Akıllı Telefonlar
Apple, 24 Ay taksit ile iPhone satışına başlıyor!
Apple ilk olarak ABD’de kullanıcılarına sunduğu Apple Card ile birlikte iPhone’lar artık 24 aya varan taksitlerle satın alınabilecek.
ABD’li teknoloji devi, her yıl piyasaya sürdüğü iPhone modelleri ile piyasanın en çok konuşulan şirketlerinden biri oluyor. Yeni amiral gemileri iPhone 11 modelleri geçtiğimiz günlerde satışa sunulmaya başladı. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri ile adından söz ettiren şirket, ulaşılan satış rakamlarından memnun.
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Apple Card ile iPhone satın alan müşteriler, 24 ay taksit yapabilecek ve bunun karşılığında herhangi bir faiz ödemeyecek. Üstelik Apple’ın kredi kartının dikkat çekici avantajlarından olan yüzde üç para iadesinden yararlanmak mümkün.
Şirket, bu adımla birlikte operatörlere olan bağımlılığını azaltmayı amaçlarken, kullanıcıların yeni iPhone’ları taksitle almak istediklerinde ağırlıklı olarak AT&T ve T-Mobile‘ı tercih etmesini dikkate aldı ve bu sürpriz kararı almasında etkili oldu.
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Kart üzerinde üzerinde yalnızca isim yazılı olacak. Klasik kredi katlarının üzerinde bulunan Kart no, CCV gibi bilgiler bulunmayacak. Ayrıca kart ile yapacağınız Apple alışverişlerinde de ciddi indirimler sunacak.
Kartın ülkemizde kullanıma alıp açılmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ülkemizde oldukça fazla kullanıcısı olan Apple, kredi kartı da büyük ihtimalle açması bekleniyor. Ancak şuan için şimdilik bu konu tamamıyla belirsiz.
Genel
Twitter artık siyasi reklam almayacağını duyurdu!
Twitter artık siyasi içerikli reklamlara izin vermeyecek. Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, artık Twitter’da sisyasi içerikli reklamlara izin verilmeyeceğini açıkladı.
Her seçim döneminde tekrar gündeme gelen sosyal medyadaki ‘seçim kampanya reklamları’ bu kez Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’nin aldığı radikal kararla gündeme geldi. Ünlü CEO, siyasi mesajların satın alınmasından değil hak edilerek insanlara ulaşmasından yana olduklarını belirtti.
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Twitter CEO’su Dorsey, “Twitter’daki tüm siyasi reklamları küresel olarak durdurma kararı aldık. Siyasi mesaj alanının kazanılması gerektiğine inanıyoruz, satın alınmamalı. Neden? Çünkü erişim için ödeme yapmak insanlar üzerinde son derece optimize edilmiş ve hedefli siyasi mesajlar verme alanı yaratıyor. Bu alanın parayla tehlikeye atılmaması gerektiğine inanıyoruz. İnternet reklamcılığı inanılmaz derecede güçlü ve ticari reklam verenler için çok etkili olsa da, bu güç siyasete önemli riskler getiriyor, bu milyonlarca oyu etkilemek için kullanılabilir.” dedi.
Jack son olarak, günümüz demokrasisinin siyasi mesajların reklamlarla insanlara ulaşması konusunda yeterince olgun olmadığı vurgusunu yaptı. Twitter’ın bu kararının 22 Kasım’dan itibaren uygulanmaya başlayacağını söyleyen Dorsey, mevcut reklam verenlere bu değişikliğin yürürlüğe girmesi için bir bildirim süresi sağlamak adına bu süreyi tanıdıklarını ifade etti.
Twitter CEO’su Jack Dorsey’in bu açıklamalarının ardından, ABD borsalarında kapanış sonrası işlemlerde Twitter hisseleri yüzde 1.8 değer kaybetti. Yatırımcıların alınan bu kararın etkisiyle Twitter’ın gelirlerinde düşüş olacağı beklentisi artınca, sosyal ağın piyasa değeri de 23.1 milyar dolardan yaklaşık 500 milyon dolarlık kayıpla 22.6 milyar dolara geriledi.
Genel
Spotify Kids uygulaması kullanıma sunuldu
Spotify Premium Aile üyelerine özel olan Spotify Kids isimli bu yeni uygulama, 3 yaş ile daha büyük çocuklar için tasarlandı. İlk olarak beta versiyonu İrlanda’da pazara sunulacak.
Spotify Kids, güvenlik ve gizlilik fonksiyonları ön planda tutularak küçük dinleyiciler için geliştirilen bir ses dünyası. Uygulama, çocukların kendi başlarına ya da aileleri ile birlikte keşfedecekleri şarkı, soundtrack ve hikayeleri kapsıyor.
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Spotify tarafından geliştirilen bu yeni uygulama ile birlikte küçük dinleyicilerin dünyasına küçük bir dokunuş yapılacak. Ayrıca çocuklar bu uygulamayı hem kendi başlarına hem de aileleri ile birlikte keşfetme imkânına sahip olacak. Uygulama, çocuklara reklamsız bir müzik dinleme deneyimi sunacak ve Nickelodeon, Disney, Discovery Kids, Universal Pictures’tan seçilmiş 6.000 şarkıyı içerecek.
Çocuklara özel bu uygulama, şirket için yeni bir açılım olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Spotify, bu yeni uygulamayı öncelikle beta olarak pazara sunuyor. Spotify Kids uygulaması deneyimi, ebeveynler, bakıcılar ve bu alandaki diğer uzmanlardan alınan geri bildirimler de dahil olmak üzere zamanla ortaya çıkan pratikler ve öğrenimler ile daha da zenginleşecek.
Dünyanın en büyük audio streaming hizmeti Spotify, çocuk alanında daha fazla deneyim kazandıkça mevcut uzmanlığını Kids uygulamasına taşıyacak. Çünkü çocuklar müziğin de ötesinde audio hikayeleri, podcast’leri ve sound’ları seviyor. Hizmetin 2020‘nin başında tam olarak kullanıma sunulması bekleniyor.