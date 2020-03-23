Huawei P40 Pro Premium’un kamera örnekleri sızdı!

Huawei‘nin 3 gün sonra tanıtacağı P40 model ailesinin kamera performansı herkes tarafından merak edilen bir konu. Weibo‘da paylaşılan 6 adet örnek fotoğrafın, bu üç cihazdan hangisi veya hangileriyle çekildiğine dair bir ayrıntı bulunmuyor.

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Gün ışığı altında çekilmiş bu fotoğraflardaki yüksek detay ve renk doygunluğu performansı oldukça dikkat çekiyor.

Sızıntıyı yapan hesabın yazdıklarına göre köpeğin yakından çekilmiş görüntüsü, 10x yakınlaştırma ile fotoğraflanmış ve kırpılarak yüklenmiş. Fotoğrafta, köpeğin tüyleri neredeyse tek tek seçilebiliyor ve bu performansı gösterebilecek cihaz sayısı da bir hayli az. Bu da P40 Pro Premium ile çekilmiş bir görüntü olması ihtimalini oldukça güçlendiriyor.

Paylaşılan bir diğer fotoğrafta ise histogram ve bazı ayrıntılar yer alıyor. Söz konusu kameranın 4:3 oranında, 12 MP çözünürlükte görüntü kaydedebilen 27 mm‘lik bir lense (35 mm’lik profesyonel lense eş değer) sahip olduğu gözüküyor. Bu da P40 Pro Premium modelinde, S20 Ultra’daki gibi telefonun arkasında büyük bir alan kaplayan, iki telefoto lens barındıran dikdörtgen bir çıkıntı görebileceğimiz anlamına geliyor.

Not: Haber görselindeki cihaz P40 Pro (Premium eki olmayan) modeline ait render çizimidir.