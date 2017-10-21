Huawei Watch 2 Pro Modelinde eSIM Desteği Bulunacak

Huawei iki yeni amiral gemisi modeli akıllı telefonunu tanıttıktan sonra bugün de Watch 2 serisinin iki yeni versiyonunu duyurdu.

Huawei’nin duyurduğu yeni modelleri Watch 2 Pr3ove Porsche Design oldu. İki akıllı saat modeli de donanım olarak birebir aynı ancak dış tasarımda önemli farklılıklara sahip.

Porsche Design modeli lüks materyaller kullanılarak geliştirildi ve üzerinde Porsche Design logosu yer alıyor. Watch 2 Pro ise seramik çerçeveye, paslanmaz çelik kasaya ve italyan deri kordona sahip. İki modelin önceki Watch 2 modellerine göre en büyük farkı ise eSIM ve 4G LTE desteğine sahip olması.

Watch 2 Pro 390$’lık fiyat etiketi ile 1 Kasım tarihinde, Porsche Design modeli ise 750$’lık fiyat etiketi ile 15 Kasım tarihinde satışa çıkacak.