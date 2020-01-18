Huawei P30 Lite, EMUI 10 güncellemesini almaya başladı!

Galaxy S20 serisi için tanıtım tarihi her geçen gün yaklaşıyor. 11 Şubat itibariyle, Samsung Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenen seriye ait tüm cihazların teknik özellikleri sızdırıldı. Galaxy S20 Ultra 5G adıyla çıkacak olan modelin, 40MP çözünürlüğe sahip selfie kamerası merak uyandırıyor. Yakın zamanda Galaxy Fold 2 cihazını tanıtan ve S serisine dahil olacak telefonların S20 adıyla geleceğini bildiren Samsung, yeni cihazlarında birçok yeniliğe adım atmış gibi gözüküyor.

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Samsung Galaxy S20 Ultra 5G:

Model serinin en güçlü özelliklerini barındırıyor, 120Hz değerinde yenileme hızına sahip Dinamik AMOLED ekran ile gelecek olan cihaz aynı zananda 20:9 en boy oranı ve 1440×3200 piksel (QHD+) bir paneli bünyesinde barındıracak. İşlemci tarafında Exynos 990 kullanılan cihaz için herhangi bir RAM miktarı belirtilmemiş, fakat önceki sızıntılar S20 Ultra’nın 12GB ve 16GB olmak üzere iki farklı seçenekle çıkış yapacağını ortaya çıkarmıştı.

Kamera tarafında, telefon 48 MP telefoto kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve ToF sensörüne sahip 108 MP ana kamera ile gelecek.

Samsung Galaxy S20+ 5G:

Bu model de, aynı şekilde 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran kullanılırken, ekran boyutu 6.7 inç olarak kullanıcılara sunulacak. Cihaz arka kısmında 64 MP telefoto kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve ToF sensörüne sahip 12 MP ana barındırıyor.

Galaxy S20 5G:

Serinin son cihazı, 6.2 inç boyutunda diğer modellerde olduğu gibi 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran barındırıyor. Samsung Galaxy S20 5G, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 64 MP telefoto kamera ve 12 MP geniş açılı kamera olmak üzere üçlü kurulumu bünyesinde barındıracak.

Modellerin tüm özellikleri ise şu şekilde;