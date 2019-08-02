Huawei P30 Lite modelinin pil testi videosuyla karşınızdayız. Merakla beklenen telefonun batarya performansını Ersin aktarıyor.
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Huawei P30 Lite – Pil Testi
Akıllı telefonların batarya performanslarını ölçtüğümüz serimiz Pil Testi videolarının son konuğu Huawei’nin başarılı orta seviye telefonu P30 Lite oluyor. Huawei P30 Lite’ın batarya performansını videomuzda görebilirsiniz.
Kanalımızda bugüne kadar yayınlanan tüm pil testi videolarının skorlarına https://hwp.com.tr/piltesti adresindeki tablodan ulaşabilirsiniz 👍👍👍
İyi seyirler…
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