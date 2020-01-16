Akıllı Telefonlar
Huawei uygulama geliştiricilerine servet ödeyecek!
Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz yıl ABD Ticaret Bakanlığı tarafından kara listeye alınınca yeni cihazları için Google servislerinden mahrum kaldı. Bunu aşmak için kendi mobil servislerini geliştirmeye devam eden şirket, uygulama geliştiricilerini transfer etmek için kesenin ağzını açtı!
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Huawei, İngiliz uygulama geliştiricilerine 26 milyon dolar ödeme yapacak
Hatırlanacağı üzere Huawei Mate 30 Pro, yasaktan sonra Google servisleri yüklü olarak gelmeyen ilk akıllı telefon olmuştu. Görünüşe göre bu yasak piyasaya çıkacak olan yeni telefonlar için de sürecek. Google Mobil Servisleri’ne (GMS) alternatif olarak Huawei Mobil Servisleri (HMS) adlı bir yapı duyuran şirket, halihazırda var olan App Gallery uygulama marketini bu yapının içine dahil ediyor. Ayrıca diğer Google servislerinin de alternatifleri, yeni oluşturulan ekosistemin içerisine kısa süre içerisinde dahil edilmiş durumda.
Huawei P40 serisi öncesinde uygulama marketindeki eksikleri gidermek isteyen marka, bunun için Londra’da uygulama geliştiricilerine yönelik bir sunum gerçekleştirdi. İngiliz ve İrlandalı geliştiricilerle görüşen gelen marka yetkililerinin, Play Store’daki uygulamaların App Gallery’e entegrasyonu için toplam 26 milyon dolarlık destek teklif ettiği ifade ediliyor. Ayrıca Apple ve Google’ın uygulamalar için yaptığı %30’a varan kesintinin aksine Huawei’nin kendi platformunda bu oranı %15’e düşüreceği de belirtiliyor.
App Gallery’nin havuzunda Amazon, Snapchat, TikTok ve Fortnite gibi uygulamalar olmasına rağmen, popüler uygulama sıklığı konusunda rakiplerine kıyasla eksik kalıyor. Huawei’nin tüketicilerden sorumlu Avrupa başkan yardımcısı Jaime Gonzalo ise geliştiricilerin önündeki engelleri kaldırarak bu sorunu aşacaklarını düşünüyor. HMS ekosistemine katılan geliştiricilerin reklamını yapmaya hazır olduklarını belirten Gonzalo, gelir paylaşımı konusunda da daha az müdahaleci olacaklarını ifade ediyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 9 için Android 10, Türkiye’de dağıtıma çıktı!
Samsung Galaxy Note 9 için Android 10 tabanlı OneUI 2.0 Türkiye topraklarına ulaştı. Güncellemenin dağıtımı, bu ayın başlarında firma tarafından başlatılmıştı.
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Kore merkezli firma, geçtiğimiz senenin son ayı itibariyle 2019 model amiral gemi modelleri olan Note 10 ve S10 ailesine güncellemeyi dağıtmayı başlamıştı. Bu ayın başlarında dağıtımı sonlanan modellerden sonra sıra geldi 2018 model bayrak gemisi modellere.
Normalde, firmanın güncellemeyi 2 ay sonra Mart itibarıyla kullanıcılarla buluşması bekleniyordu. Fakat, gerek kullanıcıların baskıları, gerek de firmanın yoğun cihaz takviminden ötürü. Ana modellere yazılım güncellemesi dağıtım süreci geriye çekildi.
Samsung, Galaxy Note 9’a gelen Android 10 tabanlı OneUI 2.0 neleri değiştiriyor?
Güncellemenin gelişi, bize bir okurumuz tarafından aktarıldı. Buradan kendisine teşekkür etmek istiyoruz. Güncellemeyle birlikte, sürüm notlarında birçok değişikliğin bulunduğunu görüyoruz.
OneUI 2.0 özellikleri neler? Android 10 yenilikleri neler?
Tam ekran kaydırma hareketleri, gelişmiş tek elle kullanım modu, yeni medya ve cihazlar, gelişmiş biyometrik güvenlik, yeni batarya kullanım grafiği, yeni akıllı telefon kullanım istatistikleri ekranı, gelişmiş Samsung uygulamalar (Internet, Kişiler, Mesajlar vb.), önyüklü Android Auto uygulaması, Android Beam’in kaldırılması, AR Doodle eklenen ve arayüzü yenilenen kamera uygulaması, ekran ve selfie kaydı özelliği geliyor.
Listenin dışında, eski amiral gemilerine ayrıca laptop için Samsung DeX desteği de ekleniyor. Böylece, DeX dock’unu satın almanız gerekmeden cihazı kablo vasıtasıyla bilgisayara bağlayarak kullanabiliyorsunuz.
Güncelleme, hala cihazınıza gelmediyse, “Ayarlar > Telefon Hakkında > Yazılım Güncellemesi” sekmesi altından indirebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12, 6 GB RAM ile geliyor!
Her geçen gün 2020 model iPhone 12 ile ilgili detaylar daha da netleşmeye başlıyor. Apple‘a yakınlığı ile bilinen MacRumors adlı haber kaynağı, bu yıl tanıtılacak olan 4 farklı iPhone modellerinden en az ikisinin 6 GB RAM seçeneği ile gelmesini beklediklerini belirtti.
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Tanıtılması beklenen 4 farklı iPhone 12 modeli
- 6.7 inç büyüklüğünde iPhone: üçlü kamera ve 6 GB RAM
- 6.1 inç büyüklüğünde iPhone: üçlü kamera ve 6 GB RAM
- 6.1 inç büyüklüğünde iPhone: ikili kamera ve 4 GB RAM
- 5.4 inç büyüklüğünde iPhone: ikili kamera ve 4 GB RAM
Kasım ayında Barclay analistleri tarafından yayınlanan bir rapor da, iPhone 12‘ye ait yukarıdaki seçenekleri destekler nitelikte benzerlikler içeriyor. Rapor, 2020’de tanıtılacak en yüksek iki iPhone 12 modelinin 6 GB RAM içerdiğini iddia ediyor. Ayrıca 4 modelin de OLED ekrana sahip olması bekleniyor.
Görünüşe bakılırsa Apple, yeni iPhone modellerini tasarlarken hem boyut hem de fiyat olarak kullanıcılara farklı seçenekler sunmayı planlıyor. Kullanıcılar, yüksek performans ve büyük ekran ile hem en büyük modele hem de nispeten daha uygun fiyatlı küçük ekran ile yeni iPhone‘a kavuşabilecekler.
Apple, 2020’de 5G desteği sunacak mı?
Apple‘ın, 2020 yılında iPhone modellerine 5G desteği sunacağı konuşuluyor. Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple‘ın bu yıl 5G desteği sunması halinde 80-85 milyon iPhone satabileceğini tahmin ettiğini söyledi. Raporda ayrıca tüm pazarların 5G destekli iPhone almayacağı da belirtilmiş. Buna göre baz seviyedeki iki iPhone modeli yalnızca Sub-6GHZ 5G‘yi desteklerken, üst seviyedeki iki pro model ise mmWave 5G‘yi destekleyecek.
Akıllı Telefonlar
Huawei, 2019’da 6.9 milyon adet 5G telefon sattı
Huawei ve Samsung, bu kez 5G akıllı telefon pazarında karşı karşıya geldi. Samsung, bu ayın başlarında 6.7 milyon adet 5G destekli akıllı telefon sattığını duyurmuştu. Ancak bugün Honor, ana şirketi Huawei‘nin 6.9 milyon adet 5G destekli akıllı telefon sevkiyatına ulaştığını belirtti.
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En büyük satış başarısı V30 ve V30 Pro’dan geldi!
Huawei şu anda kendi markası altında 6 adet 5G destekli akıllı telefon satıyor. Bu modeller, Mate 20 X 5G, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G, Mate 30 RS Porsche Design, Nova 6 5G ve katlanabilir Mate X. Ayrıca alt şirketi Honor ise, 5G destekli V30 ve V30 Pro modellerini bünyesinde barındırıyor.
Samsung, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere 5G destekli akıllı telefon kategorisinde dünya çapında satışlarına ulaşırken, Huawei‘nin gerçekleştirdiği satışların çoğu Koreli rakibinin pek bulunmadığı Çin iç pazarında gerçekleşti. Huawei, Çin haricinde Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı ülkelere 5G destekli akıllı telefonlar satıyor. Ancak pazarın büyüklüğü göz önüne alındığında bu rakamların çok da büyük olduğunu söylemek pek mümkün değil.
2020 yılında da 5G destekli akıllı telefon pazarında rekabetin devam etmesi bekleniyor. Yıl sonunda satış rakamları yansımaya başladığında bakalım kazanan kim olacak?