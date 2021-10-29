Cuma Raporu
Cuma Raporu #178: Metaverse, Xiaomi telefonları ve dahası
Cuma Raporu #178 bölümünde her zaman olduğu gibi Ersin Akman ve Aydoğan Aykanat Türkiye’deki teknoloji gündemi hakkındaki gelişmeleri konuşuyor.
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Cuma Raporu #178: Metaverse, Xiaomi telefonları ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Cumhuriyet Bayramı ve yine öldürülen kadınlarımız
04:34 Xiaomi 11T serisi Türkiye fiyatları
18:15 Redmi Note 11 serisi
28:06 Facebook’un tepe şirketi Meta oluyor. Metaverse geliyor.
41:08 Age of Empires IV çıktı
47:57 TSMC verilerini ABD ile paylaşacak olması
50:20 TUA ve JAXA arasında anlaşma
51:39 SHIBA’dan rekor / Power Rangers NFT
58:15 Mastercard’dan coin kartı geliyor
01:03:14 Sony Xperia Pro-I ile sınırları zorluyor
01:06:57 Tesla milyar dolar değere çıktı
01:09:38 Pixel 6 Pro, Apple A12’li iPhone XS Max’in gerisinde kaldı
01:19:56 Z690 anakartlar, DDR5 ve PCIe 5.0
01:25:34 HarmonyOS, 150 milyon cihaza yüklendi
01:40:30 Çin’in Q3 telefon raporu
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Cuma Raporu #178: Metaverse, Xiaomi telefonları ve dahası
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Cuma Raporu #178: Metaverse, Xiaomi telefonları ve dahası
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Cuma Raporu #178: Metaverse, Xiaomi telefonları ve dahası
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