Huawei, Kirin 810 işlemcisini duyurdu

Çinli teknoloji devi Huawei, amiral gemisi Kirin 980 ile aynı (7nm) mimari yapıya dayanan orta seviye bir çip olarak yepyeni Kirin 810 mobil işlemcisini duyurdu.

HiSilicon Kirin 810, sekiz çekirdekli bir işlemci ve Mali-G52 MP6 GPU barındırıyor. CPU, 2.27 GHz‘de iki yüksek performanslı ARM Cortex-A76 çekirdeğinden ve 1.88 GHz‘de çalışan altı küçük ARM Cortex-A55 çekirdeğinden oluşur. Yeni işlemci, orta seviye Kirin 700 serisi ve üst seviye Kirin 900 serisi arasına yerleştirilmiş bir üst orta seviye işlemcisidir.

Huawei, GPU söz konusu olduğunda, Kirin 710’da bulunan son nesle göre yaklaşık %162 daha iyi performans gösteceği öne sürülüyor.

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Kirin 810 ile orta segment telefonlar artık daha hızlı

Kirin 810, Qualcomm Snapdragon 730 ile karşılaştırıldığında, %11 tek çekirdekli ve %13 çok çekirdekli de daha iyi performans vaat ediyor. GPU’ya göre Mali-G52 MP6’nın SD730’daki Adreno 618’den %44’e varan kare hızları ile daha iyi performans göstermesi bekleniyor.

Kirin 810 yonga seti, diğerleri arasında Qualcomm Snapdragon 855 ve Apple A12 Bionic gibi amiral gemisi yonga setleri üretmek için kullanılan aynı işlem olan TSMC’nin 7nm modu kullanılarak üretilmiştir.

Yeni açıklanan yonga seti, yapay zeka (AI) teknolojisine sahip ve Huawei DaVinci mimarisi NPU ile birlikte geliyor .

NPU, istikrarlı bir performans sağlamak için GPU, CPU ve belleğin daha hızlı iletişim kurmasına ve daha verimli çalışmasına yardımcı olması sağlıyor. AI sistemi GPU aşırı yüklenmesini tahmin edebilir ve buna göre frekansı ayarlayabilir. Ayrıca kare hızlarını, akıcılık ve dokunmatik ekran giriş değişikliklerini gerçek zamanlı olarak izler.

Huawei, özellikle yükseltilmiş piksel işleme ünitesi, gelişmiş beyaz dengesi algoritması ve RAW görüntü işleme yeteneğinin amiral gemisi seviyesinde işlemciler ile aynı olduğunu söylüyor. Şirket, daha yüksek parlaklık ve daha fazla tolerans için güçlü bir gece görüş algoritması içeriyor.

Huawei Nova 5 , bu yeni Kirin 810 okta çekirdekli 7nm yonga setiyle çalışan ilk akıllı telefon. Yakın zamanda tanıtılacak olan Huawei 9X Pro‘nun da aynı işlemciden güç alması bekleniyor.