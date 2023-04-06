ABD’nin ticaret yasağı nedeniyle Huawei akıllı telefonları 5G bağlantısını desteklemiyor. En yeni Huawei P60 Serisi de bu konuda bir istisna değil. Ancak buna da bir çözüm bulunmuş durumda. Sonunda beklenen haber geldi ve Çinli bir elektronik üreticisi P60 ve P60 Pro’ya 5G desteği getirecek kılıflarını piyasaya sürdü. İşte ayrıntılar!

Güçlü 5G Bağlantısı Huawei P60 Serisine Geldi!

Daha önce diğer Huawei modellerine de 5G desteği getiren kılıflar üreten Soyealink tarafından üretilen 5G kılıfları, hem Huawei P60 hem de P60 Pro için mevcut. Metal gri renkte olan bu kılıflar, dayanıklılığı ve güvenilirliği ile tanınan PU malzemeden üretilmiş. Bu sayede cihaza 5G desteği kazandırmanın yanında koruyucu da oluyor.

Bu yeni kılıf, geniş 5G bağlantı bantlarını desteklemesiyle öne çıkıyor. Kılıf dışardan bakıldığında oldukça sade dursa da, aslında içinde daha fazlası var. İçerisinde eSIM desteği barındıran bu kılıf, aynı zamanda bir 5G modemine de sahip.

Bu bileşenler ise gücünü 1.35 GHz gücünde bir işlemciden alıyor. Kılıfın bağlantı özellikleriyse telefon üzerinden kontrol ediliyor. Kılıfın cihazla uyumunun oldukça iyi olduğu söylenebilir. Öyle ki, 5G desteği cihazda yerel olarak destekleniyormuş gibi bildirim çubuğunda 5G ve çekim gücü sembolleri yer alıyor.

Cihaz ile iletişimini USB Tip-C girişinden sağlayan cihaz, aynı zamanda çalışması için gereken enerjiyi de buradan sağlıyor. Kılıfın üzerinde bulunan USB Tip-C girişi sayesinde kılıf cihaza takılıyken bile veri transferi ve şarj dolumu sağlamak mümkün. Kılıfın Huawei’nin SuperCharge teknolojisini desteklediğini ve bu sayede cihazın 88W yüksek güçle şarj olabileceğini de belirtelim.

Firmanın resmi sitesinde kılıfın detaylı bakış videoları da yer alıyor. Şimdilik sadece Çin pazarı için satışta olan kılıfın Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği ise henüz kesin değil. Bunu belirleyecek şeyin cihazın Avrupa pazarındaki satış rakamları olacağı söylenebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei de böyle bir kılıf üretmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!