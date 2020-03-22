Akıllı Telefonlar
Honor Play 9A, TENAA’da görüntülendi!
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan sızıntılar sayesinde Honor Play 9A hakkında pek çok bilgiye ulaşmıştık. Bugün ise cihaz, TENAA‘da görüntülendi. TENAA sertifikası alan cihaz, yayınlanan sızıntıların çoğunu doğruluyor.
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Honor Play 9A hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Honor Play 9A‘nın TENAA‘dan geçen her iki modelinde de (MED-AL20 ve MOA-AL20) 4.900 mAh pil bulunuyor. Görüntülenen her iki modelin de özellikleri aynı gözüküyor. Cihaz, 159.07 x 74.06 x 9.04 mm ölçülerinde olacak. Listelenen cihazlara göre Honor Play 9A, su damlası çentiğe sahip, 6.3 inçlik FullHD+ bir ekrana sahip olacak. İki farklı cihazın görüntülenmesi kafaları karıştırsada ikisinin de aynı özelliklerde olması haberi doğruluyor.
Honor Play 9A ile ilgili diğer teknik özelliklere gelecek olursak, cihazda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca cihazın 128 GB depolama alanı olan versiyonu da bulunacak. İşlemci olarak cihaz, MediaTek Helio P35 yonga seti kullanacak. Kamera tarafında ise 13 MP bir ana kamera ile birlikte 2 MP çözünürlüğünde bir derinlik algılayıcı telefonda mevcut olacak. Bununla birlikte telefonun arka tarafında klasik bir parmak izi okuyucusu bulunacak.
Play 9A, 4.900 mAh‘lik pilini şarj etmek için 10W değerinde bir hızlı şarja sahip olacak. Bu özelliklerin yanı sıra cihaz Android 10 ve Magic UI 3.0 ile gelecek. Telefonun mavi,yeşil ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Fiyatlandırma ve çıkış tarihi hakkında ise henüz net bir bilgi yok.
Akıllı Telefonlar
Oppo, yeni bir cihazla TENAA’da görüntülendi!
Oppo, ürün kodu PDAM10 olan yeni bir cihazla TENAA‘da görüntülendi. Çinli sertifika yetkilisi tarafından paylaşılan cihazın ismi ve fotoğrafı bulunmuyor. Fakat cihazın teknik özellikleri detaylı bir şekilde paylaşılmış durumda.
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Oppo PDAM10’un teknik özellikleri neler?
Oppo PDAM10, 160×75.5×8.9 mm gövdeye ve 188 gram ağırlığa sahip. Cihazın 6.5 inçlik 2400×1080 piksel, 20:9 en boy oranına sahip LCD bir ekranı mevcut. Bunların haricinde cihazda batarya olarak 4880 mAh‘lik bir pil bulunuyor. Oppo PDAM10 ile ilgili bir başka teknik detay ise cihazda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor olması. Depolama alanı düşük gibi görünse de cihazda microSD kart slotu bulunduğu için bu değer arttırılabilir.
İşlemci tarafında ise 2 GHz taban frekansa sahip sekiz çekirdekli bir işlemci kullanılıyor. Cihazda Dual 4G VoLTE bulunması bizlere telefonun çift SIM destekli olduğunu gösteriyor.
Kamera tarafında PDAM10, dörtlü bir kamera dizilimine sahip olacak. 12 MP bir ana kamera, 8 MP ve 2 adet 2 MP olmak üzere üç adet detayları bilinmeyen kamera mevcut. Burda tahmin edilene göre 8 MP kamera ultra geniş açılı, diğer iki kamera ise makro ve derinlik algılayıcı sensör olarak karşımıza çıkabilir.
TENAA‘da PDAM10 ile ilgili gördüğümüz bir diğer bilgi ise cihazın Android 10 ve ColorOS ile çalışıyor olması. Son olarak elimizdeki bilgilere göre, renk seçeneklerinden birinin koyu yeşil olacağını biliyoruz. Cihaz, özellikleri bakımından Oppo A31‘in modifiye edilmiş bir sürümü gibi duruyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung kullanıcıları Exynos işlemci istemiyor!
Geçtiğimiz günlerde YouTube’da yayınlanan bir video, Samsung Exynos 990 işlemcinin Qualcomm Snapdragon 865’e kıyasla dezavantajlı olduğunu ortaya koyuyordu. Görünüşe göre bu durumdan memnun olmayan kullanıcılar, Exynos işlemcilerin üst seviye cihazlarda kullanılmaması için harekete geçti!
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Samsung kullanıcıları, amiral gemisi modellerde Exynos işlemcilere karşı!
Üst seviye akıllı telefonlar için özelleştirilmiş donanım politikası izleyen Samsung, Qualcomm işlemciye sahip Galaxy serisi modellerini yalnızca Amerika’daki kullanıcılara sunuyor. Avrupa ve Türkiye’deki kullanıcılar ise şirketin kendi üretimi olan Exynos serisi işlemciye sahip cihazları satın alabiliyor.
Samsung, performans tarafında kendi üretimi işlemcilerin denk bir performans sergilediğini iddia etse de ortaya çıkan veriler durumun böyle olmadığını gösteriyor. Teknoloji yayıncısı Arun Maini, son videosunda buna değinerek Galaxy S20 Ultra’da kullanılan iki işlemciyi kıyasladı. Özellikle termal verimlilik alanında rakibi Snapdragon 865’e karşı geride kalan Exynos 990, ısındıkça sahip olduğu performansı kaybediyor. Günlük kullanımda gözle görülebilen performans kaybı, AnTuTu Benchmark testinde ise sayısal olarak %20’ye kadar ulaşıyor.
Samsung kullanıcıları ise Galaxy S6 serisinden bu yana izlenen stratejiden hoşnut değil. İşlemci farkından dolayı daha düşük performans aldıklarını ifade eden kullanıcılar, Snapdragon serisi Samsung cihazlarına kıyasla daha fazla para ödediklerini belirtiyor. Bunun üzerine Change.org platformunda harekete geçen bir grup kullanıcı, Samsung’dan üst seviye cihazlarında Exynos serisi işlemci kullanmamasını talep etti.
3 gün önce başlatılan kampanyada 12.000’den fazla imza toplanması, kullanıcıların ciddiyetini ortaya koyuyor. Markanın uzun süredir izlediği stratejiyi değiştirip değiştirmeyeceği ise merakla bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Motorola Moto G8 Power Lite görselleriyle birlikte sızdırıldı!
Motorola Moto G8 Power Lite bir süredir bazı sızıntılarla birlikte karşımıza çıkıyordu. Başlangıçta cihazla ilgili bazı özellikleri ve birkaç render görmüştük. Ardından Google Play Console sayesinde daha fazla detaya ulaşmıştık. Şimdi ise elimizde daha fazla görsel ve detay bulunuyor.
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Motorola Moto G8 Power Lite hakkında neler biliyoruz?
Bugün, İtalya kaynaklı yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Bu sızıntı, cihazın tasarımsal anlamda nasıl görüneceği ve fiyatlandırması ile ilgili bilgiler sunuyor. İlk olarak elimize geçen yeni bilgilere göre, cihazın Nisan ayında satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca, Moto G8 Power Lite‘ın fiyatının 189,99€ olacağı söyleniyor. Cihazın bataryasının ise, Motorola Moto G8 Power gibi 5000 mAh gücünde olacağı bilinenler arasında.
Kamera tarafında ise Moto G8 Power Lite, dörtlü bir kamera kurulumu bulunduracak. Kameraların detaylarına gelecek olursak, 16 MP çözünürlüğünde bir ana kamera, iki adet 8 MP çözünürlüklü henüz işlevi bilinmeyen kamera ve 2 MP değerinde aynı şekilde detayı bilinmeyen bir kamera mevcut. Bunlarla birlikte Lite versiyonda başka farklılıklar mevcut. Bunlardan başlıcaları, cihazın ekranının 6.5 inçten daha büyük fakat 720×1600 piksel çözünürlüğünde olması.
Moto G8 Power Lite‘ın tasarımsal anlamda yaptığı diğer bir değişiklik ise bu sefer ön tarafta su damlası çentiğine yer vermesi oldu. Lite olmayan sürümde kamera deliği sol üstte bulunuyordu. Lite versiyon yonga seti olarakta değişikliğe gitmiş durumda. Cihazda MediaTek Helio P35 işlemcisi, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunacak. Ayrıca Lite versiyonda NFC yok ve cihazda vanilla sürümden daha yavaş olan 10W’lık hızlı şarj bulunuyor.