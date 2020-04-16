Akıllı Telefonlar
Huawei P40 serisi 2020 kamera ödülünü aldı!
Huawei P40 serisi, dünyanın her yerinden yayınlanan fotoğrafları arasından seçilerek, TIPA (Technical Image Press Association) tarafından 2020’nin en iyi fotoğraf çeken akıllı telefonu ödülünü aldı!
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Huawei P40 serisi 2020 TIPA BPS ödülünü kazandı!
Genellikle bu tarz ödüller verilirken, cihazlar uzun testlere tabi tutulmak yerine teknolojik yeniliklerine dikkat edilir. Huawei P40 cephesinde, 1/1.28 inç büyüklüğündeki 50MP‘lik çok yönlü faz algılama otofokus teknolojisi büyük beğeni topladı. Ayrıca 50MP, 12MP, 40MP olmak üzere üç adet arka kameraya ve TOF 3D sensörüne sahip olan P40 Pro, çektiği fotoğraflar ile başarısını gözler önüne serdi.
Huawei, tanıtıldığı 2017 yılından itibaren TIPA en iyi fotoğraf çeken akıllı telefon ödüllerinde yerini koruyor. Huawei P40 pro kamera incelememize buradan ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
iPhone 8 satışları bitiyor!
Apple, 2020 iPhone SE‘nin tanıtılmasıyla beraber iPhone 8 serisinin fişini çekti! Markanın Yeni çıkan iPhone SE modeline, iPhone 8‘in güncellenmiş ve geliştirilmiş versiyonu gözüyle bakması sonucuyla iPhone 8 satışları bitiyor!
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iPhone 8 satışları bitiyor! Peki iPhone SE, iPhone 8’in güncel versiyonu mu?
iPhone SE, temelde iPhone 8‘in en güncel A13 chipseti ve daha iyi bir kamera yazılımı ile güncellenmiş versiyonu. Ayrıca iPhone 8‘e nispeten farklı renk seçenekleri sunması ile beraber iPhone 8‘in çıkış fiyatından daha uygun bir fiyata sahip. Bu durumda Apple, iki model arasında rekabet oluşturmak yerine iPhone 8‘in satışını durdurmaya karar verdi.
Apple, ayrıca iPhone 8 Plus‘ın da satışını durdurdu,ancak bu durum biraz handikaplı. Apple, iPhone 8 plus‘ın satışını durdursa da yerini alabilecek bir “iPhone SE Plus” modeli bulunmuyor.Şu an için Apple, bazı perakende satıcı ortaklarının iPhone 8 Plus stoklamasına izin verse de bu durumun ne kadar daha devam edeceği belli değil. (Rene Ritchie‘nin bu konuda attığı tweet’e buradan ulaşabilirsiniz.)
iPhone SE ile beraber aynı chipset özelliklerine sahip bir iPhone SE Plus modeli görmek ilgi çekici olabilirdi. Ancak muhtemelen marka, büyük telefon tercihinde bulunmak isteyen kullanıcılarını iPhone 11 serisine yönlendirmek istiyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 Ultra için sorunlar bitmiyor!
Üstün kamera performansı ile dikkatleri üzerine toplayan Samsung Galaxy S20 Ultra, bugünlerde bazı kullanıcıların yaşadığı sorunlarla gündeme geliyor. Son olarak odaklanma ve ısınma sorunları olduğu iddia edilen telefonun Exynos sürümünde can sıkıcı bir problem daha ortaya çıktı!
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Samsung Galaxy S20 Ultra, şimdi de “yeşil ekran” sorunuyla gündemde!
Galaxy S20 Ultra kullanıcılarının aktardığı bilgiler, cihazın ekranında da sorun yaşandığını ortaya koyuyor. Exynos 990 işlemcinin yer aldığı versiyonda yaşanan sorun, 120Hz ve 96Hz yenileme hızında çalıştığı zaman ekranda yeşil alanlar oluştuğunu gösteriyor. Ekran yenileme hızı 60Hz değerine alındığında ise bu sorun ortadan kalkıyor. Kullanıcı raporlarına göre, yeşil ekran sorunu parlaklığın %30 ve altında olduğu senaryolarda gerçekleşiyor.
Sorunu yaşayan Samsung Galaxy S20 Ultra kullanıcıları, çözüm olarak ise yeniden başlatma seçeneğini tavsiye ediyor. Ancak sorun buna rağmen bir süre sonra kendini tekrar gösteriyor. Bununla beraber sorunun kaynağı olarak bazı uygulamaların yüksek yenileme hızını desteklememesi, telefonun sıcaklığının artması ve düşük pil yüzdesi gibi etkenler üzerinde duruluyor.
Eğer Galaxy S20 Ultra hakkındaki sorun kullanıcıların tahmin ettiği gibi yazılım temelliyse, yakın dönemde Samsung’un vereceği bir güncelleme çözüm olabilir. Zira kamera tarafında yaşanan benzer bir problem, seri şekilde yayınlanan bir dizi güncellemenin ardından hızlı şekilde çözülmüştü. Bütün bunlara rağmen Samsung’un Exynos-Snapdragon işlemci ayrımında ısrar etmesinin kullanıcılar nezdinde giderek artan bir tepkiye dönüştüğünü de belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Google, Pixel modelleri için işlemci geliştiriyor!
Yazılım devi Google, ülkemizde bulunmasa bile çok uzun süredir kullanıcı donanımı pazarında da yer alıyor. Halihazırda Pixel ve Chromebook ile bu pazarda bulunan şirket, yakın dönemde ürünlerinin kalbinde kendi işlemcilerini kullanabilir!
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Google, Pixel serisinde kullandığı işlemcileri kendisi tasarlayacak!
Qualcomm ile yakın bir işbirliği içinde bulunan Google, bilindiği üzere Pixel serisi cihazlarında Snapdragon 800 serisi işlemciler kullanıyor. Ancak görünüşe göre bu durum yakın zamanda içerisinde değişebilir. Axios’un elde ettiği bilgilere göre, şirket kendi işlemcisini üretmek için bir süredir çeşitli çalışmalar yürütüyor. Önemli aşama kaydedildiği belirtilen çalışmalar sonucunda Google da tıpkı Apple gibi donanım ürünlerinde kendi geliştirdiği işlemcileri kullanacak.
Ulaşılan bilgilere göre, kod adı Whitechapel olan yonganın gelişim süreci Samsung ile birlikte yürütülüyor. Bu yönde ortak bir çalışma içerisinde bulunan Samsung, Apple Bionic işlemcilerinin de üreticisi konumunda bulunuyor. Pixel serisine güç verecek ARM mimarili işlemcinin 5 nm FinFet üretim tekniğine göre tasarlandığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Google’ın Qualcomm’u bırakıp kendi işlemcilerini kullanma olayının perde arkasında ise çeşitli gerekçeler bulunuyor. Pixel serisinde makine öğrenimi ve görüntü işleme üzerine ekstra çekirdekler bulunduran şirketin, bu konuda Snapdragon işlemcileri yetersiz bulduğu ifade ediliyor. Ayrıca test işlemcilerinin Chromebook cihazlarda denenmeye başladığı da dikkat çeken noktalar arasında yer alıyor.
İşlemci tasarımı konusunda Apple ve Intel gibi şirketlerden pek çok mühendis transfer eden Google’ın bu hedefini hemen gerçekleştirmesi beklenmiyor. Zira ürünün tasarımı tamamlanmış olsa bile seri üretim tarafının zaman alacağı belirtiliyor. Bu da en erken Pixel 6 serisi ile Qualcomm Snapdragon serisi haricinde farklı bir işlemci görebileceğimizi gösteriyor.