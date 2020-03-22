Honor Play 9A, TENAA’da görüntülendi!

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan sızıntılar sayesinde Honor Play 9A hakkında pek çok bilgiye ulaşmıştık. Bugün ise cihaz, TENAA‘da görüntülendi. TENAA sertifikası alan cihaz, yayınlanan sızıntıların çoğunu doğruluyor.

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Honor Play 9A hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Honor Play 9A‘nın TENAA‘dan geçen her iki modelinde de (MED-AL20 ve MOA-AL20) 4.900 mAh pil bulunuyor. Görüntülenen her iki modelin de özellikleri aynı gözüküyor. Cihaz, 159.07 x 74.06 x 9.04 mm ölçülerinde olacak. Listelenen cihazlara göre Honor Play 9A, su damlası çentiğe sahip, 6.3 inçlik FullHD+ bir ekrana sahip olacak. İki farklı cihazın görüntülenmesi kafaları karıştırsada ikisinin de aynı özelliklerde olması haberi doğruluyor.

Honor Play 9A ile ilgili diğer teknik özelliklere gelecek olursak, cihazda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca cihazın 128 GB depolama alanı olan versiyonu da bulunacak. İşlemci olarak cihaz, MediaTek Helio P35 yonga seti kullanacak. Kamera tarafında ise 13 MP bir ana kamera ile birlikte 2 MP çözünürlüğünde bir derinlik algılayıcı telefonda mevcut olacak. Bununla birlikte telefonun arka tarafında klasik bir parmak izi okuyucusu bulunacak.

Play 9A, 4.900 mAh‘lik pilini şarj etmek için 10W değerinde bir hızlı şarja sahip olacak. Bu özelliklerin yanı sıra cihaz Android 10 ve Magic UI 3.0 ile gelecek. Telefonun mavi,yeşil ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Fiyatlandırma ve çıkış tarihi hakkında ise henüz net bir bilgi yok.