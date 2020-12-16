Huawei Nova 8 kanlı canlı görüntülendi; özellikler de belli oldu

Huawei Nova 8, 23 Aralık’ta resmi olarak piyasaya sürülecek. Huawei tarafından yapılan etkinlikte görücüye çıkacak Nova 8, bugün kanlı canlı görüntülendi. Bununla birlikte Nova 8’in kilit özellikleri de kesin olarak belli oldu.

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Aralık ayı Huawei için oldukça yoğun geçiyor. Bugün itibariyle mobil işletim sistemi HarmonyOS 2.0’ın beta sürümünü resmi olarak kullanıma sunan Huawei, 1 hafta sonra da yeni akıllı telefon ailesini piyasaya sürecek. Huawei’nin Nova 8’in tanıtacağı etkinliğe sayılı günler kala, telefonun en ince ayrıntılarını dahi belli eden birtakım sızıntılar ortaya çıktı.

Aslında bakarsanız bugün ortaya çıkan sızıntılar yeni değil, zira artık bir akıllı telefon tanıtılmadan evvel kendisinin tüm tasarım hatlarının önceden ortaya çıkmasına alıştık. Nova 8’in de sözüm ona “önceden sızdırılan telefonlar”dan birisi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yine de bugün ortaya çıkan Nova 8 fotoğrafları, cihazın neye benzeyeceğini ve genel tasarım hatlarını net bir şekilde resmen gözler önüne sermesiyle ayrı bir önem taşıyor.

İşte karşınızda Huawei Nova 8





Huawei Nova 8, anlaşılan o ki Nova 7 serisinden farklı bir tasarıma sahip olacak. En azından arka tarafın geneline baktığımızda bunu söyleyebiliriz. Huawei Nova 8’de, Nova logosu önceki serilerle aynı yerde konumlandırılmış olsa da, cihazın kamera tasarımında açıkça değişikliğe gidildiği belli oluyor.

Arka tarafında dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olan Huawei Nova 8; 64 MP ana kamera, 8 MP ultra-geniş açılı ikinci kamera ve her biri 2’şer MP olan iki adet yardımcı kamerayla karşımıza çıkacak. Huawei’nin yapay zekayla taçlandırdığı bu arka kameralara, ön taraftaysa 32 MP’lik bir selfie kamerası eşlik edecek.

Kirin 985 işlemciye sahip olacağı kesinleşti

Huawei Nova 8 ile alakalı, sızıntılarda çokça bahsedilen ancak emin olmakta zorlandığımız önemli detaylardan birisi de, işlemci tarafında oldu. Hatırlarsanız Nova 8’in, kalbinde Huawei Kirin 985 işlemciye yer vereceği sızıntı haberlerinde epey bir gündeme gelmişti. Ama ABD ambargoları nedeniyle bu duruma pek de ihtimal vermeyen bir kesim vardı. Ancak bugünkü sızıntılarla birlikte, Huawei Nova 8’in Kirin 985 işlemciye sahip olacağı artık kesinleşti. Huawei’nin en güçlü mobil işlemcilerinden birisi olan Kirin 985, Nova 8’e çift modlu 5G desteğini de kazandıracak. Bununla birlikte Nova 8, güç ihtiyacını da 66W’a kadar destekleyen adaptörü sayesinde giderecek.

Zarafetini 7.64 mm kalınlığı (daha doğrusu, inceliği) sayesinde, kendisini tek eliyle tutan kullanıcısına dibine kadar hissettirecek olan Huawei Nova 8, çift kavisli 3D cam tasarımı sayesinde, büyük ekranının kullanıcısına problem yaşatmasını imkansız hale getiriyor. Eğlence tüketimi noktasında da oldukça iddialı olan bu genç telefon, 90 Hz yenileme hızına sahip ekranının OLED panelle desteklenmesi sayesinde renk doygunluğu konusunda sahibine doyumsuzluk yaşatacak.