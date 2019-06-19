Huawei P30 Pro yeni bir güncelleme aldı

Huawei P30 Pro , DC Dimming , parmak izi optimizasyonu ve kamera iyileştirmelerini içeren önemli bir güncelleme aldı. Güncelleme önümüzdeki bir kaç gün içerisinde tüm cihazlar için paylaşılacak.

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Huawei P30 Pro EMUI 9.1.0.178 ile çalışacak

ABD ve Çin ile yaşanan ticari gerginlikten sonra Huawei , güncelleme noktasında gündeme gelmişti. Bugün ise akıllı telefon üreticisi P30 Pro cihazına yeni bir güncelleme yayınladı. EMUI 9.1.0.178 arayüzü ile birlikte gelen güncellemede OLED ekranlarda voltaj ayarı ile titremlerin önüne geçen DC Dimming sistemi bulunuyor. Daha önce Oppo Reno ‘da görüntülenen DC sistemi , göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı oluyor.

Güncellemede öne çıkan bir başka yenilik ise Bluetooth optimizasyonu. Huawei P30 Pro üzerinde artık ultra düşük gecikme ile Bluetooth iletişimi gerçekleştirebileceksiniz. Kablosuz olarak kullanacağınız kulaklığınız veya oyun kontrolcünüz P30 Pro ile gecikme süresi en aza inecek. Böylelikle video izleme esnasında ses kaymaları en az seviyeye çekilecek. Fotoğraf alanında daha doğal görüntüler yakalamanıza izin veren pakette güvenlik teknolojisi de es geçilmemiş. Ekran altından parmak izi okuması yeni güncellemede önemli bir ölçüde iyileştirilirken , kullanıcılar değişimin fark edilmesi için yeniden parmağınızı okutmanızı öneriyor. Ayrıca yüz ile kilit açma seçeneğine ikinci bir yüz ekleme opsiyonu eklendi. Çeşitli sistem optimizasyonlarını içeren pakette canlı duvar kağıtlarında bildirimler gözükebilecek. P30 Pro için önemli yenilikleri içeren güncelleme paketinin önümüzdeki bir kaç gün içinde tüm kullanıcılar için paylaşılması bekleniyor.

P30 Pro özellikleri

İşlemci : HiSilicon Kirin 980 (7 nm)

İşletim sistemi : Google Android 9.0 Pie EMUI 9.1.0.178

Arka kamera paketi : 40 MP f/1.6 ana kamera , 8 MP f/3.4 telefoto , 20 MP ultra geniş açı kamera , TOF 3D kamera

Ön kamera : 32 MP f/2.0

RAM ve depolama : 6 veya 8 GB RAM , 128/256/512 GB depolama

Ekran : 6.47 inç %88.6 ekran kasa oranı OLED