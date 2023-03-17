Çinli teknoloji devi Huawei 23 Mart 2023 tarihinde merakla beklenen yeni amiral gemisi modelleri Huawei P60 ve P60 Pro ile karşımıza çıkacak. Ancak telefon daha tanıtılmadan bugün anavatanında ön siparişe sunuldu. Ön sipariş ekranında henüz net bir fiyat ve özelliklerin yazmadığını belirtelim.

Ayrıca Çin’de P60 serisinin yanında katlanabilir telefon Huawei Mate X3‘ü de ön sipariş ile satın alabiliyorsunuz. Mate X3’ün de özellikleri şimdilik netlik kazanmadı.

Huawei P60 söylentilere göre 5G desteği olmadan Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti tarafından desteklenecek. Ambargodan dolayı 5G’nin yer almamasını Huawei yine bir kılıf ile çözecek gibi görünüyor. Telefonun kamerası ise 50 megapiksel ana Sony IMX888 sensörüne sahip bir kamera ve f/1.4-4.0 değişken diyafram açıklığına sahip bir lens ile kredilendiriliyor. Telefonda ayrıca 64 megapiksel OmniVision OV64B sensörü ve 3,5x optik yakınlaştırma sağlayan bir lens de yer alacak.

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Huawei Mate X3’e gelince, 2K çözünürlüğünde ekran, yine 5G modemsiz Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti telefonda yer alacak. Kamera tarafında ise Sony IMX766, IMX688 ve IMX351 sensörlerine sahip bir sensörler kullanılacak. Şarj tarafında ise bizi 66 W şarj destekli 4800 mAh kapasiteli batarya karşılayacak.

Türkiye pazarına da gelecek olan bu canavarlar, kamera tarafında DxOMark’ta yine zirveye oynayacak. Huawei’nin kendi görüntüleme teknolojisini barındıracak olan P60 serisinin 800 dolar bandında bir fiyata sahip olacağı şimdilik aktarılan bilgiler arasında yer alıyor. Bakalım Huawei bu yıl zam yapacak mı?