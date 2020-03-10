Huawei P40 Pro, iki zoom kameraya sahip olacak!

Leakster @RODENT950, Huawei P40 Pro kamerası hakkında bilgiler paylaştı. Arkadaki ana modulün Sony IMX700 “Hecadeca Bayer” sensörü olacağını belirtiyor. Bu, terim yunancadaki on altı anlamına geliyor ve muhtemelen ocak ayında duyduğumuz “Quad Quad Bayer” sensörüne bir atıfta bulunuyor.

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Huawei P40 Pro kameraları hakkında neler biliniyor?

P40 Pro, 52 MP çözünürlüğüne ve 1/1.28 diyafram aralığına sahip büyük bir sensör ile gelecek. Bu bir tur atmadan sonra 13 MP, iki tur atmadan sonra 3.25 MP ile sonuçlanır.(Muhtemelen gece modu için ayrılmış bir özellik.) “Bayer” adına rağmen, sensör aslında normal RGGB yerine bir RYYB renk filtresine sahip olacak şekilde ayarlanmış durumda.

P40 Pro, ultra geniş açılı kamera konusunda oldukça büyük bir sensörle gelecek. 40 MP çözünürlüğe sahip 1/1.5 diyafram değerine sahip Sony IMX650 (ve bir RGGB filresi ile) kullanılacak. En ilgi çekici olanı ise telefonda iki zoom kamera bulunması. Cihazda 10x optik zoomlu periskop ve 3x zoomlu normal telefoto kamera bulunacak.

Yaklaşan Huawei amiral gemisi, arkadaki kamera modüllerine yardımcı olacak şekilde bir Time of Flight 3D sensör ve renk sıcaklığı sensörüne sahip olacak. Tüm bunlar, Ocak ayı başındaki söylentiler olarak geçiyor. Cihaz hakkındaki söylentiler Huawei P40 Pro Premium Edition‘a oldukça benziyor. Huawei, 26 Mart‘ta resmi olarak P40 serisini tanıtacak.