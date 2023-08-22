HONOR 90, kullanıcı deneyimiyle ilgili birçok önemli iyileştirme barındırmasıyla dünyanın dört bir yanındaki tüketicilere insan merkezli yenilikler sunuyor. HONOR 90, içerik geliştirme sürecini kolaylaştırarak içerik oluşturucuların heyecanlarını sosyal medya platformlarında zahmetsizce paylaşmalarını sağlayan bir yardımcı pilot olarak öne çıkıyor.

Estetik ve teknolojiyi bir araya getiren HONOR 90, HONOR’un sektör lideri ve TÜV Rheinland sertifikalı göz koruma teknolojisini destekleyen, sınıfının en iyisi 6,7 inç Dört Kavisli Yüzer Ekran ile donatılmıştır. Sektörün en yüksek Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM) Karartma frekansı olan 3840Hz ile desteklenen cihaz, düşük parlaklığa ayarlandığında kullanıcıların gözlerine verdiği yükü etkili bir şekilde en aza indiriyor. Ekran ayrıca %100 DCI-P3 renk gamını destekler ve 1,07 milyara kadar renk sunarak kullanıcılara çarpıcı renkler ve canlı netlikte görseller sunuyor. Dahası, HDR10+, Amazon Prime Video HDR ve Netflix HDR sertifikaları ile ekran, seçici sinefilleri bile memnun edecek üst düzey sinematik deneyimler sunuyor.

Fotoğrafçılık ve videografi yeteneklerini daha da geliştiren HONOR 90, büyük 1/1,4 inç Sensörlü 200MP Ana Kamera, 12MP Ultra Geniş ve Makro Kamera ve inanılmaz miktarda ayrıntı yakalayan ve şık bokeh efektlerini yeniden yaratan 2MP Derinlik Kamerası ile birlikte geliyor. Portre modunda çekimde devrim yaratan HONOR 90, 2x yakınlaştırmayı destekleyecek şekilde yükseltilerek daha fazla odaklanan ve ana nesneyi her zamankinden daha fazla öne çıkaran portreler oluşturuyor.

Video çekimi için yepyeni AI teknolojisi sunan HONOR 90, AI Vlog Assistant ve AI destekli gürültü azaltma özelliğiyle hızlı video üretimi ve ortamdaki arka plan gürültülerinden arındırılmış temiz ses kayıtları yakalama olanağı sağlıyor.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 (Güçlendirilmiş Versiyon) mobil platformunun potansiyelinden tam olarak yararlanan HONOR 90, Android 13 tabanlı HONOR MagicOS 7.1 tarafından destekleniyor. Daha da iyisi, ultra büyük 5000mAh batarya ve 66W HONOR SuperCharge teknolojisi ile HONOR 90’ın saatlerce açık kalmasını ve şarj azaldığında hızlı bir şekilde geri getirilebilmesini garanti ediyor.

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