Huawei uygulama geliştiricilerine servet ödeyecek!

Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz yıl ABD Ticaret Bakanlığı tarafından kara listeye alınınca yeni cihazları için Google servislerinden mahrum kaldı. Bunu aşmak için kendi mobil servislerini geliştirmeye devam eden şirket, uygulama geliştiricilerini transfer etmek için kesenin ağzını açtı!

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Huawei, İngiliz uygulama geliştiricilerine 26 milyon dolar ödeme yapacak

Hatırlanacağı üzere Huawei Mate 30 Pro, yasaktan sonra Google servisleri yüklü olarak gelmeyen ilk akıllı telefon olmuştu. Görünüşe göre bu yasak piyasaya çıkacak olan yeni telefonlar için de sürecek. Google Mobil Servisleri’ne (GMS) alternatif olarak Huawei Mobil Servisleri (HMS) adlı bir yapı duyuran şirket, halihazırda var olan App Gallery uygulama marketini bu yapının içine dahil ediyor. Ayrıca diğer Google servislerinin de alternatifleri, yeni oluşturulan ekosistemin içerisine kısa süre içerisinde dahil edilmiş durumda.

Huawei P40 serisi öncesinde uygulama marketindeki eksikleri gidermek isteyen marka, bunun için Londra’da uygulama geliştiricilerine yönelik bir sunum gerçekleştirdi. İngiliz ve İrlandalı geliştiricilerle görüşen gelen marka yetkililerinin, Play Store’daki uygulamaların App Gallery’e entegrasyonu için toplam 26 milyon dolarlık destek teklif ettiği ifade ediliyor. Ayrıca Apple ve Google’ın uygulamalar için yaptığı %30’a varan kesintinin aksine Huawei’nin kendi platformunda bu oranı %15’e düşüreceği de belirtiliyor.

App Gallery’nin havuzunda Amazon, Snapchat, TikTok ve Fortnite gibi uygulamalar olmasına rağmen, popüler uygulama sıklığı konusunda rakiplerine kıyasla eksik kalıyor. Huawei’nin tüketicilerden sorumlu Avrupa başkan yardımcısı Jaime Gonzalo ise geliştiricilerin önündeki engelleri kaldırarak bu sorunu aşacaklarını düşünüyor. HMS ekosistemine katılan geliştiricilerin reklamını yapmaya hazır olduklarını belirten Gonzalo, gelir paylaşımı konusunda da daha az müdahaleci olacaklarını ifade ediyor.