HUAWEI nova Y91 modelini sizlerin isteği üzerine temin ettik.
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İçindekiler
HUAWEI nova Y91 Ofiste! | Dev Ekran, 7000 mAh Batarya!
7000 mAh bataryaya sahip olan telefon, geniş ekranı ve beklentileri karşılayacak özellikleri ile geliyor. Telefonun kutu açılışını ve ilk bakışını Aydoğan yapıyor.
Not: Bu videoda yer alan nova Y91 modeli, inceleme örneği olarak Huawei Mobile Türkiye tarafından temin edilmiştir.
İyi seyirler…
HUAWEI nova Y91 Özellikleri
- Boyut: 171,6 x 79,9 x 8,9 mm
- Ağırlık: 214 gram
- Ekran: 6,95 inç FHD+ IPS 90 Hz
- İşlemci: Snapdragon 680 4G
- Grafik: Adreno 610
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Kamera: 50 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Video: FHD 30 FPS
- Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0
- Batarya: 7.000 mAh
- Şarj: 22,5 Watt