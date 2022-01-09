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İnceleme

İNSANSI ROBOTU CANLI GÖRDÜK! | Ameca ile tanışın #CES2022

Günümüz yapay zeka ve robotik teknolojilerinin son ürününü Ameca ile CES 2022’de denk geldik.

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İNSANSI ROBOTU CANLI GÖRDÜK! | Ameca ile tanışın #CES2022

#CES2022’deki İngiltere alanında karşımıza çıkan Ameca, sadece görünüş olarak değil, yüzündeki mimikleri ile ve sorulan sorulara verdiği cevaplar ile en gelişmiş ve insana en yakın robotlardan biri.

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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