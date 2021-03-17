Uygulama
Huawei Petal Search için geri bildirimde bulunan kullanıcılar, çeşitli ödüller kazanabilecek
Huawei, geçtiğimiz yılın yaz aylarında kullanıma sunduğu mobil arama motoru Petal Search’ü geliştirmek için; kullanıcılarından gelen geri bildirimleri dikkate alıyor. Kullanıcılara daha iyi arama deneyimi sunmayı hedefleyen Huawei, Petal Search’ü geliştirmeye devam ederken de; kullanıcı memnuniyetini ön planda tutmayı amaçlıyor. Petal Search’ün gelişebilmesi için geri bildirimde bulunan kullanıcılar, hem arama motorunun gelişmesine katkıda bulunuyor; hem de Huawei’den çeşitli hediyeler kazanabiliyor.
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Petal Search için en çok katkıda bulunan kullanıcılar, çeşitli ödüller kazanabilecek!
4 Nisan 2021 tarihine kadar Huawei’nin arama motoru Petal Search uygulamasında geri bildirim kanalı üzerinden en fazla miktarda geçerli geri bildirim gönderen kullanıcılar ödül kazanma şansı yakalayabiliyor. Kullanıcılar, önerilerini, tasarım ile ilgili düşüncelerini, hatta ve hatta beğenmediği noktaları belirtmek konusunda da özgürler. Bunlara ek olarak; sorunlar, geliştirilmesi istenen eksiklikler gibi daha birçok konu ile ilgili geri bildirimde bulunan Petal Search kullanıcıları, 4 adet Uzay Grisi renkte Huawei MediaPad T3 10, 3 adet Grafit Siyahı renkte Huawei Watch GT 2e, 12 adet Huawei Band 4 veya 7 adet Huawei Watch Fit kazanma fırsatı yakalıyor.
Ödülleri nasıl kazanabilirsiniz
Geçerli geri bildirimler belirlendikten sonra en fazla geçerli geri bildirimde bulunan ve kazanan katılımcılar; yarışma bittikten sonra bir kampanya sayfası aracılığıyla duyurulacak. Huawei tarafından belirtildiği kadarıyla, kullanıcıların verdiği geri bildirimlerin geçerli olabilmesi için; geri bildirim verilen konu veya sorunla ilgili açıklamanın anlaşılır bir şekilde yazılması gerekiyor. Bu nedenle, önce geri bildirim verilen konunun belirtilip; sonrasında ise açıklama yapılması gerekiyor. Buna ek olarak geri bildirim verilen konuyla ilgili ekran görüntüsü veya ekran kaydı eklemek de kullanıcıların yararına olacaktır.
Uygulama
Clubhouse, kendi influencer’larını yaratmak istiyor
Clubhouse, son zamanların tartışmasız bir şekilde en iyi çıkış yapan sosyal medya platformu. Ancak, uygulama artık ilk zamanlardaki gibi rakipsiz değil. Twitter’ın ‘Spaces’ özelliği ve Facebook’un benzer bir uygulama geliştirdiği haberleri platformu endişelendirmiş olacak ki, şirket pazardaki yerini sağlamlaştırmak adına hamleler yapmaya başladı bile. Görünüşe göre, Clubhouse’un bu hamlelerin ilki sosyal medya ağlarının olmazsa olmazı influencerlar…
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Clubhouse, kendi influncer’larını kendi programıyla yetiştirecek
Popüler sosyal medya ağı, geçtiğimiz günlerde haftalık yaptığı gündem toplantılara bir yenisini daha ekledi. Bu haftanın toplantısının belki de en dikkat çeken açıklaması ise platformun yeni influencer programıydı. Özetle, “Clubhouse Creators First” isimli bu programı uygulamanın kendi ‘influencer eğitim kursu’ şeklinde tanımlayabiliriz. Program, ilk etapta 20 kişiye eğitim verecek. Bunun yanında, Clubhouse, bu “influencer adayları’na” gerekli materyalleri de temin edecek.
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Peki programa başvuru süreci nasıl işleyecek? Öncelikle, yukarda da söylediğimiz gibi, program şu an için sadece 20 kişiye açık; çok kısıtlı kapasitede olduğunu tekrar belirtelim. Tabi, bu şansınız yok demek anlamına gelmiyor. İlk olarak yapmanız gereken, şu link üzerinden başvuru formunu doldurmak. Bundan sonra ise tek yapmanız gereken başvuruların kapanış tarihi 31 Mart 2021 tarihine kadar beklemek. Firma, sonuçların bu tarihten sonra henüz kesin olmayan bir tarihte açıklanacağını ifade ediyor. Bunun yanında, başvuru şartlarıyla ilgili dikkat çeken bir detay ise firmanın şu an hangi sosyal medya platformunda (TikTok, Instagram vb.) aktif olduğunuzu bilmek istemesi. Clubhouse, bu bilgiyi büyük ihtimalle her influencer’ın eğitimi için ayrı strateji hazırlamak amacıyla kullanacak. Son olarak, firmanın bu hafta açıkladığı diğer bir yeniliğin de artık profil linkinizi paylaşmak için rehberinizi uygulamaya açmanıza. gerek olmadığını belirtelim. Ayrıca, eğer daha önce rehberinizi uygulamayla paylaştıysanız, firmaya ulaşıp bunu silmelerini talep edebilirsiniz.
Kaynak: Gizmodo, BusinessInsider
Uygulama
Tinder, eşleştiğiniz kişinin sabıka kaydına bakma özelliği getiriyor!
Tinder, dünyada en çok kullanıcıya sahip tanışma (dating) uygulaması. Şirket, bu konumunu korumak ve platformu geliştirmek adına her geçen gün yatırım yapmaya devam ediyor. Bu yatırımların sonuncusu ise güvenlik tarafında. Öyle ki, platform artık eşleştiğiniz kişilerin sabıka kayıtlarına bakmanıza izin verecek…
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Tinder, güvenlik için yatırım yapmaya devam ediyor
Match Group, yani Tinder’ın sahibi şirketler grubu, bugün güvenlik konusunda yaptığı önemli bir yatırımla gündeme geldi. Firma, kar amacı gütmeden sabıka kayıtları sunan Garbo adlı kuruluşa yaptığı yatırımı duyurdu. Peki bu partnerliğinin amacı ne? Sizlerin de tahmin edebileceği üzere, Tinder’ın planı bu sabıka kayıtlarını kontrol edebilme özelliğini kullanıcılarına sunmak. Üstelik, bu özellik sadece Tinder’la da sınırlı kalmayacak. Match Group’un bünyesinde bulundurduğu OkCupid, Hinge, Match gibi diğer tanışma uygulamaları da bu özellikle güncellenecek. İlk olarak ABD’deki kullanıcılara sunulacak özelliğin uluslararası pazara ne zaman geleceği ise henüz belli değil.
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Peki bu özellik nasıl çalışacak ve kapsamı ne olacak? Özetle, eşleştiğiniz kişinin şiddet odaklı suç kayıtları, genel sabıka kaydı, cinsel istismar kayıtları, tutuklanma kayıtları, taciz kayıtları gibi suç geçmişinin birçok unsurunu görebileceksiniz. Ancak, bu uyuşturucu suçlarını kapsamayacak çünkü Garbo bu konunun, en azından ABD’de, azınlık grupların mağdur edildiği bir konu olduğunu düşünüyor. Bunun yanında, Tinder’ın bu özelliği ücretli olarak sunacağını da belirtelim. Uzmanlar, bunun nedeninin Tinder’ın Garbo’ya ya yaptığı büyük (7 haneli) yatırım olduğunu düşünmekte. Tabi, fiyat konusunda henüz bir bilgi yok. Fakat, Tinder, mümkün olduğu kadar çok insanın özelliği kullanabilmesi için “uygun” bir ücret düşündüğünü söylemekte. Bunun yanında, Tinder’ın kişisel verilerinizi Garbo ile paylaşmayacağını da ekleyelim. İşlem, sadece eşleşen kişiler gönüllü olarak isimlerini birbirleriyle paylaşırsa gerçekleşecek. Son olarak, özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı da henüz belli değil. Ancak, çalışmalar önümüzdeki aylarda başlayacak. Konudaki gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz…
Güncelleme
WhatsApp arşivlenen sohbetler için önemli değişiklikler getiriyor
WhatsApp uygulaması bildiğiniz üzere göz önünde olmasını istemediğiniz sohbetleri arşivlemenize izin veriyor. Yakın zamanda ise şirket arşivlenen sohbet sayısını görmeyi kolaylaştırmayı planlıyor. Bununla beraber artık arşivde olan ve yeni mesaj alan sohbetler de arşivden çıkmayacak.
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Bu alanda geçen senenin sonlarına doğru Arşivlenen Sohbetler için Tatil Modu isimli bir özellik duymuştuk. Buna göre kısa süreliğine sohbet bildirimlerini durdurmak mümkün olacaktı. Ardından “Sonra Oku” diye adlandırılan bu özellik dışında başka geliştirmeler ve yenilikler de yolda gibi.
Öyle ki iOS için WhatsApp uygulamasının beta versiyonunda sözü geçen özellik orijinal ismiyle görülebiliyor. Ek olarak WABetaInfo özelliğin çalışmasıyla alakalı başka değişiklikler de tespit etmiş durumda.
Bunlar arasında ise arşivlenen kaç sohbetin yeni mesaj aldığını gösteren bir sayaç yer alıyor. Diğer taraftan, örneğin arşivdeki bir sohbete mesaj gelmesi durumunda sohbetin arşivden çıkma durumunu görebiliyorduk. Gelecek yeni özelliklerle birlikte ise bu durum artık gözlemlenmeyecek.
Her ne kadar bazı kullanıcılar arşivlenen sohbetlerden bildirim almak isteyebilecek olsa da; arşivi daha kalıcı bir çözüm olarak kullanmak isteyen kişilere ve genel anlamda kullanıcılara sohbetleri üzerinde daha geniş bir kontrol imkanı tanınması iyi bir gelişme diyebiliriz gibi.
Şimdilik bahsettiğimiz değişiklikler sadece WhatsApp iOS versiyonunda gözükmeye başlamış durumda. Ancak bu işlevlerin zamanla uygulamanın Android ve masaüstü versiyonlarına gelmesi de oldukça muhtemel.
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