Huawei AppGallery, geliştiricilere %100’e kadar ödeme yapacak!

Huawei, gelecekte Google Play Store‘dan tamamen ayrıldığında, şirket Huawei AppGallery‘e büyük ölçüde bağımlı olacak. (Bu, Honor için de geçerli) Bu durumda kalacağı zamanı düşünen Huawei, uygulama ve oyun geliştiricileri kendine çekmek için onlara geliştirdileri yazılımlar için kazançlarının tamamını veya çoğunluğunu kesinti yapmadan verecek.

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Huawei AppGallery bu fırsatı ne zaman kadar sunacak?

Huawei AppGallery Hizmet Sözleşmesi‘nin Tercihli Politikası‘nda bu süre açıklanmış durumda. Politika ilk 24 ay için geçerli olduğunu ve geliştiricilerin katılmak istiyorlarsa en geç Haziran ayında katılması gerektiğini gösteriyor. Huawei bu politikayı iki döneme ayırmış durumda. İlk 12 ay boyunca geliştiriciler oyun dışı uygulamalardan elde edilen gelirin %100’ünü alacaklar. Bu oran oyunlar için %85 olacak.

İkinci yıl, geliştiriciler uygulamalarından ve oyunlarından elde edilen gelirin %85’ini (eğitim uygulamaları için %90’ını) alabilecekler. Tercihli politika dönemi sona erdikten sonra ise standart oranlar uygulanacak. Bu oranlar ise geliştiriciler %70, Huawei %30 şeklinde olacak.

Bu politika yalnızca Çin dışında yerleşik geliştiriciler için geçerlidir. Aslında bakıcak olursak Çin‘e göre daha iyi oranlara sahip oluyoruz. Örneğin, Çinli geliştiriciler Huawei ile oyun içi satın alımlarda %50/%50 oran alırken, yabancı ülkelerdeki geliştiriciler %70/%30 oranında kazanç alacak. Karşılaştırıcak olursak App Store ve Google Play Store‘da bu oran %70/%30 şeklindedir.

Bir geliştiriciyseniz, AppGallery‘de yazılım ve oyun geliri paylaşımı hakkında daha fazla bilgi almak için Huawei’nin sitesine göz atabilirsiniz.