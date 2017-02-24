Huawei Watch 2, Mobile World Congress Öncesi İnternete Sızdı

Bir süredir Huawei’nin yeni bir akıllı saat modeli geliştirdiği bilinen bir şeydi ve bu sefer de saatin görseli ortaya çıktı.

Huawei’nin modeller arasında bir de spor modeli yer alacak. Bir önceki Watch aslında biraz kaba bir tasarıma sahipti yeni modeller biraz daha kullanılabilir gözüküyor. Akıllı saatlerin genel olarak yeni nesil modeller ile beraber artık daha çok saate benziyor.

Watch 2, Android Wear 2.0 işletim sistemi ile çıkacak ve üzerinde hücresel bağlantı için nano-SIM kart slotu yer alacak. Bu sayede telefonun yanında olmasa da internete bağlı olabilecek. Şimdilik hücresel bağlantı desteğinin bir modelde mi yoksa bütün modellerde mi olacağı bilinmiyor. Şirketin Watch 2 modelini önümüzdeki hafta Barselona’da düzenlenecek olan Mobile World Congress’te P10 akıllı telefon modeli ile tanıtması bekleniyor.