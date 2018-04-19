Huawei P10 Lite, Oreo güncellemesini Çin’de aldı

Çin’den haberler gelmekle bitmezken anavatında Nova Youth ismi ile satışa çıkan Huawei P10 Lite, Android 8’e kavuştu. İşletim sisteminin en yeni nesline giriş yapan P10 Lite’ın arayüzü de EMUI 8.0’a değişti.

WAS-AL00 ve WAS-TL10 adlı iki farklı modeli bulunan P10 Lite’ın her iki versiyonu da güncellemeye sahip olurken kullanıcılar güncellemeyi telefonlarında görmek için EMUI’larının B240 versiyonunda olması gerekli.

Huawei P10 Lite da yapay zekaya kavuşuyor

EMUI 8.0 ile birlikte gelen yapay zeka motoru optimizasyonu ile bir yaşındaki telefonun performansında iyileştirme yapıldığı belirtiliyor. P10 Lite’ın artık; Boot süresi daha kısa, galeri fotoğraf yüklemesi daha hızlı ve telefonun genel çalışma performansı daha pürüzsüz olacak.