HUAWEI P50 Pro ve P50 Pocket Global Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Geçtiğimiz Temmuz ayında Huawei, P50 ve P50 Pro’yu tanıttı ve Aralık ayında da P50 Pocket katlanabilir akıllı telefonunu tüketicilerin beğenisine sundu. Bu telefonlar şu anda yalnızca Çin’de satılıyor ancak iki telefonda önümüzdeki hafta 12 Ocak’ta global lansmanını yapacak.

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Bu sızıntı Huawei’nin Malezya Twitter hesabından ortaya çıktığı görülüyor. Huawei Malezya Twitter hesabı ise bu bilgiyi şu şekilde paylaştı:

Let what’s unseen be revealed. Uncover sharp focus and vibrant details even in low-light conditions when you capture with the #HUAWEIP50Pro ✨ Coming soon on 12 January 2022. Stay tuned.

🔎 https://t.co/3hjGyX22C9 pic.twitter.com/4vy4cJpDVm — Huawei Mobile MY (@HuaweiMobileMY) January 5, 2022

Huawei Malezya, her iki akıllı telefonu da resmi sitesinde, Çin versiyonlarıyla uyumlu olan özelliklerini detaylandırarak listeledi. Bununla birlikte, P50 Pro, Kirin 9000 yerine Snapdragon 888 SoC ile birlikte gelecek ve P50 Pocket, HarmonyOS yerine EMUI 12’yi kutudan çıkacak.

Huawei, P50 Pro’nun hangi işletim sistemini çalıştıracağından bahsetmedi, ancak yine büyük olasılıkla EMUI 12 ile çalışması bekleniyor. Bununla birlikte, P50 Pro ve P50 Pocket, en azından Malezya’da tek bir konfigürasyonunda 8GB RAM/256GB olarak gelecek, P50 Pocket ise Premium Sürüm, 12GB RAM/512GB depolama varyasyonu ile satılacak.

Huawei P50 Pocket içerisinde 4000 mAh büyüklüğünde bir batarya ile geliyor. Huawei’nin SuperCharge adını verdiği teknoloji ile bu batarya 40W hızlı şarjı destekliyor. Beyaz ve siyah renklerin yanı sıra özel bir premium sürüm (P50 Pocket Premium Edition) altın kaplamayla geliyor. Standart P50 Pocket, 1.410 dolara (8.988 CNY) satılırken, 12/512 GB kapasiteli özel altın kaplamalı modelin fiyatı ise 1.725 dolar (10.988 CNY).

HUAWEI P50 ailesi hakkında daha fazla detay için buradaki haberimize bakabilirsiniz. Ayrıca HUAWEI P50 Pocket hakkında da detaylı bilgilere de buradaki haberimizden göz atabilirsiniz.