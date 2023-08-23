HUAWEI nova Y91 modelini sizlerin isteği üzerine temin ettik.

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7000 mAh bataryaya sahip olan telefon, geniş ekranı ve beklentileri karşılayacak özellikleri ile geliyor. Telefonun kutu açılışını ve ilk bakışını Aydoğan yapıyor.

Not: Bu videoda yer alan nova Y91 modeli, inceleme örneği olarak Huawei Mobile Türkiye tarafından temin edilmiştir.

İyi seyirler…

HUAWEI nova Y91 Özellikleri

Boyut: 171,6 x 79,9 x 8,9 mm

171,6 x 79,9 x 8,9 mm Ağırlık: 214 gram

214 gram Ekran: 6,95 inç FHD+ IPS 90 Hz

6,95 inç FHD+ IPS 90 Hz İşlemci: Snapdragon 680 4G

Snapdragon 680 4G Grafik: Adreno 610

Adreno 610 Bellek: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Kamera: 50 MP + 2 MP

50 MP + 2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Video: FHD 30 FPS

FHD 30 FPS Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Şarj: 22,5 Watt