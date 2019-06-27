Huawei P30 serisi 85 günde 10 milyon satışa ulaştı

Huawei P30 serisi, sadece 85 günde 10 milyon satışa ulaştı. P30 serisi geçtiğimiz yılın modeli olan P20 serisinden iki ay daha kısa bir sürede bu satış rakamına ulaşıldığını gösteriyor. Ayrıca Huawei, yeni telefon siparişi için 3 aylık yeni bir satış kaydı aldı. Şirket, mayıs ayının sonunda toplam 100 milyon cihaz göndermişti.

Çinli teknoloji devinin bu yıl ki amiral gemisi serisi Huawei P30 Pro , Avrupa Donanım Ödülleri‘nden “En İyi Akıllı Telefon” ödülünü aldı. SuperSpectrum ve SuperZoom kamera teknolojileri, 100’den fazla teknoloji editörü tarafından “Büyük yenilikler” olarak takdim edildi.

Huawei ayrıca 100 milyon SuperCharge ürününü de sevk ettiğini açıkladı. Bu şirketin hızlı şarj teknolojisini destekleyen akıllı telefonlar, power bank ve şarj cihazı içeriyor.

Giyilebilir teknoloji pazarında Huawei Watch GT. kendine ait bir satış rekoru kırdı. Ekim ayında piyasaya sürülmesinden bu yana, 2.000.000 adetin üzerinde akıllı saat satışı gerçekleştirildi.

Şirket, bu yılın ilk üç ayında 5 milyon adet sevk etti. IDC raporuna göre, geçen yıla göre % 282 büyüme gösterdi. Huawei şimdi dünyada ilk 3 smartwatch üreticisinden birisi olarak anılıyor.

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Watch GT, Android işletim sistemi yerine kurum içi bir işletim sistemi olan Lite İşletim Sistemi kullanıyor ve Huawei bununla gurur duyuyor. Satın alma sonrası bir çalışmaya göre, kullanıcıların % 81’i Watch GT’yi pil ömrünü yakalaşık 2 hafta olarak gösteriyor.

ABD ile Çin arasında yaşanan teknoloji savaşının tam ortasında yer alan Huawei, her şeye rağmen akıllı telefondan, akıllı saate kadar birçok üründe teknoloji pazarında var olmaya devam ediyor.