Huawei Petal Search için geri bildirimde bulunan kullanıcılar, çeşitli ödüller kazanabilecek

Huawei, geçtiğimiz yılın yaz aylarında kullanıma sunduğu mobil arama motoru Petal Search’ü geliştirmek için; kullanıcılarından gelen geri bildirimleri dikkate alıyor. Kullanıcılara daha iyi arama deneyimi sunmayı hedefleyen Huawei, Petal Search’ü geliştirmeye devam ederken de; kullanıcı memnuniyetini ön planda tutmayı amaçlıyor. Petal Search’ün gelişebilmesi için geri bildirimde bulunan kullanıcılar, hem arama motorunun gelişmesine katkıda bulunuyor; hem de Huawei’den çeşitli hediyeler kazanabiliyor.

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Petal Search için en çok katkıda bulunan kullanıcılar, çeşitli ödüller kazanabilecek!

4 Nisan 2021 tarihine kadar Huawei’nin arama motoru Petal Search uygulamasında geri bildirim kanalı üzerinden en fazla miktarda geçerli geri bildirim gönderen kullanıcılar ödül kazanma şansı yakalayabiliyor. Kullanıcılar, önerilerini, tasarım ile ilgili düşüncelerini, hatta ve hatta beğenmediği noktaları belirtmek konusunda da özgürler. Bunlara ek olarak; sorunlar, geliştirilmesi istenen eksiklikler gibi daha birçok konu ile ilgili geri bildirimde bulunan Petal Search kullanıcıları, 4 adet Uzay Grisi renkte Huawei MediaPad T3 10, 3 adet Grafit Siyahı renkte Huawei Watch GT 2e, 12 adet Huawei Band 4 veya 7 adet Huawei Watch Fit kazanma fırsatı yakalıyor.

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Ödülleri nasıl kazanabilirsiniz

Geçerli geri bildirimler belirlendikten sonra en fazla geçerli geri bildirimde bulunan ve kazanan katılımcılar; yarışma bittikten sonra bir kampanya sayfası aracılığıyla duyurulacak. Huawei tarafından belirtildiği kadarıyla, kullanıcıların verdiği geri bildirimlerin geçerli olabilmesi için; geri bildirim verilen konu veya sorunla ilgili açıklamanın anlaşılır bir şekilde yazılması gerekiyor. Bu nedenle, önce geri bildirim verilen konunun belirtilip; sonrasında ise açıklama yapılması gerekiyor. Buna ek olarak geri bildirim verilen konuyla ilgili ekran görüntüsü veya ekran kaydı eklemek de kullanıcıların yararına olacaktır.