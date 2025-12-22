HUAWEI markasını akıllı telefonlar özelinde değerlendirdiğimizde tartışmasız herkesin aklına ilk “kamera” gelecektir. Gerek Pura, gerek P serisi, gerekse Mate serilerinde döneminin en iyi ve en yenilikçi kamera teknolojilerini barındıran marka, şimdi de Nova serisine gözünü dikmiş.

Gelin, HUAWEI nova 14 Pro’nun detaylarına bakıp, amiral gemi seviyesindeki yenilikleri nasıl orta seviyeye getirebildiğini görelim.

Sade ve Şık

Tabii ilk olarak tasarım detayları ile başlamak gerek. HUAWEI’nin sevdiğim yanlarından biri, markaların takıntılı olduğu ve sanırım üretim kolaylığı nedeniyle benzer tasarımlara geçmesi ve her modelde tasarımsal yeniliklerden kendini geri tutmasına karşın HUAWEI hep bir farklılık sunmayı başarıyor.

HUAWEI nova 14 Pro’ya baktığımızda ise şık ve sade tasarımıyla beraber dikkat çekiyor. Kristal Buz Mavisi adını verdikleri bu rengi ile gelen telefonda tamamen sade isteyenler için siyah renk seçeneği de mevcut.

Bizdeki mavi renginde ismine kristal buz demelerine rağmen arka kapak detaylarında gerçekten buz efekti verilmiş. 163,4 mm yüksekliğinde, 75 mm genişliğinde ve sadece 7,78 mm kalınlığında olan nova 14 Pro, 207 gram gibi de bir ağırlığa sahip.

Geniş Ekran Deneyimi

HUAWEI nova 14 Pro, 6,78 inç gibi geniş bir ekran barındırıyor. Ama yine diğer markaların vazgeçtiği kavisli ekran deneyimini korumaya devam ederek dört taraftan verilmiş hafif kavis ile “premium algısı” dediğimiz şeyi taşımaya devam ediyor. Bu hem çerçevelerin olduğundan da ince olmasını sağlarken, bir diğer yandan telefonun da hissini geliştirmeyi başarıyor.

10 bit renk doygunluğu sunan OLED ekranında 120 Hz tazeleme desteği veren HUAWEI nova 14 Pro’da yeni nesil LTPO teknolojisi kullanılmış. Yani 1 Hz ile 120 Hz arasında tüm değerleri sunabiliyor. Bu da hem daha akıcı hem de batarya konusunda daha verimli bir telefon deneyimi vadediyor. 300 Hz olan dokunma örnekleme hızı da oyunseverler için önemli bir artı.

2776 × 1224 piksel çözünürlük yer alan ekranda 1.5K diyebileceğimiz bir değer bulunuyor. 449 ppi, yani inç başına 449 piksel düşen ekranda 1200 nit tepe parlaklığı ile beraber gerek sosyal medya, gerek medya tüketiminde canlı ve net bir ekran bizleri selamlıyor.

SGS’ten alınan 5 yıldızlı düşme dayanıklılığı da istenmeyen anlarda ekranın sizi hiç endişelendirmemesi anlamına geliyor.

Uzun Ömürlü Batarya, Hızlı Şarj

HUAWEI nova 14 Pro’da yer alan 5.100 mAh değerindeki batarya, EMUI ile birleşince rahatlıkla bir günü aşacak bir kullanım imkanı sunuyor. Olur da yoğun bir kullanımda bataryanızın bitmek üzere olduğunu gördüğünüzde ise endişelenmeyin.

Yine amiral gemi serisinde gördüğümüz 100 Watt değerindeki SuperCharge Turbo desteği ile 5 dk’lık şarj ile 5 saati aşan medya tüketimi imkanı da var. Yani nova 14 Pro kullanıcıları için batarya sorunu diye bir dert de bulunmuyor.

Ama şunu belirtelim; kutu içeriğinde bir şarj aleti bulunmuyor maalesef. Ancak HUAWEI Online Mağaza’dan yapacağınız satın alımlarda şarj aleti hediye edildiği için dert edeceğiniz bir sorun da kalmıyor elbette.

Amiral Gemi Kamerası

Şimdi de gelelim asıl konumuza. Kamera.

HUAWEI nova 14 Pro’nun kamera yetenekleri ve teknolojilerine baktığımızda birçok markanın amiral gemi seviyesi ile yarışacak düzeyde olması oldukça etkileyici.

50 MP RYYB sensör kullanan telefonda ayarlanabilir diyafram var. Hani DSLR ve bazı amiral gemi telefonlarda gördüğümüz lensin önündeki bıçakların hareket ederek diyafram değerini ayarlayabilmesini sağlıyor. f/1.4 ile f/4 arasında değişebilen ana kamera performansı bu seviyede bir ilk.

Ayrıca 12 MP değerinde yine RYYB sensör barındıran tele lensimiz ise 3x optik, 30x’e kadar dijital zoom yapabilen telefonda hem ana hem tele lenste optik imaj sabitleme desteği barındırıyor.

Buna ek olarak 8 MP 122 derece geniş açıya sahip bir makro destekli kamerada 2 cm yakından çekimler yapabilir, 1.500.000 spektral renk kanalıyla daha gerçek, daha canlı renkler sunan Ultra Chroma Kamera desteğiyle bu seviyede hiç göremeyeceğiniz kadar etkileyici kareler çekebilirsiniz.

Video tarafında ise hem ön hem arka kamera ile 4K 60 fps çekimler mümkün. Evet. Hem ön hem arka. Yani, amiral gemi seviyesinde bile ön kamerada QHD gördüğümüzde gelişme derken 4K’nın HUAWEI nova 14 Pro’da olması gerçekten takdire şayan.

Ön kamera demişken, 50 MP Ultra Portre adını verdikleri ve otomatik odaklama sunabilen sensöre ek olarak 8 MP değerinde ve 5x’e kadar yakınlaştırma yapabileceğiniz bir sensör daha var. Yani evet, ön kamerada da zoom var :)

XD Portre Motoru ile ön ve arka kameralarda şahane kareler yakalayabileceğiniz telefonda çift flaş desteğiyle de gece karanlığında dahi canlı ve gerçek renkler sunan kareler yakalayabilirsiniz.

E Google?

Gelelim en merak ettiğiniz noktaya. “Bu telefonda Google var mı?” Aslında var. Telefonu alıp kurulum ardından 3 adımda rahatlıkla MicroG servislerini kurarak bildiğiniz Android telefon kullanım deneyimine aralıksız devam edebilirsiniz.

Yani Google uygulamaları ve servislerini sorunsuz kullanmak için, AppGallery üzerinden MicroG Servislerini aktif ettikten sonra, yine AppGallery üzerinden, Gbox uygulamasını indirerek Google Play Store uygulamalarına erişebiliyorsunuz. Nasıl mı?

AppGallery mağazasına girip, örneğin Youtube araması yaparak indirmeye başlayın. Tam o sırada telefonunuzun sizden isteyeceği “MicroG Servis” iznini vereceksiniz.

Bu adımda sizden Google hesabınıza giriş isteyecek. Böylece Google servislerine erişebilir bir HUAWEI nova 14 Pro’ya sahip olacaksınız.

Ama Google Play Store da kullanmak isterseniz onu da iki adımda çözebiliriz.

Yine AppGallery’ye girip, arama kısmına Gbox yazarak çıkan uygulamayı indirin.

İndirdiğiniz Gbox uygulamasını açtığınızda Google Play Store’u göreceksiniz. Üzerine basılı tutup “Kısa yol ekle dediğinizde ise ana sayfanızda bir Google Play Store da olacak.

Bundan sonrasında dilerseniz AppGallery üzerinden, isterseniz de Google Play üzerinden dilediğiniz tüm uygulamalara erişebilirsiniz.

Sonuç

Genel olarak baktığımızda amiral gemi seviyesi telefonlar çok pahalı, ama siz de mobil fotoğrafçılığa meraklı, ya da telefonla çekeceğiniz özçekim veya diğer karelerde üst seviye bir performans arıyorsanız HUAWEI nova 14 Pro, kamera deneyiminde kendi sınıfında rakipsiz diyebileceğimiz bir konuma geliyor.

12 GB bellek ve 512 GB depolama seçeneğiyle gelen cihazı HUAWEI Online Mağaza üzerinden 100 Watt şarj cihazı ve 1 yıllık HUAWEI Care+ hizmetiyle beraber 39.999 TL’ye alabileceğinizi de belirtelim.

Hatta 31 Aralık 2025’e kadar devam eden ön satış döneminde 999 TL’lik bir depozito vermeniz halinde 4.000 TL indirim de alarak toplamda 35.000 TL’ye telefonu edebilirsiniz. Burada bulunan bağlantıdan göz atabilirsiniz.