Huawei P30 Lite ısınma testi (PUBG Mobile ve ısınma)

Isınma testi serimizin yeni konuğu Huawei P30 Lite oldu. Bakalım cihaz, 10 dakika boyunca PUBG Mobile ve ardından 10 dakika boyunca video çekimi sonrası ne kadar ısınıyor? Ayrıca pil durumunu da yine videomuzdan takip edebilirsiniz.

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