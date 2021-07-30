Merakla beklenen Huawei P50 Serisi Tanıtıldı!

Huawei HarmonyOS lansmanı sonunda bizlere Huawei P50 serisinden bir teaser (ön gösterim) yayınlayıp heyecanı daha da arttırmıştı. Dün Çin’e özel yapılan lansman ile artık P50 serisi resmen tanıtıldı!

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ABD ile aralarındaki anlaşmazlıktan sonra Google ile iş birliği son bulan Huawei en son Google destekli P serisi akıllı telefonu P30 serisi telefonlardı. P serisindeki ilk Google olmayan P serisi ise P40’tı. Kendi işletim sistemi üzerinde yoğunlaşan Huawei 2021 yılı için P serisi amiral gemisi modeli P50’yi tanıttı. Detaylar ise şu şekilde:

Ekran tarafında P50 serisi iddialı telefonlardan bir tanesi olmaya başarıyor desek yanlış olmaz. Bir amiral gemisi telefona yakışan özellikleri ise şu şekilde; 6.6 inç büyüklüğünde her iki taraftan da kavisli bir OLED ekran bulunuyor. 1228 x 2700 piksel çözünürlük sunan bu ekran ayrıca 120Hz ekran tazeleme oranına sahip. Bununla da kalmıyor ayrıca 300Hz ekran örnekleme hızına da sahip. bu sayede görüntüler çok daha akıcı ve algılama hızı da bir o kadar arttırılmış durumda. 1440 Hz PWM karartma özelliği sayesinde AMOLED ve OLED ekranların sebep olduğu göz ve baş ağrılarını minimum seviyede tutacak şekilde tasarlanmış. Ayrıca bu ekran 450 ppi piksel yoğunluğu sunmasının yanında 1.07 milyar renk gösterebiliyor.

Perfomansıyla dikkat çekici

Huawei P50 serisinin işlemcisine baktığımızda iki farklı işlemciyi bir arada kullanıyor. Qualcomm Snapdragon 888 4G destekli işlemci ve Kirin 9000 4G işlemcisini kullanıyor. 4G destekli olmasının sebebi hem fiyatının aşağıda tutulmak istemesi hem de Qulcomm’un Amerikan bazlı bir şirket olması sebebiyle 5G modem vermek istememesi olarak nitelendirebiliriz. Bu işlemciye ek olarak grafik birimini Snapdragon versiyonda Adreno 660, Kirin versiyonda Mali-G78 MP24 üstleniyor. Amiral seviyesinde bir telefonda olan grafik birimi performans konusunda bir problem yaşatmayacağını da söylemek mümkün. 8 GB RAM + 256 GB ROM ram ve depolama alanına sahip olan P50 Pro farklı marketlerde farklı varyasyonlarla (128GB / 8GB RAM, 256GB / 8GB RAM, 512GB / 8GB RAM ve 512GB / 12GB RAM) da satışa çıkacak. Eğer isterseniz Nano kartlar ile hafızayı 256GB kadar arttırabiliyorsunuz.

Performans konusunda önemli bir nokta daha var ki o da Huawei P50’nin HarmonyOS 2.0 ile satışa çıkması. Bu yazılımı sayesinde diğer markaların telefonlarından ayrışıyor olsa da Huawei’nin bu yeni işletim sistemine olan inancının tam olduğunu görüyoruz. Birçok özelleştirmeyle birlikte gelen HarmonyOS’un en dikkat çekici özelliği ise birçok aygıt ile uyum içerisinde çalışabilecek olması. Diğer Çinli markalarında yakında HarmonyOS tabanlı akıllı telefon modellerini yakında piyasa görmemiz çok olası bir durum.

Huawei kamerada yine çok iddialı

Farklı bir kamera tasarımıyla karşımıza çıkan Huawei P50 Pro, 50MP çözünürlüğe sahip f/1.8 diyafram açıklığında OIS destekli bir ana kameraya sahip. İkinci kamerasında ise 40MP çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip siyah-beyaz çekim yapabilen bir kamera mevcut. Üçüncü kamerası ise1 3MP çözünürlük sunan bir ultra geniş açı kamerası. f/2.2 diyafram açıklığı olan bu kamera serbest biçimli lens olarak dikkat çekiyor. Huawei’nin telefonların en dikkat çekici noktalarından birisi olan zoom kamerası da 64 MP çözünürlük sunan bir telefoto kamera. Bu kamera f/3.5 diyafram açıklığına sahip olması, OIS bulunması ve otofokusu desteklemesi ile dikkat çekiyor. Ön tarafta ise ekranın ortasında delik ekran olarak yerleştirilen 13 MP çözünürlük sunan f/2.4 diyafram açıklığına sahip otofokus yapabilen bir ön kamera bulunuyor. Video konusunda da iddialı olan Huawei P50 Pro, [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, [email protected] çekimler yapabiliyor. Ayrıca [email protected] de ultra yavaş çekim videolarda yapabiliyor.

P50 Pro, ışık hassasiyetini bir selefine kıyasla %103 artıran XD Fusion Pro süper filtre sistemi ile donatılmış. Bu sayede düşük ışık fotoğraf kalitesi daha iyi hale getirilmiş. XD Fusion Pro dinamik aralık teknolojisi, dinamik menzil yakalama yeteneği %28 oranında artırılmış.

Yazılımın bataryaya etkisi

Huawei P50 Pro, 4360 mAh batarya sunarak aslında diğer amiral seviyesindeki rakiplerinden geri kalıyor diyebiliriz. Rakipler 4500 mAh ve üzeri bataryalar kullanırken burada yazılımın öne çıktığını görmek mümkün. Önceki modellerinde de batarya konusnda başarılı olan Huawei HarmonyOS ile birlikte daha verimli bir pil tüketimi olacağından emin gibi gözüküyor. HUAWEI SuperCharge 66W hızlı şarj destekli olan modeli isterseniz Wireless HUAWEI SuperCharge 50W kablosuz şarj ile de hızlı bir şekilde doldurabiliyorsunuz.

Ağ bağlantılarında günümüz teknolojisini yakalıyor

Bluetooth 5.2 ve WiFi 5 teknolojilerini içerisinde bulunduran model 4G şebekesini destekliyor. 5G olmasının sebebini de Qulacomm tarafından kaynaklandığını söylemiştik. Ancak ileriki dönemde ne gibi değişiklikler yapılır hep beraber görmüş olacağız.