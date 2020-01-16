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Samsung Galaxy A51 kutusundan çıkıyor – 2600 TL’ye Note 10 tasarımı

Samsung Galaxy A51 modelini satın aldık ve bu videomuzda kutusundan çıkartıyoruz. Şirketin Türkiye pazarında satışa çıkardığı en yeni model olan Galaxy A51, fiyat performans oranı olarak dikkat çekici bir model.

Samsung Galaxy A51 kutusundan neler çıkıyor?

Cihazın TR’de satılan kutu içeriğinden hızlı şarj adaptörü, kulaklık ve USB Type-C kablosu çıkıyor.

Galaxy A51 özellikleri

Yan çerçeveleri polikarbon, önü ise Corning Gorilla Glass 3 cam ile gelen telefonda Note 10‘a benzer bir ön kamera tasarımı yer alıyor. Ön tarafın neredeyse tamamı ekran ile kaplıyken, sadece ekranın tam ortasında ön kamera deliği yer alıyor. 6.5 inç boyutlu Super AMOLED panelli ekranda 1080p Full HD çözünürlük sunuluyor. Cihaz gücünü Exynos 9611 işlemcisinden alırken bu işlemciye ek olarak 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Ayrıca 1 TB’a kadar microSD kart ile bu dahili depolamayı arttırabildiğinizi belirtelim.

Arka tarafında 4’lü bir kamera sistemi yer alan Samsung Galaxy A51 modelinde, 48 MP ana kameranın yanı sıra 12 MP ultrageniş açı, 5 MP telefoto ve 5 MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 32 MP‘lik bir selfie kamerasının olduğunu belirtelim. Son olarak telefonda 4000 mAh pil kapasitesi ve 15W hızlı şarj adaptörü bulunuyor.

Galaxy A51 özellikleri ve fiyatı

Tasarım: 158.5 x 73.6 x 7.9 mm / 172 gram

Ekran: 6.5 inç 1080p Full HD Super AMOLED

İşlemci: Exynos 9611

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB + 1 TB’a kadar microSD kart desteği

Kamera: 48 MP + 12 MP ultra geniş + 5 MP derinlik + 5 MP telephoto / 32 MP ön kamera

Batarya: 4000 mAh + 15W hızlı şarj desteği

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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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10 aydır kullanılan Samsung Galaxy S10e ne halde? (VIDEO)

16 Ocak 2020

Yazan:

10 aydır kullanılan Galaxy S10e

Tarafımıza 10 ay önce inceleme ürünü olarak gönderilen ve Ersin’in ilk geldiği günden bugüne kullandığı Galaxy S10e‘nin son durumunu ele alıyoruz. Bakalım geçen sürenin ardından pil, performans ve kamera gibi kriterlerde cihazın durumu ne halde?

10 ay sonra Galaxy S10e durumu

Geçen sürede Ersin’in telefonla ilgili en büyük şikayeti pil tarafında. Zira hem eski pil performansının olmayışı hem de %5-6 seviyelerinde telefonun çat diye kapanması söz konusu.

Samsung

Performans konusunda ise herhangi bir değişikliğin olmaması sevindirici. Zira oldukça güçlü bir işlemciyle gelen S10e modeli, geçen süreye rağmen performansından bir şey kaybetmedi. Aynı şekilde kamera performansı da gayet iyi durumda ve Ersin çekmiş olduğu fotoğraflardan oldukça memnun.

Fiyat konusunda ise neredeyse 1 yıl olmasına karşın telefonun fiyatının önemli derecede düşmemesi, bazı yeni ve güçlü alternatifler karşısında telefonun zayıf kalmasına sebep oluyor. Örneğin artık benzer fiyat etiketine Mi Note 10 gibi modeller de alınabilir.

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Yazan:

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Yazan:

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