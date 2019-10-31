Spotify Kids uygulaması kullanıma sunuldu

Spotify Premium Aile üyelerine özel olan Spotify Kids isimli bu yeni uygulama, 3 yaş ile daha büyük çocuklar için tasarlandı. İlk olarak beta versiyonu İrlanda’da pazara sunulacak.

Spotify Kids, güvenlik ve gizlilik fonksiyonları ön planda tutularak küçük dinleyiciler için geliştirilen bir ses dünyası. Uygulama, çocukların kendi başlarına ya da aileleri ile birlikte keşfedecekleri şarkı, soundtrack ve hikayeleri kapsıyor.

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Spotify tarafından geliştirilen bu yeni uygulama ile birlikte küçük dinleyicilerin dünyasına küçük bir dokunuş yapılacak. Ayrıca çocuklar bu uygulamayı hem kendi başlarına hem de aileleri ile birlikte keşfetme imkânına sahip olacak. Uygulama, çocuklara reklamsız bir müzik dinleme deneyimi sunacak ve Nickelodeon, Disney, Discovery Kids, Universal Pictures’tan seçilmiş 6.000 şarkıyı içerecek.

Çocuklara özel bu uygulama, şirket için yeni bir açılım olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Spotify, bu yeni uygulamayı öncelikle beta olarak pazara sunuyor. Spotify Kids uygulaması deneyimi, ebeveynler, bakıcılar ve bu alandaki diğer uzmanlardan alınan geri bildirimler de dahil olmak üzere zamanla ortaya çıkan pratikler ve öğrenimler ile daha da zenginleşecek.

Dünyanın en büyük audio streaming hizmeti Spotify, çocuk alanında daha fazla deneyim kazandıkça mevcut uzmanlığını Kids uygulamasına taşıyacak. Çünkü çocuklar müziğin de ötesinde audio hikayeleri, podcast’leri ve sound’ları seviyor. Hizmetin 2020‘nin başında tam olarak kullanıma sunulması bekleniyor.