Huawei P30 Pro, Android Q ile çalışırken görüntülendi

Huawei P30 Pro, Android Q ile birlikte çalışırken görüntülendi. Halihazırda kendi işletim sistemini geliştiren ve test eden firma en yeni Android işletim sistemini kendi arayüzü EMUI ile test ediyor.

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EMUI 10 beta sürümü Huawei P30 Pro üzerinde Android Q ile çalışırken görüntülendi

Geçtiğimiz haftalarda Çin ile Amerika arasındaki ekonomik rekabet özellikle Huawei’yi etkilemiş ve Android lisansından ARM ile olan işbirliğine kadar askıya alınmıştı. Amerika uygulamış olduğu ambargoyu 90 günlüğüne kaldırmıştı. Bu nedenle Mate 20 Pro için kısa bir süre önce Android Q Beta süreci yeniden başlamıştı.

Yakın zamanda ortaya çıkan görüntülere göre firmanın en güçlü modeli Huawei P30 Pro üzerinde EMUI 10 beta sürümü Android Q ile çalışıyor. Cihaz hakkında sekmesinde EMUI 9.1.0 ve Android 9 işletim sistemi kullandığını gösteriyor. Ancak cihazınızın donanım ve yazılım özelliklerini görebileceğiniz bazı programlar sayesinde Android Q ile çalıştığı görülebiliyor.

Ancak unutmamak lazım ki Huawei ile Amerika arasındaki anlaşamamazlık devam ederse Android lisansını kaybedecek. Bu yüzden P30 Pro için Android Q beta versiyonu yayınlansa bile kararlı sürümünü görüp göremeyeceğimizi önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Huawei P30 Pro’nun Android Q ile çalıştığı videoyu aşağıda bulabilirsiniz: