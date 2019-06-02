Huawei P30 Lite ısınma testi (PUBG Mobile ve ısınma)

Huawei P30 Lite ısınma testi (PUBG Mobile ve ısınma)

2 Haziran, 2019 VİDEO 0 yorum

Isınma testi serimizin yeni konuğu Huawei P30 Lite oldu. Bakalım cihaz, 10 dakika boyunca PUBG Mobile ve ardından 10 dakika boyunca video çekimi sonrası ne kadar ısınıyor? Ayrıca pil durumunu da yine videomuzdan takip edebilirsiniz.

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