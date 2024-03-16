Huawei ülkemize yatırım yapmaya devam ediyor. Türkiye’deki elektrikli araç sahipleri için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Ülkenin ilk sıvı soğutmalı süper şarj istasyonu resmi olarak açıldı. Enerji SA, Zebra ve Huawei Digital Energy iş birliğiyle gerçekleştirilen bu projenin ardında, Türkiye’nin elektrikli araç altyapısını iyileştirmeye yönelik önemli bir adım yatıyor.

Bu süper şarj istasyonu, standart şarj istasyonlarının ötesine geçiyor. İstasyona giren sürücüler, araçlarını tamamen şarj etmek için kısa bir mola verirken, en sevdikleri içecekleri bitirme şansına sahipler. Bu inovatif teknoloji, hızlı bir şarj deneyimi sunarak elektrikli araç kullanıcılarının beklemelerini azaltıyor.

Huawei’nin güçlü altyapısı sayesinde, 500kW ultra hızlı şarj terminalleriyle eşleştirilen 600kW sıvı soğutmalı süper şarj ana bilgisayarı, aynı anda dört araca kadar hizmet verebiliyor. Bu, elektrikli araç sahipleri için hareket halindeyken şarj etme sürelerini önemli ölçüde kısaltıyor.

Ancak, sadece hızlı şarj değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik de ön planda tutuluyor. İstasyonda kullanılan elektriğin bir kısmı, bir çatı fotovoltaik sistemi aracılığıyla güneş enerjisinden elde ediliyor. Ayrıca, gelecekte bir enerji depolama sisteminin entegrasyonu için alan ayrılmış durumda. Bu yaklaşım, EnerjiSA’nın istasyonda kullanılan elektrik için yeşil enerji sertifikaları vererek yeşil enerjiye olan bağlılığını vurguluyor.

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Bu proje, Türkiye ve Huawei için önemli bir adımı temsil ediyor. Huawei’nin 2024 hedefi doğrultusunda, Çin genelinde binlerce ultra hızlı şarj istasyonu kurma ve yüksek kaliteli şarj hizmetini her yere taşıma amacını destekliyor. Bu girişim, Türkiye’nin elektrikli araç altyapısını güçlendirerek, sürdürülebilir ulaşımın yaygınlaşmasına katkı sağlayacak.