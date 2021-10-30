Huawei Nova 9 incelemesi | Telefon iyi de Harmony nerede?

Huawei Nova 9 incelemesiyle karşınızdayız. Huawei’nin Mate 40 Pro sonrası Türkiye’ye getirdiği telefonun detayları videomuzda

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Huawei Nova 9, tasarım anlamında selefi olan Nova 8 serisine benzer bir çizgi izliyor. Ön yüzünde kavisli tasarım izleyen cihazların arka bölümünde ise Huawei’nin farklı kamera kurulumu dikkat çekiyor. Bununla beraber serideki cihazları ekran ve batarya gibi faktörlerin ayırdığını söylemek de mümkün.

6.57 inç boyutundaki Full HD+ OLED ekran, 120 Hz yenileme hızını koruyor. Telefonun batarya kapasitesi 4.300 mAh’e yükselirken, 66W hızlı şarj desteği mevcut. Bu iki detay haricinde işlemci ve kamera gibi önemli özelliklerde bir değişiklik bulunmuyor.

50 MP çözünürlüklü ana kameraya 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörleri eşlik ediyor. Arka kamera paketinde OIS yerine EIS kullanılması ise önemli bir eksik olarak göze çarpıyor. Ayrıca telefonun ekran deliğinde 32 MP ön kamera da yerini alıyor. ​Ekran altı parmak izi okuyucu, NFC ve Android tabanlı EMUI 12 işletim sistemi de telefonun özelliklerini tamamlıyor.