Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg) CEO’su Gürcan Karakaş, Web Summit Qatar’da yaptığı konuşmada ve Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda, Togg markasının bugünü ve yarınını anlattı. Karakaş, Togg satış hedeflerinden bahsetti.

Togg T10X, Türkiye’nin En Çok Satan Elektrikli Otomobili Oldu

Togg’un ilk otomobili olan T10X, Türkiye’de büyük ilgi gördü. Bugüne kadar 177 bin adet civarında ön sipariş aldıklarını söyleyen ve bu rakamın altını çizen Karakaş, bunun aynı zamanda gurur verici bir başarı olduğunu da belirtiyor.

Karakaş, “2023 yılında 20 bine yakın aracı sorunsuz şekilde teslim ettik. 2024 itibarıyla Truemore uygulamasından herkesin kurasız çekilişsiz ulaşabileceği bir süreci tamamlamış olduk.” dedi.

Karakaş, Togg T10X’in Türkiye’de elektrikli otomobil pazarında lider olduğunu da vurguladı. Bu açıklamalara göre, Türkiye’de bu yıl ocak ayında satılan her iki elektrikli otomobilden birisi Togg oldu.

Pazara sıfırdan giren bir girişim grubu olarak düşündüğümüzde geleceğe emin adımlar ile bakmak adına bu çok önemli ve değerli bir başarı diyebiliriz.

Karakaş da bunun altını çizmiş durumda. Togg kısa sürede Tesla gibi rakipleriyle başabaş mücadele edebilecek bir duruma gelmiş durumda ve bu hem ülkemiz hem de şirket adına gurur verici bir başarı.

Togg, 2030’a Kadar 5 Farklı Model ve 1 Milyon Araç Üretmeyi Hedefliyor

Togg, sadece T10X ile yetinmeyecek. Karakaş, Togg’un 2030 yılına kadar 5 farklı model ve 1 milyon araç üretmeyi hedeflediğini açıkladı.

Karakaş, “C segmentindeki sedan ve C-X coupe modellerini üretim sırasına alacağız. B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. 2030’a kadar 5 farklı model ve toplam 1 milyon adet araç üretmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Karakaş, Togg’un yeni modellerinden biri olan T10F ile ilgili de bilgi verdi. T10F, fastback tasarımlı bir otomobil olarak dikkat çekiyor. Karakaş, “Hedefimiz 2025 yılının Mart ve Nisan ayında sertifikasyon süreçleri tamamlandıktan sonra pazara sunmak. T10F’i 2025 yılında öncelikle Türkiye’den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız.” dedi.

Togg Türkiye Otomotiv Sektörünü Değiştirecek

Togg, Türkiye otomotiv sektörünü değiştirmeyi amaçlıyor. Karakaş, Togg’un sadece bir otomobil üreticisi olmadığını, aynı zamanda bir teknoloji şirketi olduğunu söyledi.

Karakaş, “Togg, Türkiye’nin ilk akıllı mobilite ekosistemini kuruyor. Togg, Türkiye’nin ilk yerli yazılımını, ilk yerli bataryasını, ilk yerli elektrikli motorunu, ilk yerli şarj istasyonlarını ve ilk yerli bağlantı altyapısını geliştiriyor. Togg, Türkiye’nin otomotiv sektörünü, küresel rekabette öne çıkaracak bir dönüşüme öncülük ediyor.” dedi.

Karakaş, Togg’un aynı zamanda Türkiye’nin ekonomisine ve istihdamına da katkı sağladığını belirtti. Doğal olarak açılan fabrikalarda çalıştırılan işçiler ve mühendisler sayesinde işsizlik rakamları da bir nebze olsun azalıyor.

Karakaş, “Togg, Türkiye’nin yerli ve milli bir projesidir. Togg, Türkiye’nin sanayi ve teknoloji vizyonunun bir parçasıdır. Togg, Türkiye’nin ihracat potansiyelini artıracak, katma değerli üretim yapacak, nitelikli iş gücü yaratacak, Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapacak bir girişimdir. Togg, Türkiye’nin geleceğine güvenen, Türkiye’nin geleceğine yön veren bir girişimdir.” dedi.

Bizler de Togg’un hedeflerini oldukça gerçekçi buluyoruz. Umuyoruz ki ülkemizden çıkan diğer benzer girişmler de aynı başarıyı gösterir ve göğsümüzü kabartmaya devam eder.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce hedefler gerçekçi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!