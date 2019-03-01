Huawei P30 Pro’nun canlı görüntüleri ortaya çıktı!

Huawei P30 Pro resmi olarak 26 Mart’ta Fransa’nın başkanti Paris’te düzenlenecek olan bir etkinlikte tanıtılacak. Ancak bir sızıntı sayesinde P30 Pro’nun resimleri görmüş olduk.

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Huawei P30 Pro canlı olarak görüntülendi!

P30 Pro hakkında sızdırılan görüntülerden sıra dışı bir kamera kurulumunun olduğu görülüyor. Üçlü şekilde konumlandırılmış kamera modülünde, 10X optik zoom teknolojisini destekleyen bir yapı dikkatleri çekiyor. Oppo’nun Mobil Dünya Kongresinde tanıtmış olduğu 10X kayıpsız zoom teknolojisine benzeyen ayrıntı, bu telefonda da yerini alacak gibi görünüyor.

Ayrıca çift tonlu LED flash’ın altında yer alan siyah detay ise ToF sesörü olarak görülüyor. Weibo’da yayınlanan görüntülerde Huawei CEO’sunun eline bir P30 Pro yer alıyor. Elinde bulunan telefonda bir kılıf olmasına rağmen, telefonun P30 Pro olduğu kamera modülünden anlaşılıyor. Telefonun teknik özellikleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.