Huawei P40 Pro kamera performansı nasıl? | DXOMARK #18

Hardware Plus’ın klasikleşen konseptlerinden DXOMARK serimizde yeni liderimiz Huawei P40 Pro modelini selamlıyoruz.

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50 MP ana ve diğer üç kamerasıyla gelen P40 Pro, DXOMARK’ın test merkezinde 128 puan alarak hem fotoğrafta (140) hem videoda (105) en yüksek puanları toplamayı başardı.

Peki nasıl bu kadar iyi bir puan alabildi? En yakın rakibi Xiaomi Mi 10 Pro ve Oppo Find X2 Pro’dan ne gibi artıları var. Bu videomuzda değerlendiriyoruz.

İyi seyirler…

P40 Pro kamera özellikleri

Arka

50 MP, f/1.9, 23mm (ana), OIS

12 MP, f/3.4, 125mm (persikop), 5x optik yakınlaştırma, OIS

40 MP, f/1.8, 18mm (ultra geniş)

TOF 3D sensör

Ön

32 MP, f/2.2, 26mm

IR TOF 3D sensör

Huawei P40 Pro Video özellikleri