Akıllı Telefonlar
Huawei P40 Pro, iki zoom kameraya sahip olacak!
Leakster @RODENT950, Huawei P40 Pro kamerası hakkında bilgiler paylaştı. Arkadaki ana modulün Sony IMX700 “Hecadeca Bayer” sensörü olacağını belirtiyor. Bu, terim yunancadaki on altı anlamına geliyor ve muhtemelen ocak ayında duyduğumuz “Quad Quad Bayer” sensörüne bir atıfta bulunuyor.
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Huawei P40 Pro kameraları hakkında neler biliniyor?
P40 Pro, 52 MP çözünürlüğüne ve 1/1.28 diyafram aralığına sahip büyük bir sensör ile gelecek. Bu bir tur atmadan sonra 13 MP, iki tur atmadan sonra 3.25 MP ile sonuçlanır.(Muhtemelen gece modu için ayrılmış bir özellik.) “Bayer” adına rağmen, sensör aslında normal RGGB yerine bir RYYB renk filtresine sahip olacak şekilde ayarlanmış durumda.
P40 Pro, ultra geniş açılı kamera konusunda oldukça büyük bir sensörle gelecek. 40 MP çözünürlüğe sahip 1/1.5 diyafram değerine sahip Sony IMX650 (ve bir RGGB filresi ile) kullanılacak. En ilgi çekici olanı ise telefonda iki zoom kamera bulunması. Cihazda 10x optik zoomlu periskop ve 3x zoomlu normal telefoto kamera bulunacak.
Yaklaşan Huawei amiral gemisi, arkadaki kamera modüllerine yardımcı olacak şekilde bir Time of Flight 3D sensör ve renk sıcaklığı sensörüne sahip olacak. Tüm bunlar, Ocak ayı başındaki söylentiler olarak geçiyor. Cihaz hakkındaki söylentiler Huawei P40 Pro Premium Edition‘a oldukça benziyor. Huawei, 26 Mart‘ta resmi olarak P40 serisini tanıtacak.
Akıllı Telefonlar
Redmi K30 Pro lansmanı mart ayı sonunda yapılacak
Redmi K30 Pro modelinin bu ay içerisinde tanıtılacağı daha önceden biliniyordu. Ancak şirket yetkilileri tarafından resmi bir lansman tarihi açıklanmamıştı. Redmi Genel Müdürü Lu Weibing‘in Weibo üzerinden yapmış olduğu paylaşım, yeni amiral modelin mart ayının sonuna doğru tanıtılacağını gösteriyor.
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Redmi K30 Pro, çentiksiz bir sonsuz ekran ile karşımıza çıkabilir
Resmi olmayan bilgilere göre Redmi K30 Pro‘nun, pop-up ön kamera sistemi sayesinde çentiksiz bir sonsuz OLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Modelin işlemci tarafından gücünü Snapdragon 865′ten alması ise pek muhtemel. Telefonda ayrıca 33W hızlı şarj, 4700 mAh batarya, 5G desteği ve 64 MP çözünürlük sunan Sony IMX686 kamera sensörünün bulunması bekleniyor.
Android 10 işletim sistemi ile gelecek olan yeni amiral modelin, nisan ayının başlarında ilk olarak Çin’de satışa sunulacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Vivo NEX 3S 5G, tam boy şelale ekranıyla tanıtıldı!
BBK Electronics markalarından Vivo, amiral gemisi yeni akıllı telefonu olan Vivo NEX 3S 5G modelini duyurdu. %100’e yakın ekran/gövde oranıyla dikkat çeken model, sahip olduğu özellikleriyle de fiyat/performans tarafında güçlü bir temsilci olacak!
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Vivo NEX 3S 5G tanıtıldı: Çerçevesiz şelale ekran, Snapdragon 865 ve dahası!
Tasarımsal olarak serinin bir önceki modeli NEX 3S’e bağlı kalan Vivo NEX 3S 5G, ekranı üzerinde neredeyse hiç çerçeve bulundurmuyor. Ekran/gövde oranı %99.6 olarak açıklanan telefonun ön kamerası pop-up mekanizmayla gizlenirken, kavisli şelale ekran yapısı ise yan çerçeveleri ortadan kaldırıyor. Bu noktada basınca duyarlı TouchSense teknolojisinin, geleneksel cihazlardaki güç ve ses butonlarının yerini aldığını belirtelim.
Cihazda bulunan 6.89 inç boyutundaki Super AMOLED ekran, Full HD+ çözünürlük ve HDR 10+ desteğiyle dikkat çekiyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden alan Vivo NEX 3S, böylece dahili olarak 5G desteği de barındırıyor. 8/12 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama ise güçlü işlemciye destek veriyor.
Vivo NEX 3S 5G, arka kısmında ise üçlü kamera dizilimine ev sahipliği yapıyor. 64 megapiksel çözünürlüklü Samsung ISOCELL Bright GW1 sensörün başını çektiği pakette 13 megapiksellik süper geniş açı ve 13 megapiksellik telefoto lensler bulunuyor. 20x optik zoom, 4K video çekimi ve Super EIS sabitleme desteği de arka kameranın dikkat çeken detayları arasında yer alıyor. Pop-up konseptteki ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlüğünde ve mekanizmada bir adet LED flaş yer alıyor.
4.350 mAh kapasiteli bir bataryası bulunan NEX 3S 5G, kutusundan 44W’lık hızlı şarj cihazıyla çıkıyor. Kablosuz şarj, microSD kart ve 3.5 mm kulaklık bağlantı desteğinin olmaması ise cihaz için önemli bir eksiklik olarak görünüyor. Telefonun sıcaklığını 10 derece düşürebilen soğutma plakaları da özellikle oyuncular için farklılık yaratıyor. Ayrıca Haptic titreşim teknolojisi ise yazı yazma ve oyun oynama gibi işlemler için kullanıcıların deneyimini artıran 3 boyutlu bir titreşim yaratıyor.
2 farklı versiyonu bulunan Vivo NEX 3S modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip seçeneği 619 dolardan satışa sunulacak. 12 GB RAM’e sahip versiyonun ise 763 dolar fiyat etiketine sahip olacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Bazı Honor model akıllı telefon sahipleri için müjdeli haber
Bugün firma tarafından yayınlanan bilgilere göre, Magic UI 3.0 arayüzü bazı Honor model cihazlar için 15 Mart tarihinde toplu olarak dağıtılacak. Aynı zamanda belirli modeller için mayıs ayını işaret eden firma, yeni arayüz ile gelecek bazı yenilikleri kullanıcılar için listeledi.
Magic UI 3.0 güncellemesi, cihaz içerisinde sağlıklı bir ekosistem oluşturabilmek için, genç kullanıcıları hedef alan yenilenmiş bir arayüz ile gelecek. Vadedilen güncelleme, HONOR firmasının geniş kapsamlı akıllı ürün ve hizmetleriyle birlikte, fotoğraf ve performans konusunda önemli yenilikler içeriyor.
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Değişikliklerden bazıları, karanlık mod için tasarlanmış tamamen yeni bir UX tasarımı, yeni bildirim paneli ve ciddi bildirim değişiklikleri olarak göze çarpıyor. Ayrıca firma diğer cihazlarıyla uyum içerisinde kalabilmek için, NFC, Wi-Fi veya Bluetooth aracılığıyla HONOR model cihazlarla tam olarak etkileşim vadediyor.
Ek olarak yeni UI 3.0 güncellemesi, gelişmiş kamera özellikleri ve ince ayarlara dokunabileceğiniz yeni bir UX yapısını da beraberinde getiriyor. Kamera uygulaması, daha görünür ve anlaşılabilir bir yakınlaştırma çubuğu ile daha estetik bir görünüme sahip olacak. Aynı şekilde çekim yapmadan önce filtrelerinizi doğrudan çekim menüsünden de seçebileceksiniz. Video kısmında ise yardımcı ızgara ve zamanlayıcı gibi yeni özellikler de cihaz içerisinde kullanılabilir olacak.
Son olarak firma kendi geliştirdiği “Güvenilir yürütme ortamı” adlı yeni ve tam güvenlik sağlayan paketlerini güncelleme ile birlikte cihazlarına sağlayacak.
15 Mart tarihinden itibaren güncellemeyi alacak olan modeller
Honor 20
Honor 20 PRO
Honor View 20
Honor 9X
Mayıs ayı itibariyle güncellemeyi alacak olan modeller
Honor 10 Lite
Honor 20 Lite