HUAWEI P50 Pro ve P50 Pocket Global Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Geçtiğimiz Temmuz ayında Huawei, P50 ve P50 Pro’yu tanıttı ve Aralık ayında da P50 Pocket katlanabilir akıllı telefonunu tüketicilerin beğenisine sundu. Bu telefonlar şu anda yalnızca Çin’de satılıyor ancak iki telefonda önümüzdeki hafta 12 Ocak’ta global lansmanını yapacak.

Bu sızıntı Huawei’nin Malezya Twitter hesabından ortaya çıktığı görülüyor. Huawei Malezya Twitter hesabı ise bu bilgiyi şu şekilde paylaştı:

Let what’s unseen be revealed. Uncover sharp focus and vibrant details even in low-light conditions when you capture with the #HUAWEIP50Pro ✨

Coming soon on 12 January 2022. Stay tuned.

🔎 https://t.co/3hjGyX22C9 pic.twitter.com/4vy4cJpDVm

— Huawei Mobile MY (@HuaweiMobileMY) January 5, 2022