İNSANSI ROBOTU CANLI GÖRDÜK! | Ameca ile tanışın #CES2022

Günümüz yapay zeka ve robotik teknolojilerinin son ürününü Ameca ile CES 2022’de denk geldik.

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#CES2022’deki İngiltere alanında karşımıza çıkan Ameca, sadece görünüş olarak değil, yüzündeki mimikleri ile ve sorulan sorulara verdiği cevaplar ile en gelişmiş ve insana en yakın robotlardan biri.