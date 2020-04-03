Test
Huawei P40 Pro kamera performansı nasıl? | DXOMARK #18
Hardware Plus’ın klasikleşen konseptlerinden DXOMARK serimizde yeni liderimiz Huawei P40 Pro modelini selamlıyoruz.
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50 MP ana ve diğer üç kamerasıyla gelen P40 Pro, DXOMARK’ın test merkezinde 128 puan alarak hem fotoğrafta (140) hem videoda (105) en yüksek puanları toplamayı başardı.
Peki nasıl bu kadar iyi bir puan alabildi? En yakın rakibi Xiaomi Mi 10 Pro ve Oppo Find X2 Pro’dan ne gibi artıları var. Bu videomuzda değerlendiriyoruz.
İyi seyirler…
P40 Pro kamera özellikleri
Arka
- 50 MP, f/1.9, 23mm (ana), OIS
- 12 MP, f/3.4, 125mm (persikop), 5x optik yakınlaştırma, OIS
- 40 MP, f/1.8, 18mm (ultra geniş)
- TOF 3D sensör
Ön
- 32 MP, f/2.2, 26mm
- IR TOF 3D sensör
Huawei P40 Pro Video özellikleri
- 4K (60 fps)
- Full HD (960 fps)
- HDR
Kamera Kıyaslama
Realme XT, Redmi Note 8 Pro, Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 video kıyaslama
Dörtlü kamera kıyaslama videolarımıza Realme ve Redmi karşılaştırması ile devam ediyoruz. Şimdi de Realme XT, Redmi Note 8 Pro, Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 modellerinin video performansına yakından bakıyoruz. Bakalım hem ön hem de arka kamerada cihazların video performansları nasıl?
Donanım
Fiyat performans canavarları! | ROG Strix Radeon RX 5500 XT & 5600 XT
Bu videomuzda fiyat performans oranlarıyla dikkat çeken ROG Strix Radeon RX 5500 XT ve 5600 XT modellerine göz atıyoruz.
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ROG Strix Radeon RX 5500 XT Edition ve ROG Strix Radeon RX 5600 XT OC Edition versiyonları üzerinden yaptığımız değerlendirmemiz bu videoda.
ROG Strix Radeon RX 5600 XT Bios güncellemesi nasıl yapılır?
- Buradaki adresten “Sürüm 1” olarak geçen ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING VRAM OC TOOL dosyasını indirin.
- İndirilen RAR dosyasından çıkan EXE dosyasını yönetici olarak çalıştırın.
- İşlem tamamlandıktan sonra sistemi yeniden başlatın.
Test
EN İYİ SES HANGİ TELEFONDA? #2 (Note 8 Pro, Mi 9T, Meizu 16th, Nova 5T, Realme 5 Pro)
Karnaval Radyo stüdyolarında Barış Selimoğlu (DJ Barthez) ile hafta içi her gün 18:00-20:00 arasında yayın yaptığı radyo stüdyosunda bu sefer de en iyi ses testinin yeni versiyonu için toplandık.
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Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Mi 9T, Meizu 16th, Huawei Nova 5T ve Realme 5 Pro cihazları arasında Barış’ın belirlediği The Manhattan Transfer – The Offbeat of Avenues parçasını Dj Barthez sırayla dinleyerek en iyiden kötüye doğru cihazların ses performansını belirleyecek.
Referans kulaklık olarak Philips PH805’i kullandığımız ve tüm cihazlara kablolu olarak bağlantı sağladığımızı da belirtmiş olalım. Aktif gürültü engelleme, Hi-Res Audio gibi özellikleri bulunan kulaklık testimiz için en ideal kulaklıklardan biri idi.
Bu en iyi ses testinde tüm cihazlarda dinleme işlemi Google Müzik uygulaması ile hiçbir özel yapılmadan gerçekleşti.