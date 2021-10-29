Cuma Raporu #178: Metaverse, Xiaomi telefonları ve dahası

Cuma Raporu #178 bölümünde her zaman olduğu gibi Ersin Akman ve Aydoğan Aykanat Türkiye’deki teknoloji gündemi hakkındaki gelişmeleri konuşuyor.

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Zaman Çizelgesi

00:00 Cumhuriyet Bayramı ve yine öldürülen kadınlarımız

04:34 Xiaomi 11T serisi Türkiye fiyatları

18:15 Redmi Note 11 serisi

28:06 Facebook’un tepe şirketi Meta oluyor. Metaverse geliyor.

41:08 Age of Empires IV çıktı

47:57 TSMC verilerini ABD ile paylaşacak olması

50:20 TUA ve JAXA arasında anlaşma

51:39 SHIBA’dan rekor / Power Rangers NFT

58:15 Mastercard’dan coin kartı geliyor

01:03:14 Sony Xperia Pro-I ile sınırları zorluyor

01:06:57 Tesla milyar dolar değere çıktı

01:09:38 Pixel 6 Pro, Apple A12’li iPhone XS Max’in gerisinde kaldı

01:19:56 Z690 anakartlar, DDR5 ve PCIe 5.0

01:25:34 HarmonyOS, 150 milyon cihaza yüklendi

01:40:30 Çin’in Q3 telefon raporu