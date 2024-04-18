Çinli teknoloji devi Vivo bir süredir uygun fiyatlı modeli Vivo T3x üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Vivo, Vivo T3x’i piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Vivo T3x neler sunuyor?

Akıllı telefon 6.72 inç büyüklüğünde bir ekranla birlikte geliyor. Bu ekran 2408×1080 (Full HD+) çözünürlüğe sahip ve 120 hz ekran yenileme hızını destekler nitelikte. Ekran paneli tarafında ise LCD bir ekran paneli kullanılıyor. Bu ekran 1000 nite kadar parlaklık sunuyor.

Vivo T3x kaputun altında Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine iki varyasyon eşlik ediyor:

4 GB RAM + 128 GB dahili depolama

6 GB RAM + 128 GB dahili depolama

8 GB RAM + 128 GB dahili depolama

Akıllı telefon 44W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 6000 mAh büyüklüğünde bir pil ile birlikte geliyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon bu segmentte alışkın olduğumuz bir kamera kurulumuyla birlikte geliyor. Akıllı telefonun üçlü bir arka kamera kurulumu bulunuyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde ana kamera karşılıyor.

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Bu ana kameraya ise 2 MP çözünürlüğünde derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.