Akıllı Telefonlar
Merakla beklenen Huawei P50 Serisi Tanıtıldı!
Huawei HarmonyOS lansmanı sonunda bizlere Huawei P50 serisinden bir teaser (ön gösterim) yayınlayıp heyecanı daha da arttırmıştı. Dün Çin’e özel yapılan lansman ile artık P50 serisi resmen tanıtıldı!
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ABD ile aralarındaki anlaşmazlıktan sonra Google ile iş birliği son bulan Huawei en son Google destekli P serisi akıllı telefonu P30 serisi telefonlardı. P serisindeki ilk Google olmayan P serisi ise P40’tı. Kendi işletim sistemi üzerinde yoğunlaşan Huawei 2021 yılı için P serisi amiral gemisi modeli P50’yi tanıttı. Detaylar ise şu şekilde:
İçindekiler
Huawei P50 Pro tasarım detayları
Tasarım kısmında aslında sızıntılarda gösterilenlerle aynı olması teknoloji severleri heyecanlandırmadı. Arka tarafındaki kamera tasarımı iğer telefonlardan farklı olarak gözükse de ön taraftan birçok telefonla aynı tasarım dilini konuşuyor. Boyut kısmında 158.8 x 72.8 x 8.5 mm ölçülere sahip olan model 195 gram ağırlığında. Sandviç tasarımı (ön ve arka cam yüzey metal kasa) benimseyen model dört farklı renkle birlikte geliyor: Siyah, altın, beyaz, ve pembe. Ek olarak IP68 sertifikası sayesinde suya ve toz akarşı bir dayanıklılığı söz konusu.
Huawei P50 Pro ekranıyla cezbediyor
Perfomansıyla dikkat çekici
Huawei kamerada yine çok iddialı
Farklı bir kamera tasarımıyla karşımıza çıkan Huawei P50 Pro, 50MP çözünürlüğe sahip f/1.8 diyafram açıklığında OIS destekli bir ana kameraya sahip. İkinci kamerasında ise 40MP çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip siyah-beyaz çekim yapabilen bir kamera mevcut. Üçüncü kamerası ise1 3MP çözünürlük sunan bir ultra geniş açı kamerası. f/2.2 diyafram açıklığı olan bu kamera serbest biçimli lens olarak dikkat çekiyor. Huawei’nin telefonların en dikkat çekici noktalarından birisi olan zoom kamerası da 64 MP çözünürlük sunan bir telefoto kamera. Bu kamera f/3.5 diyafram açıklığına sahip olması, OIS bulunması ve otofokusu desteklemesi ile dikkat çekiyor. Ön tarafta ise ekranın ortasında delik ekran olarak yerleştirilen 13 MP çözünürlük sunan f/2.4 diyafram açıklığına sahip otofokus yapabilen bir ön kamera bulunuyor. Video konusunda da iddialı olan Huawei P50 Pro, [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, [email protected] çekimler yapabiliyor. Ayrıca [email protected] de ultra yavaş çekim videolarda yapabiliyor.
P50 Pro, ışık hassasiyetini bir selefine kıyasla %103 artıran XD Fusion Pro süper filtre sistemi ile donatılmış. Bu sayede düşük ışık fotoğraf kalitesi daha iyi hale getirilmiş. XD Fusion Pro dinamik aralık teknolojisi, dinamik menzil yakalama yeteneği %28 oranında artırılmış.
Yazılımın bataryaya etkisi
Huawei P50 Pro, 4360 mAh batarya sunarak aslında diğer amiral seviyesindeki rakiplerinden geri kalıyor diyebiliriz. Rakipler 4500 mAh ve üzeri bataryalar kullanırken burada yazılımın öne çıktığını görmek mümkün. Önceki modellerinde de batarya konusnda başarılı olan Huawei HarmonyOS ile birlikte daha verimli bir pil tüketimi olacağından emin gibi gözüküyor. HUAWEI SuperCharge 66W hızlı şarj destekli olan modeli isterseniz Wireless HUAWEI SuperCharge 50W kablosuz şarj ile de hızlı bir şekilde doldurabiliyorsunuz.
Ağ bağlantılarında günümüz teknolojisini yakalıyor
Bluetooth 5.2 ve WiFi 5 teknolojilerini içerisinde bulunduran model 4G şebekesini destekliyor. 5G olmasının sebebini de Qulacomm tarafından kaynaklandığını söylemiştik. Ancak ileriki dönemde ne gibi değişiklikler yapılır hep beraber görmüş olacağız.
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Akıllı Telefonlar
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Realme 7, orta seviyede bulunan bir telefon olmasını yanında sunduğu özelliklerle birlikte kullanıcılarını memnun eden bir telefon olmayı da başardı. Büyük abisi olan relame 7 Pro’dan farklı özellikler sunsa da kimi yönden daha iyi olmayı da başarabilen birkaç özelliği de yok değil. Realme 8 ailesinin tanıtılmış olduğunu fakat ülkemize henüz gelmediğini de hatırlatalım. Realme 7’nin teknik özelliklerini kısaca yakından bakacak olursak:
Ekran: 6.5 inç büyüklüğünde FHD+ IPS LCD 90Hz ekran yenileme
Tasarım: 162.3 mm X 75.4 mm X 9.4 mm / 196,5 gram ağırlık
İşlemci: MediaTek Helio G95 işlemci ve Mali-G76 MC4 grafik birimi, 6GB RAM / 64GB Hafıza
Arayüz: Android 10 (11’e yükseltilebilir), realmeUI 1.0
Kamera: 64MP + 8MP + 2MP + 2MP / 16MP Ön kamera
Batarya: 5000 mAh batarya 30W Super Dart destekli hızlı şarj
Ağ Bağlantıları: WiFi 5 ve Bluetooth 5.0
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Akıllı Telefonlar
HarmonyOS akıllı cihazların geleceğinde yeni bir sayfa açıyor
Akıllı cihazlar için yeni nesil bir işletim sistemi olan HarmonyOS, farklı türdeki cihazların bağlanması ve iş birliği yapması için ortak bir dil sağlayarak kullanıcılara daha rahat ve güvenli bir deneyim sunuyor. Sistem yazılımını ayrıştırıp esnek bir şekilde dağıtmak ve daha önce bağımsız olan cihazları uyumlu ve bütünsel bir cihazda birleştirmek için dağıtık teknolojiyi kullanıyor.
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HarmonyOS, akıllı telefonlarda en iyi performansı sunmayı hedefleyen, tüm cihazlar arasında var olan engelleri ortadan kaldırarak, kullanıcıların cep telefonlarından akıllı TV’ye, akıllı arabadan giyilebilir veya herhangi bir akıllı cihaza geçmelerine olanak tanıyan bütünsel bir dijital yaşamın oluşturulmasını sağlar. Bu esneklik, herhangi bir işletim sistemi platformundaki herhangi bir kullanıcının daha önce yapabileceği bir şey değildi.
HarmonyOS, yeni kullanıcı deneyimleri sunduğu için kalabalığın arasından sıyrılıyor
HarmonyOS’u destekleyen dağıtılmış teknoloji tabanlı sistem yetenekleri, diğer platformlardan ayrılmasını sağlıyor. Bildiğiniz gibi 5G, yapay zeka, bulut ve uç bilgi işlem yenilikleri sayesinde IoT’nin önemli bir adım atmak üzere olduğu bir dönemin içindeyiz. İletişim için uçtan uca süreci göz önünde bulunduran Huawei, bu değişimden yararlanmak için HarmonyOS’u tasarladı.
Şu anda akıllı cihazların farklı performans ve enerji gereksinimleri, çeşitli maliyet yapıları ve “farklı dilleri” konuşmaları etkileşimi zorlaştırıyor. Ancak HarmonyOS’un entegre ve açık kaynak yapısı, onun için yazılmış her uygulamanın her tür cihazda çalışacağı anlamına geliyor.
HarmonyOS’u diğer işletim sistemlerinden ayıran nedir?
Telefonlar, tabletler ve giyilebilir cihazlar için zaten mevcut olan mobil işletim sistemleri, ancak kullanıcıların bir telefondan TV setine video akışı gibi basit senaryoları kontrol etmesine izin verse de, üçüncü taraf akıllı ev cihazlarının çoğuna kablosuz bağlantı ve özel uygulamalar olmadan kolayca bağlanmak mümkün değil. Ek yapılandırmalar olmadan zahmetsizce akışa ve cihazlar arasında geçişe izin veremiyor.
HarmonyOS tarafından sunulan dağıtılmış işletim sistemi düzeyi, diğer işletim sistemlerinin sahip olmadığı dağıtılmış girdi, cihazlar arası kontrol, akıllı senaryo farkındalığı, uyarlanabilir dağıtım ve dağıtılmış çıktı işlevlerini mümkün kılıyor. Örneğin, cihazlar arası dinamik geçiş başka işletim sistemleri tarafından desteklenmediği için, bu tür bir işlevsellik elde etmeye çalışan geliştiricilerin çok ağır bir iş yüküyle karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor. Cihazlar arası arayüz çağırma da desteklenmiyor.
Dağıtılmış bir işletim sisteminin diğer önemli faydalarından biri de dağıtık güvenlik sağlamasıdır. Huawei, TEE’yi (Güvenilir Yürütme Ortamı, Trusted Execution Environment) HarmonyOS’a uygulayarak, uygulamalar ve araçlar farklı cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalıştığından, tüketici deneyiminin her aşamasında biyometri, ödeme bilgileri, şifreleme anahtarları ve parolalar için tam veri koruması sağlıyor. Kullanıcılar HarmonyOS ile yalnızca kişiselleştirilmiş uygulamalara değil, aynı zamanda ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak kişiselleştirilmiş cihazlara da sahip olabilirler. Akıllı telefon donanımı değişemez, ancak diğer platformlarla aynı şekilde, kullanıcıların daha kişiselleştirilmiş bir deneyim için uygulamaları indirmelerine olanak tanır. HarmonyOS ise, uygulama yeteneklerini donanımdan ayırarak, fiziksel olarak bağımsız birden çok cihazın tek bir cihazda birleşmesine izin vererek, kullanıcı deneyimini daha da ileri götürüyor.
HarmonyOS’un en avantajlı noktası ise, o anda en uygun yazılım ve donanım özelliklerini esnek bir şekilde çağırabilmesi ve birleştirebilmesi, kullanıcılara hangi akıllı cihazı kullanmayı seçerlerse seçsinler sorunsuz bir AI (yapay zeka) deneyimi sunmasıdır. Cihazlar, optimum deneyimi sunmak için kullanım durumlarına göre tanımlanıyor. Haziran ayındaki lansmanda tüm dünyaya tanıtılan HarmonyOS, Nesnelerin İnterneti dönemi için ideal işletim sistemi olmanın tüm bileşenlerine de sahip.
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