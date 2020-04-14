Huawei Nova 7, çıkış tarihi ve tasarımı ortaya çıktı!

Huawei’nin sevilen Nova serisinin yeni akıllı telefonları Huawei Nova 7, 7 SE ve 7 Pro, 23 Nisan tarihinde tanıtılacak. Buna ek olarak cihazın tasarımını gösteren reklam görseli de Digital Chat Station tarafından ortaya çıkarılmış durumda.

Çin’li reklam yıldızı Jackson Yee’nin bulunduğu reklamda Nova 7’nin, Huawei P40 Pro modeline benzerliği dikkat çekiyor. Ön yüzünde bulunan delik şeklinde çentik içinde çift ön kamera bulunan cihaz, selefi olan P40 Pro gibi kıvrımlı ekran hatlarına sahip. Ayrıca cihazın arka kısmında kare formda bir kamera kurulumu yer alıyor.

Sızıntı kaynağına göre Huawei Nova 7 serisi, Nova 7, Nova 7 SE ve Nova 7 Pro olmak üzere 3 farklı versiyon ile piyasaya sunulacak. Söz konusu versiyonlar sırasıyla Kirin 820, 985 ve 990 5G yonga setlerini kullanacak. Yarın itibarıyla tanıtılacak olan ve aynı yonga setlerini kullanan Honor 30 serisi modellerini hatırlatan Nova 7 serisinin kameraları ile öne çıkmaları bekleniyor.

İlginizi çekebilir: Huawei Mate Xs’in Türkiye satış fiyatı belirlendi!

Huawei Nova 7 SE modeli daha önce Geekbench testinde karşımıza çıkan ve Kirin 820 yonga setini kullandığını gördüğümüz bir model. Cihazın 6.5″ boyutunda 1080 p çözünürlüklü bir ekran paneline sahip olması bekleniyor. Sızıntılara göre söz konusu model, 64 megapiksel çözünürlüklü ana kamera ve 22.5 W gücünde hızlı şarj ile gelecek.

Serinin en uygun fiyatlı modelinin ~285 ile 425$ aralığında bir fiyat ile Huawei Nova 7 olması bekleniyor. 7 SE versiyonunun ise ~495$ fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor. Serinin en pahalı üyesi olan 7 Pro versiyonu için ~565$ fiyat beklentisi bulunuyor.

Haberimize konu olan özelliklerin sızıntılara dayandığını ve tüm özelliklerin tanıtım ile kesinleşeceğini belirtelim.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!