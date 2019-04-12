Huawei P30 Lite elimizde! (VİDEO)

Huawei P30 Lite modeli dünyada sessiz sedasız duyuruldu ve satışa çıktı. Biz de yurtdışından cihazı edindik ve bu videoda kutusundan çıkarıyoruz.

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Huawei P30 Lite özellikleri

Tavus kuşu mavisi, gece yarısı siyahı ve inci beyazı olmak üzere farklı renk seçenekleri olan model, ön tarafta damla çentik tasarımını kullanıyor.

6.15 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlük sunan cihaz, IPS LCD panel ile geliyor. Gücünü Kirin 710 işlemcisinden alan telefonda 4 GB veya 6 GB RAM ile birlikte 128 GB depolama alanı sunuluyor. Depolama alanını microSD kart ile arttırabilmek mümkün.

Arka tarafında 24 MP (F/1.8) ana kamera ile birlikte 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü olmak üzere üçlü bir kamera sistemi yer alıyor. Yapay zeka destekli bu kamera ile geniş açı fotoğraflar çekebiliyor ve arka tarafı bulanıklaştırabildiğimiz portre fotoğrafları elde edebiliyoruz. Ön tarafta ise 32 MP‘lik bir selfie kamerası bulunuyor. Yapay zeka ve Portre fotoğraf desteği ön kamerada da mevcut.

Son olarak telefon 3340 mAh batarya kapasitesine ve 18W hızlı şarj desteğine sahip.